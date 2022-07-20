https://ria.ru/20220720/khoreografiya-1803432151.html

Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре

Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре - РИА Новости, 20.07.2022

Танцоры из 12 стран выступят в Александринском театре

Второй летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов "Глобальные ценности" пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:00

2022-07-20T11:00

2022-07-20T11:02

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Второй летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов "Глобальные ценности" пройдет 23 и 24 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Зрители увидят премьеры от лучших хореографов России и мира, а также гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.Фестиваль "Глобальные ценности" дает возможность познакомиться с танцевальным искусством разных национальных школ и способствует межкультурному диалогу представителей разных художественных взглядов и традиций, уточняется на сайте Александринского театра.В международном празднике будут участвовать 16 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран, в том числе США, Великобритании и Италии. Ему предшествовал насыщенный образовательный процесс и три недели обмена опытом.Видеодневники проекта "Полюбить Россию за 30 дней" показывают балетные будни участников.Первый фестиваль состоялся в июле 2021 года в Севастополе.

https://ria.ru/20220719/dirizher-1803404066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, сша, борис эйфман, великобритания, италия, александринский театр, санкт-петербург