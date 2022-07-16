Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину - РИА Новости, 16.07.2022
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения в том, что политический кризис позволит продолжать поставки оружия Украине. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:00
2022-07-16T13:58
в мире
италия
россия
украина
серджо маттарелла
марио драги
джузеппе конте
мид италии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5ac1356675cb9542aedf2a32b7ce8c3e.jpg
РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения в том, что политический кризис позволит продолжать поставки оружия Украине. На этой неделе премьер-министр Марио Драги заявил, что подает в отставку, но президент Серджо Маттарелла не принял его прошение.По словам министра, "русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство".Заявлению Драги предшествовало голосование сената о доверии правительству. Его результаты оказались в пользу действующего кабинета министров, но поскольку представители "Движения 5 звезд" отказались голосовать, премьер заявил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала", больше не существует.Двадцатого июля Драги выступит с информационным сообщением в парламенте. Местные СМИ и аналитики полагают, что он может снова заявить об отставке.По словам Ди Майо, если правительство падет, Италия не сможет подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов и с приближением зимы это станет серьезным фактором.Глава МИД добавил, что в случае отставки кабмин продолжит временно исполнять обязанности до новых выборов. По его мнению, это может привести к параличу, лишив Италию права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях повышения цен и тарифов или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай прекращения поставок из России.В конце июня Ди Майо покинул "Движение 5 звезд", обвинил его руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности. К расколу привела острая дискуссия по вопросу о поставках оружия киевскому режиму. Теперь министр обвиняет нынешнего лидера движения Джузеппе Конте в атаках на Драги. По его словам, в последние месяцы "Движение 5 звезд" неоднократно пыталось ослабить правительство. Кроме того, напомнил Ди Майо, Италии предстоит одобрить бюджет на следующий год, но если правительство уйдет в отставку, выборы придется провести осенью, а этого не случалось более сотни лет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
италия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_182:0:2818:1977_1920x0_80_0_0_fbf3423fe8f331c12be756d8a0a77fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, украина, серджо маттарелла, марио драги, джузеппе конте, мид италии, движение 5 звезд, нато
12:00 16.07.2022 (обновлено: 13:58 16.07.2022)
 
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину

Глава МИД Италии Ди Майо допустил прекращение поставок оружия Украине из-за кризиса власти

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения в том, что политический кризис позволит продолжать поставки оружия Украине.
На этой неделе премьер-министр Марио Драги заявил, что подает в отставку, но президент Серджо Маттарелла не принял его прошение.

"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — Прим. ред.). Это одна из многих серьезных проблем", — сказал Ди Майо в интервью брюссельскому изданию Politico.

По словам министра, "русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство".
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:24
Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным
Заявлению Драги предшествовало голосование сената о доверии правительству. Его результаты оказались в пользу действующего кабинета министров, но поскольку представители "Движения 5 звезд" отказались голосовать, премьер заявил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала", больше не существует.
Двадцатого июля Драги выступит с информационным сообщением в парламенте. Местные СМИ и аналитики полагают, что он может снова заявить об отставке.
По словам Ди Майо, если правительство падет, Италия не сможет подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов и с приближением зимы это станет серьезным фактором.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 18:12Специальная военная операция на Украине
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе
Глава МИД добавил, что в случае отставки кабмин продолжит временно исполнять обязанности до новых выборов. По его мнению, это может привести к параличу, лишив Италию права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях повышения цен и тарифов или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай прекращения поставок из России.
В конце июня Ди Майо покинул "Движение 5 звезд", обвинил его руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности. К расколу привела острая дискуссия по вопросу о поставках оружия киевскому режиму. Теперь министр обвиняет нынешнего лидера движения Джузеппе Конте в атаках на Драги. По его словам, в последние месяцы "Движение 5 звезд" неоднократно пыталось ослабить правительство. Кроме того, напомнил Ди Майо, Италии предстоит одобрить бюджет на следующий год, но если правительство уйдет в отставку, выборы придется провести осенью, а этого не случалось более сотни лет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Европа на пороге нового кризиса. Миграционного и не только
 
В миреИталияРоссияУкраинаСерджо МаттареллаМарио ДрагиДжузеппе КонтеМИД ИталииДвижение 5 звездНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала