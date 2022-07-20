Рейтинг@Mail.ru
Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html
Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт
Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2022
Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт
Европа еще много лет не сможет заменить российский газ, особенно, если "Северный поток — 1" не возобновит поставки в Европу, считает европейский эксперт,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:56
2022-07-20T10:56
экономика
россия
европа
северный поток
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Европа еще много лет не сможет заменить российский газ, особенно, если "Северный поток — 1" не возобновит поставки в Европу, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. В Европе звучат опасения, что "Газпром" не возобновит экспорт газа по этому трубопроводу, однако оператор магистрали Nord Stream AG заявлял, что никаких изменений в графике проведения работ пока нет."Европейский союз не сможет полностью заменить поставки "Северного потока — 1" еще много лет… Любое решение Евросоюза по замене российского газа потребует несколько лет интенсивной работы... Минимум пять лет", - сказал Эрнст РИА Новости.По его словам, для замены поставок газа из России потребуется построить несколько сотен терминалов для регазификации сжиженного природного газа, а в Германии в настоящее время нет ни одного. Помимо этого, придется вложить немало средств в добычу газа в странах-производителях, добавил он.Однако за это время цены на газ могут взлететь до астрономических значений, считает эксперт. Цена за кубометр уже увеличилась на 400%, отметил эксперт. Россия приостановила поставки дешевой энергии по долгосрочным контрактам, заключенным, например, на 20 лет по тарифу 30 евро за мегаватт-час, в то время как в настоящее время цена на рынке составляет 160 евро за мегаватт-час, объяснил он.Цена на остальные поставки из России гораздо выше, поэтому РФ практически не теряет прибыли, в то время как крупные немецкие компании испытывают серьезные трудности, выразил мнение Эрнст.Энергокомпания Uniper, крупнейший импортер газа в Германии, уже теряет десятки миллионов евро каждый день. Они активировали последний кредит на два миллиона евро, ожидая плана от правительства по компенсации снижения поставок из России, отметил он.Тем временем Европа пытается как можно быстрее найти альтернативу российскому газу, считает эсперт.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила недавно в Баку, пытаясь обеспечить увеличение поставок энергии из Азербайджана в Европу, премьер-министр-Италии Марио Драги направился с той же целью в Алжир, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с эмиром Катара, а Джо Байден безуспешно пытался попросить помощи у Саудовской Аравии, объяснил эксперт.Однако, по его словам, проблема заключается в том, что другие производители газа не имеют его в количестве, достаточном для замены поставок из России в Европу. В результате нехватка газа не только затронет Германию и страны центральной Европы, но и рикошетом ударит по Италии и Франции, и несмотря на речи ЕС о единстве, этой осенью каждый, вероятно, будет сам за себя, полагает Эрнст.
https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html
https://ria.ru/20220720/turbina-1803596681.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_350:0:2894:1908_1920x0_80_0_0_14de45b8a6f68ca84cfc153578873762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, северный поток, газпром
10:56 20.07.2022
 
Европа не заменит газ из России без "Северного потока", считает эксперт

Эксперт Эрнст: Европа не заменит газ из России, если "Северный поток" не перезапустят

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Европа еще много лет не сможет заменить российский газ, особенно, если "Северный поток — 1" не возобновит поставки в Европу, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. В Европе звучат опасения, что "Газпром" не возобновит экспорт газа по этому трубопроводу, однако оператор магистрали Nord Stream AG заявлял, что никаких изменений в графике проведения работ пока нет.
"Европейский союз не сможет полностью заменить поставки "Северного потока — 1" еще много лет… Любое решение Евросоюза по замене российского газа потребует несколько лет интенсивной работы... Минимум пять лет", - сказал Эрнст РИА Новости.
По его словам, для замены поставок газа из России потребуется построить несколько сотен терминалов для регазификации сжиженного природного газа, а в Германии в настоящее время нет ни одного. Помимо этого, придется вложить немало средств в добычу газа в странах-производителях, добавил он.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:40
Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина
Однако за это время цены на газ могут взлететь до астрономических значений, считает эксперт. Цена за кубометр уже увеличилась на 400%, отметил эксперт. Россия приостановила поставки дешевой энергии по долгосрочным контрактам, заключенным, например, на 20 лет по тарифу 30 евро за мегаватт-час, в то время как в настоящее время цена на рынке составляет 160 евро за мегаватт-час, объяснил он.
Цена на остальные поставки из России гораздо выше, поэтому РФ практически не теряет прибыли, в то время как крупные немецкие компании испытывают серьезные трудности, выразил мнение Эрнст.
Энергокомпания Uniper, крупнейший импортер газа в Германии, уже теряет десятки миллионов евро каждый день. Они активировали последний кредит на два миллиона евро, ожидая плана от правительства по компенсации снижения поставок из России, отметил он.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 09:40
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
Тем временем Европа пытается как можно быстрее найти альтернативу российскому газу, считает эсперт.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила недавно в Баку, пытаясь обеспечить увеличение поставок энергии из Азербайджана в Европу, премьер-министр-Италии Марио Драги направился с той же целью в Алжир, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с эмиром Катара, а Джо Байден безуспешно пытался попросить помощи у Саудовской Аравии, объяснил эксперт.
Однако, по его словам, проблема заключается в том, что другие производители газа не имеют его в количестве, достаточном для замены поставок из России в Европу. В результате нехватка газа не только затронет Германию и страны центральной Европы, но и рикошетом ударит по Италии и Франции, и несмотря на речи ЕС о единстве, этой осенью каждый, вероятно, будет сам за себя, полагает Эрнст.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 00:44
Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСеверный потокГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала