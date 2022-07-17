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Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
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Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ
Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – накануне инцидента отправил письмо, где завуалированно сообщал о своих намерениях. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:00
2022-07-17T08:00
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
окаяма (префектура)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
токио
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ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – накануне инцидента отправил письмо, где завуалированно сообщал о своих намерениях.По данным японских СМИ, в частности, агентства Киодо и газеты "Иомиури", письмо было обнаружено мужчиной, ведущим в сети блог с критикой деятельности Церкви объединения, 13 июля, то есть спустя пять дней после трагического нападения на Абэ. Судя по штампу на конверте, письмо было отправлено 7 июля, то есть накануне преступления, из Окаямы, где в тот день также проходило выступление Синдзо Абэ.К настоящему времени известно, что Ямагами изначально хотел попытаться совершить нападение на бывшего премьера именно в Окаяме, но из-за того, что выступление политика проходило в зале, а на входе необходимо было заполнять анкету с личными данными, преступник отказался от своего плана. В тот же день стало известно, что Абэ изменил маршрут своей поездки в рамках предвыборной кампании и на следующий день намерен выступать в Наре."Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он — лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют Церкви объединения", — говорится в письме, напечатанном на принтере.В нем Ямагами также рассказывает мужчине, которому было адресовано письмо, о своем прошлом, об истории своей матери, которая на протяжении долгого времени делала крупные пожертвования данной религиозной организации."Как бы я ни хотел убить их всех (руководство Церкви – ред.), я понимаю, что это невозможно", — подчеркивается в документе, изображения которого просочились в интернет.Также преступник добавил, что "он больше не может размышлять над тем, какие будут последствия, в том числе, политические, у смерти Абэ".Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами — выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.Кроме этого, Ямагами признался полиции, что накануне покушения на Абэ он обстрелял здание в городе Нара, имеющее отношение к этой религиозной организации. На стене здания обнаружены пулевые отверстия.
нара (город)
япония
окаяма (префектура)
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РИА Новости
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, окаяма (префектура), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, токио
08:00 17.07.2022
 
Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ

СМИ: убийца экс-главы Японии Абэ накануне трагедии отправил письмо, где намекал на планы

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – накануне инцидента отправил письмо, где завуалированно сообщал о своих намерениях.
По данным японских СМИ, в частности, агентства Киодо и газеты "Иомиури", письмо было обнаружено мужчиной, ведущим в сети блог с критикой деятельности Церкви объединения, 13 июля, то есть спустя пять дней после трагического нападения на Абэ. Судя по штампу на конверте, письмо было отправлено 7 июля, то есть накануне преступления, из Окаямы, где в тот день также проходило выступление Синдзо Абэ.
К настоящему времени известно, что Ямагами изначально хотел попытаться совершить нападение на бывшего премьера именно в Окаяме, но из-за того, что выступление политика проходило в зале, а на входе необходимо было заполнять анкету с личными данными, преступник отказался от своего плана. В тот же день стало известно, что Абэ изменил маршрут своей поездки в рамках предвыборной кампании и на следующий день намерен выступать в Наре.
"Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он — лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют Церкви объединения", — говорится в письме, напечатанном на принтере.
В нем Ямагами также рассказывает мужчине, которому было адресовано письмо, о своем прошлом, об истории своей матери, которая на протяжении долгого времени делала крупные пожертвования данной религиозной организации.
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
"Как бы я ни хотел убить их всех (руководство Церкви – ред.), я понимаю, что это невозможно", — подчеркивается в документе, изображения которого просочились в интернет.
Также преступник добавил, что "он больше не может размышлять над тем, какие будут последствия, в том числе, политические, у смерти Абэ".
Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами — выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
Кроме этого, Ямагами признался полиции, что накануне покушения на Абэ он обстрелял здание в городе Нара, имеющее отношение к этой религиозной организации. На стене здания обнаружены пулевые отверстия.
Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Hiro Komae

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

Катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ возле буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AFP 2022 / Philip Fong

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

Вдова Акиэ Абэ в автомобиле с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
© AP Photo / Hiro Komae

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

Люди стоят в очереди перед молитвой, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в храме Дзодзёдзи, Токио
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Hiro Komae

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
В миреСиндзо АбэНара (город)ЯпонияОкаяма (префектура)Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэТокио
 
 
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