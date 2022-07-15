https://ria.ru/20220715/aeroflot-1802632888.html

Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"

Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота" - РИА Новости, 15.07.2022

Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота"

Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:06

2022-07-15T11:06

2022-07-15T11:06

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аэрофлот

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БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Коммерческий суд столицы Шри-Ланки Коломбо отклонил иск ирландской компании против "Аэрофлота", ставший ранее причиной задержания российского Airbus, сообщает в пятницу ланкийский новостной портал Adaderana.Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки.Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

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шри-ланка, коломбо, россия, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм