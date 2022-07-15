https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html

Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным

Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным - РИА Новости, 15.07.2022

Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:24

2022-07-15T13:24

2022-07-15T13:42

в мире

италия

марио драги

серджо маттарелла

европа

движение 5 звезд

евросоюз

борис джонсон

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РИМ, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее."У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее", - сказал он в эфире радиостанции Rtl 102.5, не объяснив конкретно, чем вызваны такие образы в его воображении.После встречи Драги и Маттареллы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал коллаж фотографией Драги и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и подписью "Кто следующий?".Накануне президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке премьера страны Марио Драги. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию."Правительство Драги и поддержавшая его коалиция должны двигаться вперед, но на данный момент я считаю это очень и очень затруднительным", - сказал Ди Майо.Отказав Драги в уходе с поста, президент Маттарелла предложил ему проинформировать о ситуации парламент, где предположительно он должен выступить в следующую среду. Выступая на заседании Совмина, на котором он объявил о намерении подать в отставку, Драги заявил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".Шаг Драги к отставке формально вызван решением "Движения 5 звезд" не голосовать за доверие Совмину: в ходе состоявшейся накануне процедуры "пятизвездочные" сенаторы покинули зал заседаний. Вместе с тем, министры из числа "пятизвездочных" продолжают работу в правительстве, а ведущие представители "Движения" заявили, что их неучастие в голосовании направлено не против коалиции в целом, а против конкретного декрета, где главным камнем преткновения оказался вопрос о строительстве мусоросжигательного завода под Римом.Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения" однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмин с учетом новой конфигурации большинства.Ряд участников коалиции, в частности, Демократическая партия, считает считают необходимым продолжение работы Драги во главе правительства, с "Движением" или без него, чтобы привести страну до запланированного завершения легислатуры весной 2023 года.Местные аналитики и СМИ отмечают, что следующая неделя окажется ключевой для будущего правительства. В случае провала посреднических усилий, как отмечает газета la Stampa, президент Маттарелла будут готов распустить парламент и назначить досрочные выборы. Против этого сценария как минимум не возражают представители правого фланга итальянской политической сцены: партия "Лига", которая входит в нынешнее большинство, и, в особенности, оппозиционная "Братья Италии".

https://ria.ru/20220714/dragi-1802573036.html

https://ria.ru/20220714/otstavka-1802562732.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, марио драги, серджо маттарелла, европа, движение 5 звезд, евросоюз, борис джонсон, дмитрий медведев