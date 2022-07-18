https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги

Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги - РИА Новости, 18.07.2022

Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги

Считается, что киноадаптации книг проигрывают оригиналу. Но не всегда: порой режиссеры по-новому раскрывают классический сюжет или удачно его актуализируют. В... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:00

2022-07-18T08:00

2022-07-18T08:01

брэд питт (уильям бредли)

хоакин феникс

культура

квентин тарантино

джаред лето

стивен спилберг

тимур бекмамбетов

кино и сериалы

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Считается, что киноадаптации книг проигрывают оригиналу. Но не всегда: порой режиссеры по-новому раскрывают классический сюжет или удачно его актуализируют. В таких фильмах Печорин напоминает Индиану Джонса, Башмачкин становится деятельным, мистер Дарси превращается в ролевую модель, а акула приобретает человеческие черты. Об экранизациях, которые не уступают первоисточникам, — в материале РИА Новости.Черно-белая "Шинель"Снятый в авангардные 1920-е и недооцененный многими фильм "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга — не просто знаковое киновоплощение классики, но и эффектная притча.Можно было бы сказать, что произведение Гоголя играет разными (философскими, проблемными, мировоззренческими) красками, но черно-белая лента — сама по себе шедевр. Это своеобразная энциклопедия советского киноискусства, которая повлияла на режиссеров и для многих стала источником вдохновения. Ее отголоски слышны в картинах Балабанова, а Джокера (Хоакина Феникса) можно сравнить с Акакием Акакиевичем (Андрей Костричкин) с точки зрения пластики.В фильме история Башмачкина превращается в предысторию книжного героя. Здесь он энергичен, полон надежд и идей. Переосмыслен и Санкт-Петербург: в отличие от гоголевской версии, это не такой неприветливый город."Шинель" стоит смотреть и ради атмосферы, и чтобы узнать об истоках советского кино.Герой и наше времяДругая советская киноклассика — "Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого 1967 года.Один из первых психологических романов в русской литературе затейлив по структуре: Лермонтов создал его в виде новелл, что непросто перенести на экран. Поэтому Ростоцкий решил сократить романтическую линию Печорина (Владимир Ивашов) и некоторые его философские искания, но отыгрался на экшен-составляющей.Чтобы показать мятежный характер персонажа, режиссер насытил повествование перестрелками, погонями и другими приключениями — и получился образ советского (почти) Индианы Джонса.Маленькие женщины в большой странеАмериканцы не всегда трепетно относятся к своим классическим произведениям, но Грета Гервиг в 2019-м успешно осовременила "Маленьких женщин", не уходя при этом в фарс.Роман Луизы Мэй Олкотт экранизировали не раз, однако версия с Сиршей Ронан, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Эммой Уотсон, Луи Гаррелем удалась лучше остальных.Фильм о сестрах Марч, которые ищут свое предназначение, снят не в хронологической последовательности. Это придает динамики и — для тех, кто не читал — интриги. Гервиг акцентирует внимание на феминистских ценностях, приправляет их едкими диалогами о равноправии, преданности своему делу и важности творчества.Выразительная актерская работа и исторически точно выполненные костюмы идут бонусом.Мистер Ферт и джентльменыНовая экранизация Джейн Остин "Доводы рассудка" с Дакотой Джонсон — подтверждение тому, что классическое произведение можно адаптировать под зрителя любых времен. Но среди множества киноверсий романов Остин первое место безоговорочно у "Гордости и предубеждения" с Колином Фертом и Дженнифер Эйль.Формат сериала и большее экранное время помогли создателям бережнее отнестись к сюжету, а антураж, манеры персонажей и костюмы (отмеченные премией "Эмми") в версии режиссера Саймона Лэнгтона выглядят максимально аутентично.Не стоит забывать о знаменитом эпизоде, в котором мистер Дарси (Ферт) плавает в пруду, а потом, на радость зрительницам, выходит из воды в промокшей одежде. Этот отрывок стал источником мемов, и его не раз признавали лучшей сценой в экранизациях Джейн Остин.Бойцовский клуб имени Брэда ПиттаСложно сказать, что популярнее и известнее — книга Чака Паланика "Бойцовский клуб" или одноименный фильм Дэвида Финчера. Но то, что экранизация не уступает культовой бумажной версии, — бесспорно.Режиссер был настолько скрупулезен в деталях и тонкостях сюжета, что замаскировал в сценах множество отсылок и "пасхалок" для фанатов "Бойцовского клуба". Важно, что Финчер обратил внимание на незначительные сцены и второстепенные — в противоположность обычным адаптациям, которые чаще жертвуют книжными элементами.А персонажи Эдварда Нортона, Брэда Питта, Хелены Бонэм-Картер и камео Джареда Лето сделали фильм незабываемым."Челюсти" СпилбергаНемногие знают, что культовые "Челюсти" Стивена Спилберга основаны на романе Питера Бенчли об охоте на акулу-людоедку.Но если на бумаге описать кровожадность гигантской рыбы нелегко, то режиссеру было гораздо проще — он работал с визуальными образами. Заслуга Спилберга еще и в том, что он сделал героев сложными и естественными — им хочется сопереживать.Так что если книга Бенчли впечатлила читателей, то фильм Спилберга создал прецедент, который назвали "летним блокбастером", открыл новые перспективы жанру хоррор-триллер и покорил Голливуд, а затем и весь мир."Ночной дозор" российского кинопрокатаСвоеобразным Рубиконом для российского проката стала картина "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова.Фильм о борьбе добра со злом в антураже Москвы поставил в свое время кассовый рекорд по сборам — его называют первым российским блокбастером. А Квентин Тарантино в интервью РИА Новости когда-то признался, что это один из его самых любимых фильмов."Ночной дозор" — пример зрительского кино, его успех в прокате и у критиков сочетается с коммерческим продакт-плейсментом и насыщенным сюжетом.Если бы книгу Лукьяненко экранизировали в Голливуде — не получилось бы, наверное, так лихо и непредвзято. Российский продакшен в родных реалиях сумел создать картину, которая стала культовой и до сих пор входит во всевозможные российские и зарубежные рейтинги лучших.Шведская девушка с татуировкойДругой пример, когда европейцы сделали лучше американцев, — шведская версия "Девушки с татуировкой дракона".Роман Стига Ларссона его соотечественники поняли и интерпретировали гораздо интереснее и кинематографичнее. В первоисточнике-бестселлере заметен бэкграунд Ларссона как журналиста, занимающегося расследованиями, — иногда непросто следить за рассуждениями героев, поиском и сбором улик.Картина Нильса Оплева делает ставку на экшен и детективную составляющую. Из Нуми Рапас получилась идеальная хакерша Лисбет Саландер, а ее дуэт с актером Микаэлем Нюквистом (журналист Микаэль Блумквист) — весьма гармоничен.У американской "Девушки с татуировкой дракона" нет скандинавской атмосферы таинственности и такой увлекательной интриги, как у шведского проекта.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

брэд питт (уильям бредли), хоакин феникс, квентин тарантино, джаред лето, стивен спилберг, тимур бекмамбетов, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, культура, дэвид финчер, колин ферт, лучшие фильмы