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Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота" - РИА Новости, 15.07.2022
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Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота" - РИА Новости, 15.07.2022
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"
Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:06
2022-07-15T11:06
туризм
шри-ланка
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россия
аэрофлот
airbus a330
новости - туризм
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БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в пятницу ланкийский новостной портал Adaderana.Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки.Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.
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шри-ланка, коломбо, россия, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм
11:06 15.07.2022
 
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"

На Шри-Ланке отклонили иск ирландской компании против "Аэрофлота"

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
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БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в пятницу ланкийский новостной портал Adaderana.
"Вердикт был вынесен судьей Коммерческого высокого суда Коломбо Сумитом Перерой, дело рассмотрено сегодня утром", – добавляется в релизе.
Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки.
Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.
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