https://ria.ru/20220607/shri-lanka-1793722833.html

В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку - РИА Новости, 07.06.2022

В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:33

2022-06-07T13:33

2022-06-07T13:56

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шри-ланка

аэрофлот

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в мире

airbus a330

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы они (рейсы – прим. ред.) продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота". Если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность", - сказал Песков.Песков также сообщил, что Кремль не получал обращений от бывшего президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой возобновить полеты "Аэрофлота". По данным СМИ, экс-президент написал в письме президенту Владимиру Путину, что решение о приостановке полетов станет разрушительным для туристической сферы островного государства.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо. В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну.

https://ria.ru/20220606/polety-1793559476.html

https://ria.ru/20220605/samolet-1793257265.html

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Владимир Лаврентьев

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