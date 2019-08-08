Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова

Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"

© WDSSPR Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Квентин Тарантино снял предпоследний (по его заверениям) фильм — "Однажды… в Голливуде". Накануне премьеры он приехал в Москву, чтобы представить картину лично. В интервью РИА Новости режиссер рассказал, кем из российских режиссеров восхищается, о самом личном моменте в новой картине, о том, как вместе с Леонардо Ди Каприо они придумывали персонажа Рика Далтона и своем отношении к супергеройскому кино.

Время и место действия — "фабрика грез" на закате золотого века. Известный ТВ-актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. Параллельно показаны истории реальных звезд того времени. Больше ничего рассказать не можем: режиссер очень просил первых зрителей обойтись без спойлеров, чтобы не испортить впечатление другим.

На пресс-конференции Тарантинто — в рубашке с непонятными идолами и любимых кедах — махал руками, смеялся своим шуткам и, конечно, очаровал всех. Его одарили сыром, книгой комиксов, а один из журналистов даже показал свою татуировку, набитую в честь режиссера (как она выглядит, осталось тайной).

А вот что рассказал Квентин Тарантино в интервью корреспонденту РИА Новости:

— Добро пожаловать в Россию!

— Спасибо большое! Очень классно снова быть здесь!

— Насколько я знаю, вы довольно неплохо знакомы с нашим кинематографом. Кто ваш любимый российский режиссер — современный или не очень?

— Боюсь, что единственный нынешний российский постановщик, которого я смогу сейчас назвать, — это Тимур (Бекмамбетов. — Прим. ред.). Обожаю его "Ночной дозор", мне кажется, это фантастическая картина. Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например "Гладиатрикс" (The Arena в английской версии. — Прим. ред.), она тоже потрясающая. Мне нравятся все российские актеры, которых он подобрал. Так что я большой фанат первых фильмов Тимура.

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Что касается других режиссеров... Буду скучным, но назову Эйзенштейна. Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его "Александр Невский" — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная.

— Время действия "Однажды… в Голливуде" — 1969 год. Вы говорили, что та эпоха очень повлияла на вас. Какой момент стал самым личным в этой картине?

— Хм, интересно… Думаю, это сцена, в которой герой Брэда Питта, Клифф Бут, едет на машине к себе домой. Он съезжает с автострады и колесит по улицам вдоль множества вывесок, указателей (ресторанов и других заведений. — Прим. ред.). Мы специально выстраивали камеру, чтобы их было заметно.

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Когда мне было шесть лет, я с такого же ракурса смотрел на них, проезжая мимо на заднем сиденье со своим отчимом. Он, кстати, водил такую же, как у Клиффа, машину. Так что это мое личное воспоминание о Лос-Анджелесе того времени.

© WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" 1 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" 2 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" 3 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде" 4 из 6 Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" 5 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" 6 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 1 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 2 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 3 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 4 из 6 Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 5 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 6 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR

— Сложно вам было убедить Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта сниматься в фильме?

— Ну, скажу так: это не было невероятно сложно (смеется). Персонажи Рика Далтона и Клиффа Бута нашли у них отклик. Что касается Леонардо, то он захотел еще привнести что-то в характер героя со своей стороны. Поэтому мы вместе проделали большую работу, прописывая детали образа Далтона.

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— И что же привнес Ди Каприо?

— Леонардо понравились идея фильма и персонаж, но ему важно, чтобы было что сыграть. Поэтому мы придумывали истории и обоснования характера Рика Далтона, его внутреннего конфликта. Мы обсуждали и фантазировали — в чем именно заключается его проблема? В процессе поняли, что у Рика было биполярное расстройство.

Люди не знали, что это такое, в 1960-х, и Рик нашел свой способ борьбы с этим — выпивку. Мы решили, что не стоит разжевывать это зрителям, но нам важно было это показать, и чтобы Лео сыграл это.

Изначально я прописывал, что Рик пьет алкоголь. Но не уточнял, что он приходит с похмелья на съемочную площадку, — добавив такие детали, мы сделали персонажа более реальным, "трехмерным". А еще Лео придумал легкое заикание Рика в повседневной речи.

— Как изменился Голливуд за время вашей карьеры?

— Хороший вопрос. Раньше мне казалось, что он во многом остался прежним, каким был в 1990-е. Во всяком случае, до 2010-х. Теперь же Голливуд трансформируется куда больше. В каком направлении — не берусь сказать, во всяком случае пока. Надо чуть больше времени, чтобы с некоторой дистанции посмотреть на эти процессы и понять.

Точно можно сказать, что реальность такова: представление зрителей о кино изменилось. Людям нравится ходить в кино на Человека-паука, Железного человека или Аквамена. Ни в коем случае не хочу принижать эти картины, но есть и другого рода работы. И я не уверен, что аудитория, особенно молодая, даже подозревает об этом. Потому что их держат на постоянной диете из таких фильмов-полуфабрикатов.

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Опять же, не собираюсь клеймить подобные ленты, в том числе популярные, — по какой-то причине они ведь успешны. Раньше в год выходило порядка 12 таких фильмов, как мой, а теперь он — как единорог в лесу. А ведь на самом деле это просто лошадь.