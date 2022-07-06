13:10 06.07.2022 (обновлено: 20:26 06.07.2022)
Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива
Президент Шри-Ланки Раджапакса попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива
© AP Photo / Eranga JayawardenaОчередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.
"Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.
4 июля, 14:52В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
По его словам, обе стороны единодушно согласились с тем, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Причиной стал дефицит иностранной валюты, возникший из-за ограничения туристического потока в условиях пандемии COVID-19. В результате страна не может закупить достаточно топлива. Кроме того, сократились денежные переводы от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, многие районы сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.
Второго июня в Коломбо арестовали самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.
Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а на прошлой неделе генеральный прокурор Шри-Ланки обратился в суд с просьбой прекратить дело.