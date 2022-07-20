https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт

Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2022

Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт

Европа еще много лет не сможет заменить российский газ, особенно, если "Северный поток — 1" не возобновит поставки в Европу, считает европейский эксперт,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:56

2022-07-20T10:56

2022-07-20T10:56

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россия

европа

северный поток

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Европа еще много лет не сможет заменить российский газ, особенно, если "Северный поток — 1" не возобновит поставки в Европу, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. В Европе звучат опасения, что "Газпром" не возобновит экспорт газа по этому трубопроводу, однако оператор магистрали Nord Stream AG заявлял, что никаких изменений в графике проведения работ пока нет."Европейский союз не сможет полностью заменить поставки "Северного потока — 1" еще много лет… Любое решение Евросоюза по замене российского газа потребует несколько лет интенсивной работы... Минимум пять лет", - сказал Эрнст РИА Новости.По его словам, для замены поставок газа из России потребуется построить несколько сотен терминалов для регазификации сжиженного природного газа, а в Германии в настоящее время нет ни одного. Помимо этого, придется вложить немало средств в добычу газа в странах-производителях, добавил он.Однако за это время цены на газ могут взлететь до астрономических значений, считает эксперт. Цена за кубометр уже увеличилась на 400%, отметил эксперт. Россия приостановила поставки дешевой энергии по долгосрочным контрактам, заключенным, например, на 20 лет по тарифу 30 евро за мегаватт-час, в то время как в настоящее время цена на рынке составляет 160 евро за мегаватт-час, объяснил он.Цена на остальные поставки из России гораздо выше, поэтому РФ практически не теряет прибыли, в то время как крупные немецкие компании испытывают серьезные трудности, выразил мнение Эрнст.Энергокомпания Uniper, крупнейший импортер газа в Германии, уже теряет десятки миллионов евро каждый день. Они активировали последний кредит на два миллиона евро, ожидая плана от правительства по компенсации снижения поставок из России, отметил он.Тем временем Европа пытается как можно быстрее найти альтернативу российскому газу, считает эсперт.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила недавно в Баку, пытаясь обеспечить увеличение поставок энергии из Азербайджана в Европу, премьер-министр-Италии Марио Драги направился с той же целью в Алжир, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с эмиром Катара, а Джо Байден безуспешно пытался попросить помощи у Саудовской Аравии, объяснил эксперт.Однако, по его словам, проблема заключается в том, что другие производители газа не имеют его в количестве, достаточном для замены поставок из России в Европу. В результате нехватка газа не только затронет Германию и страны центральной Европы, но и рикошетом ударит по Италии и Франции, и несмотря на речи ЕС о единстве, этой осенью каждый, вероятно, будет сам за себя, полагает Эрнст.

https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html

https://ria.ru/20220720/turbina-1803596681.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, европа, северный поток, газпром