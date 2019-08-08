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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова

08:00, 8 августа 2019
10340
© WDSSPRКвентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Квентин Тарантино снял предпоследний (по его заверениям) фильм — "Однажды… в Голливуде". Накануне премьеры он приехал в Москву, чтобы представить картину лично. В интервью РИА Новости режиссер рассказал, кем из российских режиссеров восхищается, о самом личном моменте в новой картине, о том, как вместе с Леонардо Ди Каприо они придумывали персонажа Рика Далтона и своем отношении к супергеройскому кино.
Время и место действия — "фабрика грез" на закате золотого века. Известный ТВ-актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. Параллельно показаны истории реальных звезд того времени. Больше ничего рассказать не можем: режиссер очень просил первых зрителей обойтись без спойлеров, чтобы не испортить впечатление другим.
На пресс-конференции Тарантинто — в рубашке с непонятными идолами и любимых кедах — махал руками, смеялся своим шуткам и, конечно, очаровал всех. Его одарили сыром, книгой комиксов, а один из журналистов даже показал свою татуировку, набитую в честь режиссера (как она выглядит, осталось тайной).
А вот что рассказал Квентин Тарантино в интервью корреспонденту РИА Новости:
— Добро пожаловать в Россию!
— Спасибо большое! Очень классно снова быть здесь!
© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Квентин Тарантино в Москве
Режиссер Квентин Тарантино в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Режиссер Квентин Тарантино в Москве
— Насколько я знаю, вы довольно неплохо знакомы с нашим кинематографом. Кто ваш любимый российский режиссер — современный или не очень?
— Боюсь, что единственный нынешний российский постановщик, которого я смогу сейчас назвать, — это Тимур (Бекмамбетов. — Прим. ред.). Обожаю его "Ночной дозор", мне кажется, это фантастическая картина. Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например "Гладиатрикс" (The Arena в английской версии. — Прим. ред.), она тоже потрясающая. Мне нравятся все российские актеры, которых он подобрал. Так что я большой фанат первых фильмов Тимура.
Что касается других режиссеров... Буду скучным, но назову Эйзенштейна. Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его "Александр Невский" — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная.
— Время действия "Однажды… в Голливуде" — 1969 год. Вы говорили, что та эпоха очень повлияла на вас. Какой момент стал самым личным в этой картине?
— Хм, интересно… Думаю, это сцена, в которой герой Брэда Питта, Клифф Бут, едет на машине к себе домой. Он съезжает с автострады и колесит по улицам вдоль множества вывесок, указателей (ресторанов и других заведений. — Прим. ред.). Мы специально выстраивали камеру, чтобы их было заметно.
Когда мне было шесть лет, я с такого же ракурса смотрел на них, проезжая мимо на заднем сиденье со своим отчимом. Он, кстати, водил такую же, как у Клиффа, машину. Так что это мое личное воспоминание о Лос-Анджелесе того времени.
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
1 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
2 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
© WDSSPR

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
3 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
© WDSSPR

Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
4 из 6

Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
5 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
© WDSSPR

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
6 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
1 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
2 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
3 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
4 из 6

Марго Робби в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
5 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
6 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
— Сложно вам было убедить Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта сниматься в фильме?
— Ну, скажу так: это не было невероятно сложно (смеется). Персонажи Рика Далтона и Клиффа Бута нашли у них отклик. Что касается Леонардо, то он захотел еще привнести что-то в характер героя со своей стороны. Поэтому мы вместе проделали большую работу, прописывая детали образа Далтона.
— И что же привнес Ди Каприо?
— Леонардо понравились идея фильма и персонаж, но ему важно, чтобы было что сыграть. Поэтому мы придумывали истории и обоснования характера Рика Далтона, его внутреннего конфликта. Мы обсуждали и фантазировали — в чем именно заключается его проблема? В процессе поняли, что у Рика было биполярное расстройство.
Люди не знали, что это такое, в 1960-х, и Рик нашел свой способ борьбы с этим — выпивку. Мы решили, что не стоит разжевывать это зрителям, но нам важно было это показать, и чтобы Лео сыграл это.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

Режиссер Квентин Тарантино, актеры Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
1 из 3

Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
2 из 3

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонардо Ди Каприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 3

Леонардо Ди Каприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" на 72-м Каннском кинофестивале

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 3

Леонардо Ди Каприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Изначально я прописывал, что Рик пьет алкоголь. Но не уточнял, что он приходит с похмелья на съемочную площадку, — добавив такие детали, мы сделали персонажа более реальным, "трехмерным". А еще Лео придумал легкое заикание Рика в повседневной речи.
— Как изменился Голливуд за время вашей карьеры?
— Хороший вопрос. Раньше мне казалось, что он во многом остался прежним, каким был в 1990-е. Во всяком случае, до 2010-х. Теперь же Голливуд трансформируется куда больше. В каком направлении — не берусь сказать, во всяком случае пока. Надо чуть больше времени, чтобы с некоторой дистанции посмотреть на эти процессы и понять.
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Режиссер Квентин Тарантино и актер Сэмюэл Л. Джексон на Голливудской аллее славы

Квентин Тарантино и Сэмюэл Л. Джексон на Голливудской аллее славы. 21 декабря 2015 года
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Режиссер Квентин Тарантино и актер Сэмюэл Л. Джексон на Голливудской аллее славы

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 8

Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / NBC Universal/Paul DrinkwaterРежиссер Квентин Тарантино получает "Золотой глобус" за Эннио Морриконе
Режиссер Квентин Тарантино получает Золотой глобус за Эннио Морриконе
3 из 8
Режиссер Квентин Тарантино получает "Золотой глобус" за Эннио Морриконе
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© AP Photo / Michel Euler

Американский режиссер Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2004 году

Американский режиссер Квентин Тарантино и актриса Ума Турман. Канны, 2004 год
4 из 8

Американский режиссер Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2004 году

© AP Photo / Michel Euler
© AP Photo / Francois Mori

Квентин Тарантино позирует с актерами перед показом фильма "Бесславные ублюдки" на 62-м Каннском кинофестивале

Режиссер Квентин Тарантино позирует с актерами перед показом фильма Бесславные ублюдки во время 62-го Международного кинофестиваля в Каннах. 20 мая 2009 года
5 из 8

Квентин Тарантино позирует с актерами перед показом фильма "Бесславные ублюдки" на 62-м Каннском кинофестивале

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Franka Bruns

Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на премьере фильма "Убить Билла" в Берлине в 2003 году

Режиссер Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на премьере фильма Убить Билла в Берлине. 1 октября 2003 года
6 из 8

Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на премьере фильма "Убить Билла" в Берлине в 2003 году

© AP Photo / Franka Bruns
© AP Photo / Invision/ John Shearer

Квентин Тарантино на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 2013 году

Режиссер Квентин Тарантино на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе. 24 февраля 2013 года
7 из 8

Квентин Тарантино на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 2013 году

© AP Photo / Invision/ John Shearer
© Universal Pictures / Перейти в фотобанк

Режиссер Квентин Тарантино во время съемок фильма "Бесславные ублюдки"

Режиссер Квентин Тарантино во время съемок фильма Бесславные ублюдки
8 из 8

Режиссер Квентин Тарантино во время съемок фильма "Бесславные ублюдки"

© Universal Pictures
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1 из 8

Режиссер Квентин Тарантино и актер Сэмюэл Л. Джексон на Голливудской аллее славы

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
2 из 8

Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8
Режиссер Квентин Тарантино получает "Золотой глобус" за Эннио Морриконе
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
4 из 8

Американский режиссер Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2004 году

© AP Photo / Michel Euler
5 из 8

Квентин Тарантино позирует с актерами перед показом фильма "Бесславные ублюдки" на 62-м Каннском кинофестивале

© AP Photo / Francois Mori
6 из 8

Квентин Тарантино и актриса Ума Турман на премьере фильма "Убить Билла" в Берлине в 2003 году

© AP Photo / Franka Bruns
7 из 8

Квентин Тарантино на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 2013 году

© AP Photo / Invision/ John Shearer
8 из 8

Режиссер Квентин Тарантино во время съемок фильма "Бесславные ублюдки"

© Universal Pictures
Перейти в фотобанк
Точно можно сказать, что реальность такова: представление зрителей о кино изменилось. Людям нравится ходить в кино на Человека-паука, Железного человека или Аквамена. Ни в коем случае не хочу принижать эти картины, но есть и другого рода работы. И я не уверен, что аудитория, особенно молодая, даже подозревает об этом. Потому что их держат на постоянной диете из таких фильмов-полуфабрикатов.
Опять же, не собираюсь клеймить подобные ленты, в том числе популярные, — по какой-то причине они ведь успешны. Раньше в год выходило порядка 12 таких фильмов, как мой, а теперь он — как единорог в лесу. А ведь на самом деле это просто лошадь.
Картина "Однажды... в Голливуде" выходит в российский прокат 8 августа.
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