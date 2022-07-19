https://ria.ru/20220719/zerno-1803534603.html

Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна

Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022

Мордовские аграрии планируют собрать в этом году 1,5 миллиона тонн зерна

Аграрии Мордовии в 2022 году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:30

2022-07-19T18:30

2022-07-19T18:30

республика мордовия

экономика

артем здунов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Аграрии Мордовии в 2022 году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провёл совещание по вопросам готовности к уборочной кампании."В этом году из-за погодных условий сроки начала уборочной кампании сдвинулись - её планируется начать ориентировочно 25 июля – 1 августа. Сейчас на полях республики полным ходом идёт уборка зелёного горошка и заготовка кормов. По предварительной оценке, валовой сбор зерновых в этом году составит в республике около 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зоне особого внимания находится подготовка техники. Парк зерноуборочных комбайнов в республике составляет 1175 единиц. Работа по обновлению техники ведется постоянно, в 2022 году сельхозпредприятиями приобретено 315 единиц на сумму около 2 миллиардов рублей. Глава Мордовии поручил правительству республики держать на особом контроле доведение субсидий до сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев техникой и горюче-смазочными материалами.В этом году посевная площадь в Мордовии составила 792 тысячи гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в 2021 году. При этом есть возможность ввести в оборот еще около 70-100 тысяч гектаров."По данным Минсельхоза республики, прирост производства сельхозпродукции в Мордовии за шесть месяцев составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство скота и птицы выросло на 11%, молока – на 5,5%, яйца - на 7%", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220718/mordoviya-1803299806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)