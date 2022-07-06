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Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
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Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива
Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива - РИА Новости, 06.07.2022
Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:10
2022-07-06T20:26
россия
шри-ланка
аэрофлот
владимир путин
в мире
готабая раджапакса
туризм
новости - туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров."Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.По его словам, обе стороны единодушно согласились с тем, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Причиной стал дефицит иностранной валюты, возникший из-за ограничения туристического потока в условиях пандемии COVID-19. В результате страна не может закупить достаточно топлива. Кроме того, сократились денежные переводы от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, многие районы сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.Второго июня в Коломбо арестовали самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а на прошлой неделе генеральный прокурор Шри-Ланки обратился в суд с просьбой прекратить дело.
https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html
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россия, шри-ланка, аэрофлот, владимир путин, в мире, готабая раджапакса, новости - туризм
13:10 06.07.2022 (обновлено: 20:26 06.07.2022)
 
Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива

Президент Шри-Ланки Раджапакса попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

© AP Photo / Eranga JayawardenaОчередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.
"Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.
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В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
По его словам, обе стороны единодушно согласились с тем, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Причиной стал дефицит иностранной валюты, возникший из-за ограничения туристического потока в условиях пандемии COVID-19. В результате страна не может закупить достаточно топлива. Кроме того, сократились денежные переводы от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, многие районы сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.
Второго июня в Коломбо арестовали самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.
Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а на прошлой неделе генеральный прокурор Шри-Ланки обратился в суд с просьбой прекратить дело.
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ТуризмРоссияШри-ЛанкаАэрофлотВладимир ПутинВ миреГотабая РаджапаксаНовости - Туризм
 
 
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