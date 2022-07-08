Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.
Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.
Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.
Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.
Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.
Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.
К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.
К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.
Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.
Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.
Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.
Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.
Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.
Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.
Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.
Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.
Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.
Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.
Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.
Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.
В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.
В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.
Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.
Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.