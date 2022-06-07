Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/shri-lanka-1793722833.html
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку - РИА Новости, 07.06.2022
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку
Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:33
2022-06-07T13:56
россия
шри-ланка
аэрофлот
коломбо
москва
дмитрий песков
в мире
airbus a330
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы они (рейсы – прим. ред.) продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота". Если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность", - сказал Песков.Песков также сообщил, что Кремль не получал обращений от бывшего президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой возобновить полеты "Аэрофлота". По данным СМИ, экс-президент написал в письме президенту Владимиру Путину, что решение о приостановке полетов станет разрушительным для туристической сферы островного государства.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо. В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну.
https://ria.ru/20220606/polety-1793559476.html
https://ria.ru/20220605/samolet-1793257265.html
россия
шри-ланка
коломбо
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шри-ланка, аэрофлот, коломбо, москва, дмитрий песков, в мире, airbus a330, санкции в отношении россии, санкции
13:33 07.06.2022 (обновлено: 13:56 07.06.2022)
 
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

Песков: для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку нужны весомые заверения

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы они (рейсы – прим. ред.) продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота". Если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность", - сказал Песков.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 18:17
Экс-президент Шри-Ланки призвал пересмотреть запрет на полеты "Аэрофлота"
Песков также сообщил, что Кремль не получал обращений от бывшего президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой возобновить полеты "Аэрофлота". По данным СМИ, экс-президент написал в письме президенту Владимиру Путину, что решение о приостановке полетов станет разрушительным для туристической сферы островного государства.
Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо. В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну.
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 12:33Туризм
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
 
РоссияШри-ЛанкаАэрофлотКоломбоМоскваДмитрий ПесковВ миреAirbus A330Санкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала