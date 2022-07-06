https://ria.ru/20220706/shri-lanka-1800656067.html

Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива

Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива - РИА Новости, 06.07.2022

Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:10

2022-07-06T13:10

2022-07-06T20:26

россия

шри-ланка

аэрофлот

владимир путин

в мире

готабая раджапакса

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_a34d5f776d60128b53e9072b580ca0ba.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров."Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.По его словам, обе стороны единодушно согласились с тем, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Причиной стал дефицит иностранной валюты, возникший из-за ограничения туристического потока в условиях пандемии COVID-19. В результате страна не может закупить достаточно топлива. Кроме того, сократились денежные переводы от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, многие районы сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.Второго июня в Коломбо арестовали самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а на прошлой неделе генеральный прокурор Шри-Ланки обратился в суд с просьбой прекратить дело.

https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html

https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html

россия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, шри-ланка, аэрофлот, владимир путин, в мире, готабая раджапакса, новости - туризм