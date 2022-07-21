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В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/repetitsiya-1804115970.html
В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта
В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта - РИА Новости, 21.07.2022
В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта
В четверг, 21 июля, в Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:07
2022-07-21T19:13
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борис эйфман
россия
санкт-петербург
александринский театр
санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В четверг, 21 июля, в Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов".Этот международный проект знакомит иностранных студентов с российскими национальными традициями. Студенты из ведущих творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях."В образовательную программу входили занятия по классическому танцу, контемпорари, а также работа над постановками, — рассказала первый заместитель компании "Иннопрактика" Наталья Попова. — Общение иностранных танцоров с мастерами Академии Бориса Эйфмана станет залогом успеха будущих театральных премьер, отвечая главной миссии проекта – передаче глобальных ценностей через художественные и пластические образы".Итоговое выступление пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра. Программа состоит из двух частей. В первом отделении иностранные хореографы затронут актуальные социальные дилеммы в своих постановках для вечера современной хореографии. Во второй части Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит эксклюзивную гала-программу.
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новости культуры, культура, борис эйфман, россия, санкт-петербург, александринский театр, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана, иннопрактика, наталия попова
19:07 21.07.2022 (обновлено: 19:13 21.07.2022)
 
В Академии танца Эйфмана прошла открытая репетиция гала-концерта

В Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" в Академии танца Бориса Эйфмана
Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В четверг, 21 июля, в Академии танца Бориса Эйфмана состоялась открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов".
Этот международный проект знакомит иностранных студентов с российскими национальными традициями. Студенты из ведущих творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях.
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" состоялась 21 июля в Академии танца Бориса Эйфмана.

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана
1 из 5

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" состоялась 21 июля в Академии танца Бориса Эйфмана.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

За время работы Школы обучение уже прошли 95 человек из 35 стран мира.

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана
2 из 5

За время работы Школы обучение уже прошли 95 человек из 35 стран мира.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

В мае 2022 года состоялась первая зарубежная сессия в Республике Сенегал.

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана
3 из 5

В мае 2022 года состоялась первая зарубежная сессия в Республике Сенегал.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

В этом году в Санкт-Петербург приехали 15 студентов из 12 стран мира, среди которых Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина и другие.

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана
4 из 5

В этом году в Санкт-Петербург приехали 15 студентов из 12 стран мира, среди которых Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина и другие.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

На протяжении 3-х недель четыре хореографа и 11 танцовщиков проходили обучение под руководством педагогов Академии танца Бориса Эйфмана.

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии Школы Иннопрактики и Русских сезонов в Академии танца Бориса Эйфмана
5 из 5

На протяжении 3-х недель четыре хореографа и 11 танцовщиков проходили обучение под руководством педагогов Академии танца Бориса Эйфмана.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
1 из 5

Открытая репетиция гала-концерта студентов хореографической сессии "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" состоялась 21 июля в Академии танца Бориса Эйфмана.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
2 из 5

За время работы Школы обучение уже прошли 95 человек из 35 стран мира.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
3 из 5

В мае 2022 года состоялась первая зарубежная сессия в Республике Сенегал.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
4 из 5

В этом году в Санкт-Петербург приехали 15 студентов из 12 стран мира, среди которых Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина и другие.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
5 из 5

На протяжении 3-х недель четыре хореографа и 11 танцовщиков проходили обучение под руководством педагогов Академии танца Бориса Эйфмана.

© Фото : пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
"В образовательную программу входили занятия по классическому танцу, контемпорари, а также работа над постановками, — рассказала первый заместитель компании "Иннопрактика" Наталья Попова. — Общение иностранных танцоров с мастерами Академии Бориса Эйфмана станет залогом успеха будущих театральных премьер, отвечая главной миссии проекта – передаче глобальных ценностей через художественные и пластические образы".
Итоговое выступление пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра. Программа состоит из двух частей. В первом отделении иностранные хореографы затронут актуальные социальные дилеммы в своих постановках для вечера современной хореографии. Во второй части Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит эксклюзивную гала-программу.
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 18:26Культура
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года
 
КультураНовости культурыКультураБорис ЭйфманРоссияСанкт-ПетербургАлександринский театрСанкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса ЭйфманаИннопрактикаНаталия Попова
 
 
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