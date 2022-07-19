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Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20220719/zerno-1803534603.html
Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна
Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022
Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна
Аграрии Мордовии в 2022 году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:30
2022-07-19T18:30
республика мордовия
экономика
артем здунов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Аграрии Мордовии в 2022 году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провёл совещание по вопросам готовности к уборочной кампании."В этом году из-за погодных условий сроки начала уборочной кампании сдвинулись - её планируется начать ориентировочно 25 июля – 1 августа. Сейчас на полях республики полным ходом идёт уборка зелёного горошка и заготовка кормов. По предварительной оценке, валовой сбор зерновых в этом году составит в республике около 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зоне особого внимания находится подготовка техники. Парк зерноуборочных комбайнов в республике составляет 1175 единиц. Работа по обновлению техники ведется постоянно, в 2022 году сельхозпредприятиями приобретено 315 единиц на сумму около 2 миллиардов рублей. Глава Мордовии поручил правительству республики держать на особом контроле доведение субсидий до сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев техникой и горюче-смазочными материалами.В этом году посевная площадь в Мордовии составила 792 тысячи гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в 2021 году. При этом есть возможность ввести в оборот еще около 70-100 тысяч гектаров."По данным Минсельхоза республики, прирост производства сельхозпродукции в Мордовии за шесть месяцев составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство скота и птицы выросло на 11%, молока – на 5,5%, яйца - на 7%", - подчеркивается в сообщении.
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экономика, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:30 19.07.2022
 
Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна

Аграрии Мордовии планируют собрать 1,5 миллиона тонн зерна в 2022 году

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости
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Машина выгружает зерно. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Аграрии Мордовии в 2022 году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провёл совещание по вопросам готовности к уборочной кампании.
"В этом году из-за погодных условий сроки начала уборочной кампании сдвинулись - её планируется начать ориентировочно 25 июля – 1 августа. Сейчас на полях республики полным ходом идёт уборка зелёного горошка и заготовка кормов. По предварительной оценке, валовой сбор зерновых в этом году составит в республике около 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне особого внимания находится подготовка техники. Парк зерноуборочных комбайнов в республике составляет 1175 единиц. Работа по обновлению техники ведется постоянно, в 2022 году сельхозпредприятиями приобретено 315 единиц на сумму около 2 миллиардов рублей. Глава Мордовии поручил правительству республики держать на особом контроле доведение субсидий до сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев техникой и горюче-смазочными материалами.
В этом году посевная площадь в Мордовии составила 792 тысячи гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в 2021 году. При этом есть возможность ввести в оборот еще около 70-100 тысяч гектаров.
"По данным Минсельхоза республики, прирост производства сельхозпродукции в Мордовии за шесть месяцев составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство скота и птицы выросло на 11%, молока – на 5,5%, яйца - на 7%", - подчеркивается в сообщении.
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