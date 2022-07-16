12:00 16.07.2022 (обновлено: 13:58 16.07.2022)
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Глава МИД Италии Ди Майо допустил прекращение поставок оружия Украине из-за кризиса власти
© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения в том, что политический кризис позволит продолжать поставки оружия Украине.
На этой неделе премьер-министр Марио Драги заявил, что подает в отставку, но президент Серджо Маттарелла не принял его прошение.
"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — Прим. ред.). Это одна из многих серьезных проблем", — сказал Ди Майо в интервью брюссельскому изданию Politico.
По словам министра, "русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство".
Заявлению Драги предшествовало голосование сената о доверии правительству. Его результаты оказались в пользу действующего кабинета министров, но поскольку представители "Движения 5 звезд" отказались голосовать, премьер заявил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала", больше не существует.
Двадцатого июля Драги выступит с информационным сообщением в парламенте. Местные СМИ и аналитики полагают, что он может снова заявить об отставке.
По словам Ди Майо, если правительство падет, Италия не сможет подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов и с приближением зимы это станет серьезным фактором.
Глава МИД добавил, что в случае отставки кабмин продолжит временно исполнять обязанности до новых выборов. По его мнению, это может привести к параличу, лишив Италию права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях повышения цен и тарифов или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай прекращения поставок из России.
В конце июня Ди Майо покинул "Движение 5 звезд", обвинил его руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности. К расколу привела острая дискуссия по вопросу о поставках оружия киевскому режиму. Теперь министр обвиняет нынешнего лидера движения Джузеппе Конте в атаках на Драги. По его словам, в последние месяцы "Движение 5 звезд" неоднократно пыталось ослабить правительство. Кроме того, напомнил Ди Майо, Италии предстоит одобрить бюджет на следующий год, но если правительство уйдет в отставку, выборы придется провести осенью, а этого не случалось более сотни лет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.