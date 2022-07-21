https://ria.ru/20220721/repetitsiya-1804115970.html

В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта

В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта - РИА Новости, 21.07.2022

В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта

В четверг, 21 июля, в Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:07

2022-07-21T19:07

2022-07-21T19:13

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санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В четверг, 21 июля, в Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов".Этот международный проект знакомит иностранных студентов с российскими национальными традициями. Студенты из ведущих творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях."В образовательную программу входили занятия по классическому танцу, контемпорари, а также работа над постановками, — рассказала первый заместитель компании "Иннопрактика" Наталья Попова. — Общение иностранных танцоров с мастерами Академии Бориса Эйфмана станет залогом успеха будущих театральных премьер, отвечая главной миссии проекта – передаче глобальных ценностей через художественные и пластические образы".Итоговое выступление пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра. Программа состоит из двух частей. В первом отделении иностранные хореографы затронут актуальные социальные дилеммы в своих постановках для вечера современной хореографии. Во второй части Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит эксклюзивную гала-программу.

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Екатерина Янсон

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