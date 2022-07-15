https://ria.ru/20220715/aeroflot-1802632888.html
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота" - РИА Новости, 15.07.2022
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"
Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:06
2022-07-15T11:06
2022-07-15T11:06
туризм
шри-ланка
коломбо
россия
аэрофлот
airbus a330
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:374:2730:1910_1920x0_80_0_0_a69f44e1dd97dc93d05261bf32e608e7.jpg
БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в пятницу ланкийский новостной портал Adaderana.Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки.Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.
https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html
шри-ланка
коломбо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6f666e84f748bd8104027f9dfcf4ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, коломбо, россия, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"
На Шри-Ланке отклонили иск ирландской компании против "Аэрофлота"