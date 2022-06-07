13:33 07.06.2022 (обновлено: 13:56 07.06.2022)
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку
Песков: для возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку нужны весомые заверения
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия может изучить вопрос возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку при получении весомых заверений о неповторении ситуации с задержанием самолетов, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы они (рейсы – прим. ред.) продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота". Если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность", - сказал Песков.
Песков также сообщил, что Кремль не получал обращений от бывшего президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой возобновить полеты "Аэрофлота". По данным СМИ, экс-президент написал в письме президенту Владимиру Путину, что решение о приостановке полетов станет разрушительным для туристической сферы островного государства.
Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо. В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну.