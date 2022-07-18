https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

Россия опять меняет итальянское правительство

Россия опять меняет итальянское правительство - РИА Новости, 18.07.2022

Россия опять меняет итальянское правительство

На текущей неделе будет решаться вопрос о судьбе итальянского правительства. Что, в свою очередь, держит в серьезном напряжении всю Европу. В конце концов, не... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:00

2022-07-18T08:00

2022-07-18T08:00

в мире

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На текущей неделе будет решаться вопрос о судьбе итальянского правительства. Что, в свою очередь, держит в серьезном напряжении всю Европу. В конце концов, не надо забывать, что Италия — третья экономика еврозоны. А в условиях рекордного ослабления евро уход технократа Марио Драги с поста премьер-министра еще больше усилит нестабильность валюты. Вот только вопрос: действительно ли он собирается уходить или всего лишь повышает ставки в игре?Нет, сам-то Драги заявляет о "полной решимости" покинуть пост главы правительства, даже несмотря на то, что президент страны Серджо Маттарелла в минувший четверг отказался принимать отставку. Премьер уже простился со своими министрами и заверил их, что нового правительства Драги не будет. Однако, как верно заметила голландская журналистка Эвелин Ретмайер, считающаяся у себя в стране одним из основных экспертов по Италии, "итальянская политика — это жидкость". Соответственно, не исключено, что и после осени мы увидим в кресле премьера все того же Супермарио (как прозвали Драги за действия по спасению евро в бытность его главой Европейского центробанка). Во всяком случае, над этим сценарием сейчас работают многие политики и СМИ, напуганные перспективой проведения этой осенью досрочных выборов. А именно так должно произойти, если правительство Драги падет и правящая коалиция окончательно распадется.Напуганы такой перспективой очень многие и в Италии, и в целом в Евросоюзе, включая тех итальянских политиков, которые спровоцировали правительственный кризис. По той простой причине, что они в значительной степени утратят свои позиции после выборов. Основной темой итальянских и ряда европейских СМИ в этой связи становится жуткая страшилка: если Драги уйдет, ему на смену придут фашисты. Согласитесь, перспектива пугающая, если все воспринимать буквально.Эти страхи базируются на нынешних электоральных рейтингах. Согласно практически всем опросам, на первом месте в них находится партия "Братья Италии" (Fratelli d’Italia, или сокращенно FdI). Еще лет пять назад рейтинги этой политической силы колебались в районе двух-трех процентов. На последних парламентских выборах в 2018 году она набрала чуть больше четырех процентов голосов и не воспринималась всерьез на фоне мощной "Лиги Севера", доминировавшей во всех опросах и даже в одно время претендовавшей на формирование однопартийного правительства — неслыханный случай в условиях вечного итальянского политического калейдоскопа."Лига" действительно набирала обороты, пока ее партийный лидер Маттео Сальвини занимал должность министра внутренних дел и жестко противостоял притоку африканских и азиатских мигрантов. Но как только он попытался организовать досрочные выборы, спровоцировав распад правительства Джузеппе Конте в августе 2019-го, популярность "Лиги" покатилась по наклонной. После же вхождения партии в правительство Драги в начале прошлого года ее рейтинг стремительно пошел вниз одновременно с резким ростом "Братьев", забирающих ее голоса себе. Летом прошлого года эти рейтинги сошлись в одной точке, после чего "Лига" продолжила свободное падение, а "Братья" набирают популярность. В данный момент FdI претендует более чем на 23 процента голосов избирателей, в то время как "северяне" — примерно на 14-15 процентов.Неудивительно, что харизматичная руководительница "Братьев Италии" Джорджа Мелони настаивает на проведении этой осенью немедленных досрочных выборов, имея все шансы претендовать на пост премьер-министра страны. Именно этой перспективой и пугают левых избирателей, указывая на "фашистские корни" партии.Надо заметить, что в "Братьях" нет ничего фашистского или нацистского. Они не зигуют, не носят свастики или портреты Муссолини, не устраивают факельные шествия, не выдвигают нацистских лозунгов. На фоне целого ряда политических партий Прибалтики и тем более "демократической" Украины FdI выглядит как очень респектабельная партия. Что не мешает западной либеральной прессе восхвалять откровенных нацистов Украины, одновременно говоря о "возрождении фашизма в Италии".Основанием использования данного определения в отношении "Братьев" является их историческая преемственность от давно уже почившей в бозе партии "Итальянское социальное движение", созданной сразу после Второй мировой войны адептами Муссолини. Об этой преемственности свидетельствует официальная эмблема "Братьев" с использованием точно такого же итальянского триколора в виде пламени. Отсюда либеральная пресса делает вывод: "Братья Италии" — партия с неофашистскими традициями. Многие ее члены демонстрируют позитивное отношение к режиму Муссолини".Это вполне в традициях европейской прессы — она всегда ищет какую-то связь с нацистами в любых антимигрантских партиях, выступающих против либерального истеблишмента. К примеру, она прямо называет партию "Шведские демократы" фашистской на том основании, что один из ее создателей Густаф Экстрем в юности служил в подразделениях ваффен-СС "Викинг" и "Нордланд". Но тот факт, что на Украине на официальном уровне чтут дивизию ваффен-СС "Галичина", Европу совершенно не смущает, а использование термина "нацисты" относительно нынешних украинских адептов коллаборационизма там называют "российской пропагандой". И вовсе не важно, что, в отличие от итальянских "Братьев", украинские боевики не стесняются зиговать и татуировать нацистские свастики.Кстати, о "российской пропаганде". Было бы странным, если бы неугомонные борцы с Россией не начали бы искать в итальянском правительственном кризисе "руку Москвы". Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью радио RtL 102.5 заявил, что после прошения премьера об отставке "в Москве поднимали тосты", а "Путину на серебряном блюде подали голову Драги". Сам Ди Майо при этом прямо виновен в расколе партии "Пять звезд", чья позиция по вопросу поставок итальянского оружия на Украину и послужила триггером для распада правящей коалиции. После такого раздрая внутри партии вообще сомнительны ее шансы на сколь-нибудь значительный электоральный успех на грядущих выборах. Именно поэтому не факт, что она продолжит бойкот правительства Драги в таких невыгодных для себя условиях.Конечно, Россия не имеет никакого отношения к итальянскому правительственному кризису. Хотя косвенную выгоду мы уже получили: судя по заявлению Ди Майо, в условиях подвешенного правительства, скорее всего, на какое-то время прекратятся поставки итальянского оружия на Украину. А это в любом случае — меньшее количество жертв там. Но как долго эта блокада будет продолжаться, предсказать сложно.Надеяться на то, что "Братья Италии" будут более "пророссийскими" в случае прихода к власти, не приходится. Мелони, в отличие от "Пяти звезд", поддерживала до сих пор курс Драги на вооружение украинцев. Притом что относительное большинство итальянцев (46 процентов против 41 процента) не приветствуют данный шаг.Среди "Братьев" есть политики, которых можно смело зачислить в русофобы. Так, сенатор от этой партии Адольфо Урсо относится к числу тех, кто одержим борьбой с "российской пропагандой". При этом брожения по поводу "российского вопроса" среди более молодого поколения партии Мелони ощутимы. Так, 21-летний выходец из этой партии Амедео Авондет, ныне возглавивший движение Italia Unita, в этом году выступил организатором многолюдного митинга в Турине в поддержку российской спецоперации на Украине. Он же обратился с петицией с характерным названием "Баста русофобия!", потребовав от Европейского суда расследования геноцида русских в Донбассе.В апреле текущего года один из советников "Братьев" Андреа Нанетти высказался позитивно о России и раскритиковал западные СМИ за то, что они при освещении конфликта на Украине преподносят лишь позицию Киева. Спустя несколько дней он расстался со своей партией. Заметно, что "Братья" в этом вопросе пытаются примкнуть к мейнстриму, опасаясь обвинений в "пророссийскости". Поэтому никто не должен питать иллюзий по поводу их позиции.Но нет никаких сомнений в том, что успех очередной партии антиистеблишмента на выборах в Италии станет новым потрясением для Европы. Именно поэтому многие сейчас пытаются убедить Драги задержаться на своем посту, указывая на то, что он по-прежнему является самым популярным политиком страны, пользуясь поддержкой 59 процентов избирателей (у идущей на втором месте Мелони — 31 процент). Однако надо заметить, что еще год назад этот показатель у Драги превышал 70 процентов и с начала кризиса нынешнего года стремительно опускается вниз при росте антирейтинга.А это значит, что надежды элит и брюссельских чиновников на удержание Драги в кресле премьера могут не принести нужного результата. Financial Times, выражающая интересы большого бизнеса, не скрывает своих ожиданий: "Есть еще возможность того, что правительство Драги выживет; еще не конец. В Италии традиционно всегда находят креативные решения". Но даже эта газета вынуждена констатировать, что сохранение правительства лишь продлит его агонию вплоть до очередных выборов в следующем году и может полностью парализовать Италию.В этом смысле России и вмешиваться никуда не надо. Зачем нам куда-то спешить и на кого-то там ставить, если голова Драги уже лежит "на серебряном блюде у Путина"? Если глава итальянского МИД не врет.

https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html

https://ria.ru/20220715/prognoz-1802880203.html

https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html

https://ria.ru/20220714/es-1802424552.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

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