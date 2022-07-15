https://ria.ru/20220715/krizis-1802859362.html

Правоцентристские партии Италии обвинили "Движение пяти звезд" в кризисе

Правоцентристские партии Италии обвинили "Движение пяти звезд" в кризисе - РИА Новости, 15.07.2022

Правоцентристские партии Италии обвинили "Движение пяти звезд" в кризисе

Итальянские правоцентристские партии "Лига" и "Вперед, Италия" заявили, что в условиях "запущенного "Движением 5 звезд" политического кризиса" не могут более... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:21

2022-07-15T20:21

2022-07-15T20:21

в мире

серджо маттарелла

сильвио берлускони

италия

движение 5 звезд

маттео сальвини

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РИМ, 15 июл – РИА Новости. Итальянские правоцентристские партии "Лига" и "Вперед, Италия" заявили, что в условиях "запущенного "Движением 5 звезд" политического кризиса" не могут более рассчитывать на эту политическую силу, которая вместе с ними входит в правящую коалицию и правительство Марио Драги.Накануне президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение Драги об отставке, после того, как в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд". После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала". Деликатность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения".В совместном заявлении "Лиги" и "Вперед, Италия", которое союзники опубликовали после телефонного разговора их лидеров Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, говорится, что партии "приняли к сведению серьезный политический кризис, безответственно запущенный "Движением"."Правоцентристы правительства принимают к сведению, что в этой драматической фазе больше нельзя рассчитывать на "Движение", - говорится в коммюнике.К вечеру пятницы представители парламентских партий фактически оформили две позиции по способу выхода из политической напряженности. Правая оппозиционная партия "Братья Италии", которая хоть и считается союзницей "Лиги" и "Вперед, Италия", но выступает против нынешней коалиции, категорически призывает провести досрочные выборы. Однопартийцы Берлускони и Сальвини дали понять, что также не возражают против осеннего голосования, но считают необходимым провести пересчет нынешних сил большинства. На противоположном флаге левоцентристская Демократическая партия выступила за "воссоздание" большинства для "возобновления" работы правительства Драги, а бывший премьер и лидер малой парламентской партии "Живая Италия" Маттео Ренци запустил петицию с обращением к нынешнему главе правительства продолжать руководить им до конца легислатуры весной следующего года.

https://ria.ru/20220621/italiya-1797178577.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, серджо маттарелла, сильвио берлускони, италия, движение 5 звезд, маттео сальвини