Рейтинг@Mail.ru
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии - РИА Новости, 08.07.2022
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Политик, каким его запомнил весь мир, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:07
2022-07-08T14:19
фото
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
фидель кастро
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801158331_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_21870fb84bef6be1c1d00e6e459dbde3.jpg
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Политик, каким его запомнил весь мир, — в фотоленте Ria.ru.
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801158331_149:0:1981:1374_1920x0_80_0_0_74d5584cfcb05a49ff1930f9ca08b668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фидель кастро, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо)
14:07 08.07.2022 (обновлено: 14:19 08.07.2022)
 

Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии

Читать ria.ru в
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Политик, каким его запомнил весь мир, — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
ФотоЯпонияСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэФидель КастроВладимир ПутинСи ЦзиньпинДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала