https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html

Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии

Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии - РИА Новости, 08.07.2022

Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Политик, каким его запомнил весь мир, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:07

2022-07-08T14:07

2022-07-08T14:19

фото

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

фидель кастро

владимир путин

си цзиньпин

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Политик, каким его запомнил весь мир, — в фотоленте Ria.ru.

япония

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