https://ria.ru/20220713/vskarmlivanie-1802232530.html

Сколько съедает ребенок: таблица для детей до года с расчетом по месяцам

Сколько должен съедать ребенок за одно кормление: расчет питания и нормы

Сколько съедает ребенок: таблица для детей до года с расчетом по месяцам

В зависимости от возраста и кормления молоком или смесью малышу необходимо за сутки давать определенный объем пищи. О том, сколько должен съедать ребенок в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:23

2022-07-13T16:23

2022-07-13T16:23

общество

дети

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В зависимости от возраста и кормления молоком или смесью малышу необходимо за сутки давать определенный объем пищи. О том, сколько должен съедать ребенок в граммах, таблица по месяцам и рекомендации педиатров, что грудному ребенку можно есть в качестве прикорма — в материале РИА Новости.Сколько должен съедать ребенокЕсли мама кормит малыша грудью, то вопрос о количестве съеденной пищи отпадает до полугода, пока не введен прикорм— невозможно точно подсчитать выпитый ребенком объем молока, даже если женщина попытается сцедиться. О сытости младенца будет “говорить” лишь его поведение. Как правило, накормленный ребенок спокоен и много спит.В случае с искусственным вскармливанием (ИВ) требуется соблюдение рекомендаций, указанных на упаковке сухой молочной смеси. Необходимо давать питание грудничку согласно инструкции, а итоговое количество съеденной пищи зависит от индивидуальных потребностей ребенка.Когда малыш достигает возраста 6 месяцев, можно начинать вводить прикорм и знакомить его с новыми вкусами:“На шестом месяце открывается окно прикорма, и здесь всё зависит от того, сколько прикорма ребенок съел. Разовое кормление, в среднем, составляет 200-210 мл. То есть, если шестимесячный ребенок съел, предположим, 60 г овощного пюре, то ему надо додать примерно 140 мл молока или смеси”, — прокомментировала Наталья Линяева, врач-педиатр, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия".Особенности детского питанияВ зависимости от типа вскармливания, грудного или искусственного, выстраивается определенная система кормления, так как отличительное по составу питание по-разному усваивается и насыщает ребенка.Грудное вскармливаниеСогласно информации Всемирной организации здравоохранения, исключительно грудное молоко является идеальным питанием для малыша и рекомендовано как минимум до 6 месяцев.Также эксперт перечислила противопоказания к грудному вскармливанию со стороны мамы: ВИЧ, гепатит, стафилококк, лечение от онкологии. Противопоказания со стороны ребенка — недоношенность, маловесность, врождённые патологии рта (заячья губа и волчья пасть), патологии центральной нервной системы, когда у малыша нет сосательного рефлекса.Искусственное вскармливаниеИВ — питание малыша искусственной адаптированной смесью, которая приближена по составу и свойствам к грудному молоку. Такой вид пищи позволяет насытить ребенка, если у мамы возникли проблемы с прикладыванием или здоровьем.“Искусственное вскармливание — это вид кормления, когда в рационе ребенка грудное молоко составляет меньше 1/5 суточного объема пищи”, — добавила Наталья Линяева, врач-педиатр.По словам эксперта, существуют жидкие (готовые) и сухие смеси. Питание важно подбирать по возрасту:Кроме этого, отличают адаптированные смеси с нуля месяцев — с полным гидролизом (расщеплением) коровьего белка, частично адаптированные — старше полугода (частичный гидролиз) и не адаптированные смеси — с 12 месяцев (полная молекула коровьего молока).Режим кормленияЕсли у детей на грудном вскармливании допускается кормление по требованию, то у малышей на ИВ и всех детей на прикорме должен соблюдаться режим питания для предупреждения риска перекорма и проблем с ЖКТ.В случае со смесью соблюдается такой же режим. Важное правило — интервал между кормлениями должен быть не менее трех часов (для более легкого переваривания пищи). То есть на “перекус” или в момент жажды смесь давать нельзя, как это делается с грудным молоком.По словам эксперта, на этом этапе, как правило, уже введено овощное и мясное пюре, поэтому можно начинать вводить творог и яичный желток. После этого рекомендуется постепенно убирать кормление грудью/смесью (за исключением первого и последнего в течение дня — они остаются до самого перехода на "взрослый" рацион).Если малыш выдерживает ночь без еды, то последний прием пищи можно запланировать в 22:00. Далее необходимо кормить в 6 утра. В 10 рекомендован завтрак — нужно дать приблизительно 200 г пищи (60 г овощного пюре, 60 г мясного пюре, 80 г сока/компота или творога). При этом грудное молоко в это кормление не нужно. Таким образом, с расширением сетки питания сужается сетка грудного молока. Получается щадящее отлучение — без резких обрывов, намазывания молочных желёз горчицей и т.д.Как понять, наедается ли ребенокСытый ребенок, как правило, спокоен и хорошо спит. После кормления малыш расслабляется и может заснуть.Что делать, если ребенок не наедаетсяВ том случае, если признаки недоедания ребенка на лицо, то можно докормить малыша грудью или смесью. Но, как правило, при ИВ дети скорее недоедают, чем требуют еще, так как смесь более “тяжелая” пища, чем грудное молоко.“Что касается грудного вскармливания — чем старше ребенок, тем активнее у него развивается зубочелюстная система и мышцы нижней челюсти. Он активнее сосет и быстрее наедается. После полугода это где-то минут 10, до полугода – 20-25 минут. Если ребенок не наедается, то он просто не будет отдавать грудь. Можно дать ему воды, сока или что-то из прикорма (творожок или овощное пюре)”, — добавила Наталья Линяева.Как не допустить перекармливанияЧтобы не перекормить малыша при ИВ важно соблюдать четкие инструкции производителя смеси и наблюдать за сигналами ребенка (при ИВ и ГВ), чтобы остановить кормление. Если он сыт, то может заснуть, отвернуться от бутылки/груди или выплюнуть пищу. Главное — не давать еду насильно.Ночное кормление ребенкаОсобенно в раннем возрасте (до трех месяцев) малыши нуждаются в ночных кормлениях, и просыпаются, как минимум, один раз за ночь, для того, чтобы их покормили. Однако у каждого ребенка потребности индивидуальны:“Ночные кормления у малышей до года норма, ребенок становится старше и их количество уменьшается. Но к году ребенок уже точно может выдерживать ночной перерыв (некоторые дети и раньше). Если малыш все еще требует бутылку, то это всего лишь привычка и ассоциация на сон”, — рассказала Виктория Горлова, врач-педиатр, эксперт телеканала “Мама”.По словам эксперта, опасность ночных кормлений после года заключается в развитии кариеса. К году нужно постепенно и мягко отказываться от ночных кормлений, вместо бутылочки стоит предлагать попить воды из кружки/поильника. В скором времени ребенок откажется и от этого, и будет спать всю ночь.Рекомендации по здоровому питаниюПри грудном вскармливании важно кормить малыша по требованию, а маме соблюдать рекомендации специалистов:При искусственном вскармливании важно подбирать питание согласно возрасту и индивидуальным особенностям малыша, кормить по режиму и разводить смесь в рекомендованном соотношении с водой.Советы экспертовВ вопросе кормления малыша при малейших сомнениях важно обращаться к специалистам. Например, проверить, наедается ли малыш, можно по прибавкам в весе за месяц, побывав на взвешивании у педиатра.Также зачастую у родителей возникают вопросы во время введения прикорма. Рекомендациями на этот счет поделилась Виктория Горлова, врач-педиатр и эксперт телеканала “Мама”:По словам врача, количество перекусов зависит от индивидуального режима ребенка. Все перекусы обязательно предлагают после основной еды. Для этого нужно выбирать здоровую и полезную еду — фрукты, ягоды, овощи свежие, запеченные, в виде пюре, можно приготовить сушеные фруктовые чипсы, что особенно актуально в период прорезывания зубов.Также для перекуса подходят творожки и йогурты без добавления сахара, запеканки и омлеты с добавлением различных овощей/фруктов, твёрдый сыр, хлебцы и т. д. Лучше избегать сушек, печенья — т.е. быстрых углеводов.Главное — не злоупотреблять перекусами, иначе ребенок будет отказываться от основных полноценных приемов пищи.

https://ria.ru/20220101/pitanie-1766350265.html

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://ria.ru/20220629/plach-1799073429.html

https://ria.ru/20220622/kormlenie-1797190815.html

https://ria.ru/20191027/1560265494.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, дети