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Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги - РИА Новости, 18.07.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html
Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги
Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги - РИА Новости, 18.07.2022
Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги
Считается, что киноадаптации книг проигрывают оригиналу. Но не всегда: порой режиссеры по-новому раскрывают классический сюжет или удачно его актуализируют. В... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:00
2022-07-18T08:01
брэд питт (уильям бредли)
хоакин феникс
культура
квентин тарантино
джаред лето
стивен спилберг
тимур бекмамбетов
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Считается, что киноадаптации книг проигрывают оригиналу. Но не всегда: порой режиссеры по-новому раскрывают классический сюжет или удачно его актуализируют. В таких фильмах Печорин напоминает Индиану Джонса, Башмачкин становится деятельным, мистер Дарси превращается в ролевую модель, а акула приобретает человеческие черты. Об экранизациях, которые не уступают первоисточникам, — в материале РИА Новости.Черно-белая "Шинель"Снятый в авангардные 1920-е и недооцененный многими фильм "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга — не просто знаковое киновоплощение классики, но и эффектная притча.Можно было бы сказать, что произведение Гоголя играет разными (философскими, проблемными, мировоззренческими) красками, но черно-белая лента — сама по себе шедевр. Это своеобразная энциклопедия советского киноискусства, которая повлияла на режиссеров и для многих стала источником вдохновения. Ее отголоски слышны в картинах Балабанова, а Джокера (Хоакина Феникса) можно сравнить с Акакием Акакиевичем (Андрей Костричкин) с точки зрения пластики.В фильме история Башмачкина превращается в предысторию книжного героя. Здесь он энергичен, полон надежд и идей. Переосмыслен и Санкт-Петербург: в отличие от гоголевской версии, это не такой неприветливый город."Шинель" стоит смотреть и ради атмосферы, и чтобы узнать об истоках советского кино.Герой и наше времяДругая советская киноклассика — "Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого 1967 года.Один из первых психологических романов в русской литературе затейлив по структуре: Лермонтов создал его в виде новелл, что непросто перенести на экран. Поэтому Ростоцкий решил сократить романтическую линию Печорина (Владимир Ивашов) и некоторые его философские искания, но отыгрался на экшен-составляющей.Чтобы показать мятежный характер персонажа, режиссер насытил повествование перестрелками, погонями и другими приключениями — и получился образ советского (почти) Индианы Джонса.Маленькие женщины в большой странеАмериканцы не всегда трепетно относятся к своим классическим произведениям, но Грета Гервиг в 2019-м успешно осовременила "Маленьких женщин", не уходя при этом в фарс.Роман Луизы Мэй Олкотт экранизировали не раз, однако версия с Сиршей Ронан, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Эммой Уотсон, Луи Гаррелем удалась лучше остальных.Фильм о сестрах Марч, которые ищут свое предназначение, снят не в хронологической последовательности. Это придает динамики и — для тех, кто не читал — интриги. Гервиг акцентирует внимание на феминистских ценностях, приправляет их едкими диалогами о равноправии, преданности своему делу и важности творчества.Выразительная актерская работа и исторически точно выполненные костюмы идут бонусом.Мистер Ферт и джентльменыНовая экранизация Джейн Остин "Доводы рассудка" с Дакотой Джонсон — подтверждение тому, что классическое произведение можно адаптировать под зрителя любых времен. Но среди множества киноверсий романов Остин первое место безоговорочно у "Гордости и предубеждения" с Колином Фертом и Дженнифер Эйль.Формат сериала и большее экранное время помогли создателям бережнее отнестись к сюжету, а антураж, манеры персонажей и костюмы (отмеченные премией "Эмми") в версии режиссера Саймона Лэнгтона выглядят максимально аутентично.Не стоит забывать о знаменитом эпизоде, в котором мистер Дарси (Ферт) плавает в пруду, а потом, на радость зрительницам, выходит из воды в промокшей одежде. Этот отрывок стал источником мемов, и его не раз признавали лучшей сценой в экранизациях Джейн Остин.Бойцовский клуб имени Брэда ПиттаСложно сказать, что популярнее и известнее — книга Чака Паланика "Бойцовский клуб" или одноименный фильм Дэвида Финчера. Но то, что экранизация не уступает культовой бумажной версии, — бесспорно.Режиссер был настолько скрупулезен в деталях и тонкостях сюжета, что замаскировал в сценах множество отсылок и "пасхалок" для фанатов "Бойцовского клуба". Важно, что Финчер обратил внимание на незначительные сцены и второстепенные — в противоположность обычным адаптациям, которые чаще жертвуют книжными элементами.А персонажи Эдварда Нортона, Брэда Питта, Хелены Бонэм-Картер и камео Джареда Лето сделали фильм незабываемым."Челюсти" СпилбергаНемногие знают, что культовые "Челюсти" Стивена Спилберга основаны на романе Питера Бенчли об охоте на акулу-людоедку.Но если на бумаге описать кровожадность гигантской рыбы нелегко, то режиссеру было гораздо проще — он работал с визуальными образами. Заслуга Спилберга еще и в том, что он сделал героев сложными и естественными — им хочется сопереживать.Так что если книга Бенчли впечатлила читателей, то фильм Спилберга создал прецедент, который назвали "летним блокбастером", открыл новые перспективы жанру хоррор-триллер и покорил Голливуд, а затем и весь мир."Ночной дозор" российского кинопрокатаСвоеобразным Рубиконом для российского проката стала картина "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова.Фильм о борьбе добра со злом в антураже Москвы поставил в свое время кассовый рекорд по сборам — его называют первым российским блокбастером. А Квентин Тарантино в интервью РИА Новости когда-то признался, что это один из его самых любимых фильмов."Ночной дозор" — пример зрительского кино, его успех в прокате и у критиков сочетается с коммерческим продакт-плейсментом и насыщенным сюжетом.Если бы книгу Лукьяненко экранизировали в Голливуде — не получилось бы, наверное, так лихо и непредвзято. Российский продакшен в родных реалиях сумел создать картину, которая стала культовой и до сих пор входит во всевозможные российские и зарубежные рейтинги лучших.Шведская девушка с татуировкойДругой пример, когда европейцы сделали лучше американцев, — шведская версия "Девушки с татуировкой дракона".Роман Стига Ларссона его соотечественники поняли и интерпретировали гораздо интереснее и кинематографичнее. В первоисточнике-бестселлере заметен бэкграунд Ларссона как журналиста, занимающегося расследованиями, — иногда непросто следить за рассуждениями героев, поиском и сбором улик.Картина Нильса Оплева делает ставку на экшен и детективную составляющую. Из Нуми Рапас получилась идеальная хакерша Лисбет Саландер, а ее дуэт с актером Микаэлем Нюквистом (журналист Микаэль Блумквист) — весьма гармоничен.У американской "Девушки с татуировкой дракона" нет скандинавской атмосферы таинственности и такой увлекательной интриги, как у шведского проекта.
https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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брэд питт (уильям бредли), хоакин феникс, квентин тарантино, джаред лето, стивен спилберг, тимур бекмамбетов, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, культура, дэвид финчер, колин ферт, лучшие фильмы
08:00 18.07.2022 (обновлено: 08:01 18.07.2022)
 

Читать или смотреть: как в России и Голливуде экранизируют книги

© WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Считается, что киноадаптации книг проигрывают оригиналу. Но не всегда: порой режиссеры по-новому раскрывают классический сюжет или удачно его актуализируют. В таких фильмах Печорин напоминает Индиану Джонса, Башмачкин становится деятельным, мистер Дарси превращается в ролевую модель, а акула приобретает человеческие черты. Об экранизациях, которые не уступают первоисточникам, — в материале РИА Новости.

Черно-белая "Шинель"

Снятый в авангардные 1920-е и недооцененный многими фильм "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга — не просто знаковое киновоплощение классики, но и эффектная притча.
© Ленинградкино (1926)Кадр из фильма "Шинель"
Кадр из фильма Шинель
© Ленинградкино (1926)
Кадр из фильма "Шинель"
Можно было бы сказать, что произведение Гоголя играет разными (философскими, проблемными, мировоззренческими) красками, но черно-белая лента — сама по себе шедевр. Это своеобразная энциклопедия советского киноискусства, которая повлияла на режиссеров и для многих стала источником вдохновения. Ее отголоски слышны в картинах Балабанова, а Джокера (Хоакина Феникса) можно сравнить с Акакием Акакиевичем (Андрей Костричкин) с точки зрения пластики.
© Ленинградкино (1926)Фильм "Шинель"
Кадр из фильма Шинель
© Ленинградкино (1926)
Фильм "Шинель"
В фильме история Башмачкина превращается в предысторию книжного героя. Здесь он энергичен, полон надежд и идей. Переосмыслен и Санкт-Петербург: в отличие от гоголевской версии, это не такой неприветливый город.
"Шинель" стоит смотреть и ради атмосферы, и чтобы узнать об истоках советского кино.
© Ленинградкино (1926)

Герои фильма "Шинель", 1926 год

Кадр из фильма Шинель
1 из 2

Герои фильма "Шинель", 1926 год

© Ленинградкино (1926)
© Ленинградкино (1926)

"Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга

Кадр из фильма Шинель
2 из 2

"Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга

© Ленинградкино (1926)
1 из 2

Герои фильма "Шинель", 1926 год

© Ленинградкино (1926)
2 из 2

"Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга

© Ленинградкино (1926)

Герой и наше время

Другая советская киноклассика — "Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого 1967 года.
Один из первых психологических романов в русской литературе затейлив по структуре: Лермонтов создал его в виде новелл, что непросто перенести на экран. Поэтому Ростоцкий решил сократить романтическую линию Печорина (Владимир Ивашов) и некоторые его философские искания, но отыгрался на экшен-составляющей.
© Киностудия им. М. Горького (1967)Кадр из фильма "Герой нашего времени"
Кадр из фильма Герой нашего времени
1 из 3
Кадр из фильма "Герой нашего времени"
© Киностудия им. М. Горького (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1967)

"Герой нашего времени"

Кадр из фильма Герой нашего времени
2 из 3

"Герой нашего времени"

© Киностудия им. М. Горького (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1967)

"Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого

Кадр из фильма Герой нашего времени
3 из 3

"Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого

© Киностудия им. М. Горького (1967)
1 из 3
Кадр из фильма "Герой нашего времени"
© Киностудия им. М. Горького (1967)
2 из 3

"Герой нашего времени"

© Киностудия им. М. Горького (1967)
3 из 3

"Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого

© Киностудия им. М. Горького (1967)
Чтобы показать мятежный характер персонажа, режиссер насытил повествование перестрелками, погонями и другими приключениями — и получился образ советского (почти) Индианы Джонса.

Маленькие женщины в большой стране

© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Американцы не всегда трепетно относятся к своим классическим произведениям, но Грета Гервиг в 2019-м успешно осовременила "Маленьких женщин", не уходя при этом в фарс.
Роман Луизы Мэй Олкотт экранизировали не раз, однако версия с Сиршей Ронан, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Эммой Уотсон, Луи Гаррелем удалась лучше остальных.
© WDSSPR (2019)

"Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 3

"Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Кадр из фильма "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт

Кадр из фильма Маленькие женщины
2 из 3

Кадр из фильма "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Кадр из "Маленьких женщин"

Кадр из фильма Маленькие женщины
3 из 3

Кадр из "Маленьких женщин"

© WDSSPR (2019)
1 из 3

"Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
2 из 3

Кадр из фильма "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт

© WDSSPR (2019)
3 из 3

Кадр из "Маленьких женщин"

© WDSSPR (2019)
Фильм о сестрах Марч, которые ищут свое предназначение, снят не в хронологической последовательности. Это придает динамики и — для тех, кто не читал — интриги. Гервиг акцентирует внимание на феминистских ценностях, приправляет их едкими диалогами о равноправии, преданности своему делу и важности творчества.
Выразительная актерская работа и исторически точно выполненные костюмы идут бонусом.
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Мистер Ферт и джентльмены

Новая экранизация Джейн Остин "Доводы рассудка" с Дакотой Джонсон — подтверждение тому, что классическое произведение можно адаптировать под зрителя любых времен. Но среди множества киноверсий романов Остин первое место безоговорочно у "Гордости и предубеждения" с Колином Фертом и Дженнифер Эйль.
© BBC Television Centre (1995)Кадр из фильма "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом и Дженнифер Эйль
Кадр из фильма Гордость и предубеждение
© BBC Television Centre (1995)
Кадр из фильма "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом и Дженнифер Эйль
Формат сериала и большее экранное время помогли создателям бережнее отнестись к сюжету, а антураж, манеры персонажей и костюмы (отмеченные премией "Эмми") в версии режиссера Саймона Лэнгтона выглядят максимально аутентично.
Не стоит забывать о знаменитом эпизоде, в котором мистер Дарси (Ферт) плавает в пруду, а потом, на радость зрительницам, выходит из воды в промокшей одежде. Этот отрывок стал источником мемов, и его не раз признавали лучшей сценой в экранизациях Джейн Остин.
© BBC Television Centre (1995)

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Кадр из фильма Гордость и предубеждение
1 из 3

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

© BBC Television Centre (1995)
© BBC Television Centre (1995)

"Гордость и предубеждение", 1995 год

Кадр из фильма Гордость и предубеждение
2 из 3

"Гордость и предубеждение", 1995 год

© BBC Television Centre (1995)
© BBC Television Centre (1995)

Сцена из фильма "Гордость и предубеждение"

Кадр из фильма Гордость и предубеждение
3 из 3

Сцена из фильма "Гордость и предубеждение"

© BBC Television Centre (1995)
1 из 3

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

© BBC Television Centre (1995)
2 из 3

"Гордость и предубеждение", 1995 год

© BBC Television Centre (1995)
3 из 3

Сцена из фильма "Гордость и предубеждение"

© BBC Television Centre (1995)

Бойцовский клуб имени Брэда Питта

Сложно сказать, что популярнее и известнее — книга Чака Паланика "Бойцовский клуб" или одноименный фильм Дэвида Финчера. Но то, что экранизация не уступает культовой бумажной версии, — бесспорно.
© Atman Entertainment (1999)Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма Бойцовский клуб
© Atman Entertainment (1999)
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Режиссер был настолько скрупулезен в деталях и тонкостях сюжета, что замаскировал в сценах множество отсылок и "пасхалок" для фанатов "Бойцовского клуба". Важно, что Финчер обратил внимание на незначительные сцены и второстепенные — в противоположность обычным адаптациям, которые чаще жертвуют книжными элементами.
© Atman Entertainment (1999)

Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера

Кадр из фильма Бойцовский клуб
1 из 3

Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера

© Atman Entertainment (1999)
© Atman Entertainment (1999)

"Бойцовский клуб", 1999 год

Кадр из фильма Бойцовский клуб
2 из 3

"Бойцовский клуб", 1999 год

© Atman Entertainment (1999)
© Atman Entertainment/Fox 2000 Pictures/Regency Enterprises/Taurus Film, 1999

Кадр из фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб"

Кадр из фильма Бойцовский клуб
3 из 3

Кадр из фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб"

© Atman Entertainment/Fox 2000 Pictures/Regency Enterprises/Taurus Film, 1999
1 из 3

Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера

© Atman Entertainment (1999)
2 из 3

"Бойцовский клуб", 1999 год

© Atman Entertainment (1999)
3 из 3

Кадр из фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб"

© Atman Entertainment/Fox 2000 Pictures/Regency Enterprises/Taurus Film, 1999
А персонажи Эдварда Нортона, Брэда Питта, Хелены Бонэм-Картер и камео Джареда Лето сделали фильм незабываемым.

"Челюсти" Спилберга

Немногие знают, что культовые "Челюсти" Стивена Спилберга основаны на романе Питера Бенчли об охоте на акулу-людоедку.
© Universal Pictures (1975)Кадр из фильма "Челюсти"
Кадр из фильма Челюсти
© Universal Pictures (1975)
Кадр из фильма "Челюсти"
Но если на бумаге описать кровожадность гигантской рыбы нелегко, то режиссеру было гораздо проще — он работал с визуальными образами. Заслуга Спилберга еще и в том, что он сделал героев сложными и естественными — им хочется сопереживать.
Так что если книга Бенчли впечатлила читателей, то фильм Спилберга создал прецедент, который назвали "летним блокбастером", открыл новые перспективы жанру хоррор-триллер и покорил Голливуд, а затем и весь мир.
© Universal Pictures (1975)Кадр из фильма "Челюсти"
Кадр из фильма Челюсти
1 из 2
Кадр из фильма "Челюсти"
© Universal Pictures (1975)
© Universal Pictures (1975)

"Челюсти" Стивена Спилберга

Кадр из фильма Челюсти
2 из 2

"Челюсти" Стивена Спилберга

© Universal Pictures (1975)
1 из 2
Кадр из фильма "Челюсти"
© Universal Pictures (1975)
2 из 2

"Челюсти" Стивена Спилберга

© Universal Pictures (1975)

"Ночной дозор" российского кинопроката

Своеобразным Рубиконом для российского проката стала картина "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова.
© Базелевс Продакшн (2004)Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор
© Базелевс Продакшн (2004)
Кадр из фильма "Ночной дозор"
Фильм о борьбе добра со злом в антураже Москвы поставил в свое время кассовый рекорд по сборам — его называют первым российским блокбастером. А Квентин Тарантино в интервью РИА Новости когда-то признался, что это один из его самых любимых фильмов.
"Ночной дозор" — пример зрительского кино, его успех в прокате и у критиков сочетается с коммерческим продакт-плейсментом и насыщенным сюжетом.
© Базелевс Продакшн (2004)

"Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова

Кадр из фильма Ночной дозор
1 из 2

"Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова

© Базелевс Продакшн (2004)
© Базелевс Продакшн (2004)

Сцена из фильма "Ночной дозор"

Кадр из фильма Ночной дозор
2 из 2

Сцена из фильма "Ночной дозор"

© Базелевс Продакшн (2004)
1 из 2

"Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова

© Базелевс Продакшн (2004)
2 из 2

Сцена из фильма "Ночной дозор"

© Базелевс Продакшн (2004)
Если бы книгу Лукьяненко экранизировали в Голливуде — не получилось бы, наверное, так лихо и непредвзято. Российский продакшен в родных реалиях сумел создать картину, которая стала культовой и до сих пор входит во всевозможные российские и зарубежные рейтинги лучших.

Шведская девушка с татуировкой

© Danish Filminstitute (2009)Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"
Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
© Danish Filminstitute (2009)
Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"
Другой пример, когда европейцы сделали лучше американцев, — шведская версия "Девушки с татуировкой дракона".
Роман Стига Ларссона его соотечественники поняли и интерпретировали гораздо интереснее и кинематографичнее. В первоисточнике-бестселлере заметен бэкграунд Ларссона как журналиста, занимающегося расследованиями, — иногда непросто следить за рассуждениями героев, поиском и сбором улик.
© Danish Filminstitute (2009)

"Девушка с татуировкой дракона" Нильса Оплева

Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
1 из 3

"Девушка с татуировкой дракона" Нильса Оплева

© Danish Filminstitute (2009)
© Danish Filminstitute (2009)

Фильм "Девушка с татуировкой дракона"

Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
2 из 3

Фильм "Девушка с татуировкой дракона"

© Danish Filminstitute (2009)
© Danish Filminstitute (2009)

Картина Нильса Оплева "Девушка с татуировкой дракона"

Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
3 из 3

Картина Нильса Оплева "Девушка с татуировкой дракона"

© Danish Filminstitute (2009)
1 из 3

"Девушка с татуировкой дракона" Нильса Оплева

© Danish Filminstitute (2009)
2 из 3

Фильм "Девушка с татуировкой дракона"

© Danish Filminstitute (2009)
3 из 3

Картина Нильса Оплева "Девушка с татуировкой дракона"

© Danish Filminstitute (2009)
Картина Нильса Оплева делает ставку на экшен и детективную составляющую. Из Нуми Рапас получилась идеальная хакерша Лисбет Саландер, а ее дуэт с актером Микаэлем Нюквистом (журналист Микаэль Блумквист) — весьма гармоничен.
У американской "Девушки с татуировкой дракона" нет скандинавской атмосферы таинственности и такой увлекательной интриги, как у шведского проекта.
Фестиваль Флаэртиана - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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