https://ria.ru/20220720/superzarplaty-1803609527.html

Исследование показало, где чаще всего предлагают "суперзарплаты"

Исследование показало, где чаще всего предлагают "суперзарплаты" - РИА Новости, 20.07.2022

Исследование показало, где чаще всего предлагают "суперзарплаты"

Чаще всего "суперзарплаты" (от 150 тысяч рублей) предлагают соискателям в Магаданской области и Якутии, среди профессиональных сфер по доле высокооплачиваемых... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:19

2022-07-20T06:19

2022-07-20T09:13

россия

магаданская область

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Чаще всего "суперзарплаты" (от 150 тысяч рублей) предлагают соискателям в Магаданской области и Якутии, среди профессиональных сфер по доле высокооплачиваемых вакансий лидируют консалтинг и высший менеджмент, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть у РИА Новости.Эксперты кампании проанализировали три миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года. Согласно имеющимся данным, за первое полугодие в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей, что составляет 8% от общего числа предложений о работе. При этом год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат составляла только 5%.Исследование показало, что чаще всего "суперзарплаты" можно встретить в Магаданской области — 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем — Чукотка (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).По профессиональным областям наиболее высокая доля вакансий с "суперзарплатами" отмечается в сфере консалтинга (39% от всех предложений о работе). Существенной долей высокооплачиваемых вакансий отличаются профессиональные сферы "Высший менеджмент" (33%), "Добыча сырья" (28%), "Информационные технологии, интернет, телеком" (22%) и "Строительство, недвижимость" (13%).Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей попадаются в сферах "Безопасность" и "Наука, образование" (по 2%), а также "Административный персонал" и "Домашний персонал" (по 1%).

https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, магаданская область, общество, навигатор абитуриента, кем стать