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Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
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Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре
Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре - РИА Новости, 20.07.2022
Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре
Второй летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов "Глобальные ценности" пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Второй летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов "Глобальные ценности" пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Зрители увидят премьеры от лучших хореографов России и мира, а также гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.Фестиваль "Глобальные ценности" дает возможность познакомиться с танцевальным искусством разных национальных школ и способствует межкультурному диалогу представителей разных художественных взглядов и традиций, уточняется на сайте Александринского театра.В международном празднике будут участвовать 16 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран, в том числе США, Великобритании и Италии. Ему предшествовал насыщенный образовательный процесс и три недели обмена опытом.Видеодневники проекта "Полюбить Россию за 30 дней" показывают балетные будни участников.Первый фестиваль состоялся в июле 2021 года в Севастополе.
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новости культуры, культура, сша, борис эйфман, великобритания, италия, александринский театр, санкт-петербург
11:00 20.07.2022 (обновлено: 11:02 20.07.2022)
 
Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре

Танцевальный фестиваль "Глобальные ценности" пройдет 23-24 июля в Александринском театре

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик и премьер Мариинского театра Андрей Ермаков на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге
Прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик и премьер Мариинского театра Андрей Ермаков на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Второй летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов "Глобальные ценности" пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Зрители увидят премьеры от лучших хореографов России и мира, а также гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.

"Танец – универсальный язык духовного общения, преодолевающий любые противоречия, любые преграды и границы. Сегодня нужно активно использовать объединяющий потенциал балетного искусства как средства культурной дипломатии", – подчеркивает Борис Эйфман, художественный руководитель хореографической сессии, президент Академии танца.

Фестиваль "Глобальные ценности" дает возможность познакомиться с танцевальным искусством разных национальных школ и способствует межкультурному диалогу представителей разных художественных взглядов и традиций, уточняется на сайте Александринского театра.
В международном празднике будут участвовать 16 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран, в том числе США, Великобритании и Италии. Ему предшествовал насыщенный образовательный процесс и три недели обмена опытом.
Видеодневники проекта "Полюбить Россию за 30 дней" показывают балетные будни участников.
Первый фестиваль состоялся в июле 2021 года в Севастополе.
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 11:27Культура
Известный немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре
 
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