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Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ

Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022

Убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы, сообщили СМИ

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – накануне инцидента отправил письмо, где завуалированно сообщал о своих намерениях. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

окаяма (префектура)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

токио

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ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – накануне инцидента отправил письмо, где завуалированно сообщал о своих намерениях.По данным японских СМИ, в частности, агентства Киодо и газеты "Иомиури", письмо было обнаружено мужчиной, ведущим в сети блог с критикой деятельности Церкви объединения, 13 июля, то есть спустя пять дней после трагического нападения на Абэ. Судя по штампу на конверте, письмо было отправлено 7 июля, то есть накануне преступления, из Окаямы, где в тот день также проходило выступление Синдзо Абэ.К настоящему времени известно, что Ямагами изначально хотел попытаться совершить нападение на бывшего премьера именно в Окаяме, но из-за того, что выступление политика проходило в зале, а на входе необходимо было заполнять анкету с личными данными, преступник отказался от своего плана. В тот же день стало известно, что Абэ изменил маршрут своей поездки в рамках предвыборной кампании и на следующий день намерен выступать в Наре."Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он — лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют Церкви объединения", — говорится в письме, напечатанном на принтере.В нем Ямагами также рассказывает мужчине, которому было адресовано письмо, о своем прошлом, об истории своей матери, которая на протяжении долгого времени делала крупные пожертвования данной религиозной организации."Как бы я ни хотел убить их всех (руководство Церкви – ред.), я понимаю, что это невозможно", — подчеркивается в документе, изображения которого просочились в интернет.Также преступник добавил, что "он больше не может размышлять над тем, какие будут последствия, в том числе, политические, у смерти Абэ".Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами — выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.Кроме этого, Ямагами признался полиции, что накануне покушения на Абэ он обстрелял здание в городе Нара, имеющее отношение к этой религиозной организации. На стене здания обнаружены пулевые отверстия.

нара (город)

япония

окаяма (префектура)

токио

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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, окаяма (префектура), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, токио