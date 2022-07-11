Гипсокартон или штукатурка: как выровнять стены в квартире своими руками
Выравнивание стен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Выравнивание стен и потолка - вид отделочных работ, при котором им придается правильная вертикаль и горизонталь, при наличии определенных навыков можно выполнить своими руками. Как выбрать материал, в каких случаях подойдет гипсокартон, штукатурка и шпатлевка, чему отдать предпочтение, если стены в квартире или доме очень кривые, советы экспертов, - в материале РИА Новости.
Выравнивание стен
С наступлением теплого времени года многие жители нашей страны традиционно занимаются ремонтом. Так, по данным Авито Услуг, в мае этого года по сравнению с мартом россияне стали на 44% чаще обращаться к мастерам по ремонту. Объявлений от исполнителей за это же время стало больше на 13%. Чаще всего пользователи искали специалистов по отделочным работам (+24%) и ремонту ванной комнаты (+14%). А свои объявления активнее остальных размещали мастера, занимающиеся поклейкой обоев (+32%) и монтажом полов и стен (+41%).
Стены в любом помещении играют важную роль не только с инженерной, но и с эстетической точки зрения, для того, чтобы квартира в целом выглядела аккуратно, необходимы ровные вертикальные поверхности. Для достижения идеального результата при ремонте, если он делается своими руками, необходимо приложить не только усилия, но и иметь некоторые знания.
Рабочие на стройке
Для чего нужно
По словам Михаила Сакова, генерального директора дизайн-студии "Ремэлль", ровные стены необходимы для того, чтобы:
- —обои наклеились ровно и не было видно стыков, швов, а рисунок, если он есть, сошелся в углах;
- —при попадании косого света на стену не появлялось тени;
- —не было щелей между мебелью и стеной, у которой она стоит, а также между стеной и дверными наличниками;
- —в ванной комнате и туалете без выравнивания плитка в углах будет "клином";
- —ванна может неровно встать к стене;
- —без выравнивания стен на кухне могут быть проблемы с установкой кухонного гарнитура;
- —при кривизне стен оконные откосы могут быть разных размеров, а верхний откос встанет клином.
"Различные неровности, перепады, да и просто отклонения стен негативно повлияют не только на внешний вид помещения, но и вызовут сложности при сопряжении горизонтальных и вертикальных конструкций отделки, таких как пол или потолок. Потолки с искривлённым плинтусом не просто выглядят безобразно, но и установка их крайне затруднительна. Иногда для этих целей применяют более экономичный вариант и выравнивают не все стены, а только углы для эстетического сопряжения конструкций отделки. Что на мой взгляд не совсем приемлемо", - объясняет Дмитрий Мамин, инженер, эксперт в сфере разработки проектной и технической документации.
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Способы выравнивания поверхностей
Выбор способа выравнивания поверхностей зависит от их кривизны. Для ее измерения можно использовать строительный уровень и прави́ло — инструмент, который прикладывают к углам стен параллельно полу и потолку. Кривизна будет равна максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют отвесом. Его вешают на гвоздь под потолком и определяют с расстояния 1-1,5 метра, насколько стена параллельна шнуру.
Если перепады уровня более 5 см - лучше использовать гипсокартон, его преимущества в быстром монтаже и возможности уложить тепло- и звукоизоляцию за каркасом, спрятать проводку и другие коммуникации. Главный недостаток конструкции в том, что она сильно “крадет” место. Если перепады уровня меньше 5 см, то лучше использовать гипсовые штукатурки. Они дешевле и не так уменьшают площадь помещения. Минус работы со смесями в том, что она более трудоемкая, раствор будет сохнуть не менее недели.
Штукатуркой
Штукатурка позволяет убрать довольно значительные перепады и отклонения, может быть гипсовой (для сухих помещений) и цементной (можно использовать в помещениях с любой степенью влажности и на наружных фасадах зданий). Гипсовая штукатурка высыхает быстрее, слой нанесения не более 15 мм, цементная сохнет дольше, максимальная толщина слоя - 50 мм.
Выбор материала
Выбор зависит от режима эксплуатации помещения (во влажных можно использовать только цементную штукатурку), материала стены.
"Бетонные стены и кирпичную кладку можно штукатурить как гипсовыми, так и цементно-песчаными составами. Гипсовые более пластичны, их проще наносить. Цементные штукатурки на порядок менее пластичны, однако их большим преимуществом является более высокая прочность. Также крайне важен производитель. В этом вопросе достаточно сложно быть объективным, поскольку производителей крайне много. Достаточно часто строители предпочитают работать с какой-то одной, полюбившейся им маркой. В этом вопросе можно довериться профессионалам", - говорит Дмитрий Мамин.
По маякам
В качестве маяков используются перфорированные металлические профили или деревянные рейки. С первыми не так хлопотно: их не нужно вытаскивать из стены, когда штукатурка высохнет, а следовательно нет нужды замазывать ямки. Два маяка вставляют на две стороны стены так, чтобы получилась вертикаль (для точности необходимо воспользоваться уровнем (специальный измерительный прибор)). Между ними натягивают три нити: в верхней части стены, посередине и внизу. Срединные метки выставляются с ориентацией на эти нити.
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Для получения идеально ровной поверхности без установки маяков не обойтись. Чтобы обезопасить себя от появления рыжих пятен от них, рекомендуется вынимать их после нанесения штукатурки. Появившиеся углубления заполняются смесью.
Без маяков
Штукатурка без маяков - это нанесение материала на стену и разравнивание на глаз мастера.
"При этом расход экономичнее, но велик риск получить слой меньше допустимого технологией. Маяки устанавливаются по уровню, что минимизирует вероятность ошибок при работе", - добавляет Михаил Саков.
В каких случаях целесообразно штукатурить без маяков:
- —если планируется положить поверх штукатурки плитку, дефекты поверхности компенсируются клеем;
- —в гараже, мастерской или котельной, где важно просто скрыть изъяны стен и покрасить их или наклеить обои;
- —если кирпичная кладка выполнена идеально ровно, но многочисленные швы мешают дальнейшей отделке.
Гипсокартоном
Рабочие укладывают гипсокартон
Выравнивание стен гипсокартоном выигрывает у штукатурки только в том случае, если кривизна стен излишняя и придется наносить несколько слоев штукатурки.
"Это часто бывает в старом фонде домов до 1960 годов постройки. В остальных случаях гипсокартон съедает неоправданно много площади (где-то минус 7-8 см от каждой стены. Если выравнивать все стены в квартире, то счет идет на квадратные метры, а они весьма драгоценные)", - говорит Михаил Саков.
Бескаркасный способ монтажа
При бескаркасной технологии листы гипсокартона приклеиваются прямо к стене.
Стены очищаются от пыли и обрабатываются грунтовкой для улучшения сцепления. Готовится клеевая смесь, которая наносится на гипсокартонный лист. Затем лист устанавливается вертикально на специальные подкладки на полу и прижимается к стене. При помощи правила с уровнем выравнивается сегмент облицовки. После высыхания клея стыки между листами шпаклюются, зазоры c потолком заполняются шпаклевкой.
"Монтировать гипсокартон без каркаса, на мой взгляд, идея сомнительная, так как выравнивание происходит на глаз мастера. Листом 1,2 на 2,5 и более метров просто приложив его, выровнять стену нереально. За счет площади и своей упругости он сгладит перепады, но вы не получите ровности. Так же есть риск того, что останутся пустоты в стене", - считает Михаил Саков.
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Каркасный способ монтажа
При выравнивании стен каркасным способом используются два основных типа каркаса: с закреплением стоек на прямых подвесах к стене и с относом каркаса от стены.
Облицовка на металлическом каркасе первого типа состоит из следующих этапов:
- —разметка проектного положения конструкции;
- —монтаж каркаса облицовки;
- —монтаж электрических и других проводок, а также закладных деталей под массивное навесное оборудование;
- —укладка и закрепление изоляционного материала, если он необходим;
- —установка вертикально ориентированных гипсокартонных листов;
- —установка угловых перфорированных профилей и их шпаклевание;
- —заделка швов между гипсокартонными листами, мест установок шурупов и грунтование под декоративную отделку;
- —произведение декоративной отделки.
Облицовка на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены, имеет те же этапы, кроме установки угловых профилей и их шпаклевания.
"Каркас съедает минимум 50 мм (толщина профиля), могут возникнуть сложности с последующим креплением чего-либо на такие стены. Придется продумывать и подбирать крепеж. Преимущество - за гипсокартоном можно проложить электрику без дополнительного штробления", - отмечает Михаил Саков.
Шпатлевкой
Если неровности в стене не превышают 15 мм, можно воспользоваться только шпатлевкой (цементной, полимерной или гипсовой).
"В качестве первого слоя применяется стартовая шпатлевка, целью которой является заделывание основных неровностей. На стартовый слой необходимо нанести финишный, выравнивающий слой, который обеспечит ровную и гладкую поверхность за счет мелких фракций сыпучих материалов. На выравнивающий слой также необходимо нанести грунтовку, а затем, после высыхания поверхности, обработать наждачной бумагой", - объясняет Дмитрий Мамин.
Гипсовая шпатлевка может применяться для выравнивания самых небольших неровностей, вплоть до 1 мм. Минусом такого варианта можно назвать невозможность ее использования во влажных помещениях.
Полимерная шпатлевка лишена недостатков, присущих гипсу, но она значительно дороже. Окончательное покрытие хорошо выравнивается шлифовкой, что позволяет исправлять случайно допущенные ошибки.
Цементная шпатлевка хорошо подходит для отделки стен как стартовая, а также выравнивания поверхности ванных и кухонь. Она имеет высокую прочность и пластичность.
Методы определения неровности поверхности
Выявить неровность поверхности можно с помощью механического (правило, строительный уровень, отвес) или электронного (нивелир, лазерный уровень) инструмента.
"Правило, на мой взгляд, более практичный инструмент, поскольку при его длине в 2-3 м можно с легкостью и без особых навыков приложить его к стене и тем самым выявить визуальные отклонения. Также можно воспользоваться строительным отвесом со шнуром. За отклонение при этом необходимо принять разницу расстояний между образовавшейся отвесной линией и внутренней поверхностью стены в нижней, средней и верхней точках. Для такого метода нужно два человека. Использование нивелира требует определенной подготовки, хотелось бы выделить лазерный уровень - прибор, который позволит измерить отклонение стены наиболее быстро и точно, а разобраться с ним легко", - объясняет Дмитрий Мамин.
"Измерения лазером проводить не всегда объективно, так как у лазеров толщина луча 1-1,5 мм, что дает погрешность. Оптимально комбинировать лазерный уровень и правило. Когда под рукой нет никаких подходящих инструментов, можно использовать фонарик. Надо его приложить боком, чтобы свет был косой. Этот способ не даст понимания насколько стена кривая, но будет видно что она неровная", - уточняет Михаил Саков.
Подготовка поверхностей к выравниванию
Для подготовки поверхностей к выравниванию, стены сначала очищают от обоев, краски и шпатлевки, обеспыливают и покрывают соответствующей грунтовкой.
Необходимо простучать стену и отбить старую и рыхлую штукатурку. Если со штукатурным слоем все в порядке, можно приступать к грунтовке поверхности. Грунтовка необходима для улучшения сцепляемости с будущим отделочным слоем. Поэтому качественный результат возможно получить лишь на хорошо очищенной от песка, пыли и остатков старой штукатурки поверхности. Лучше всего выполнять грунтовку опрыскиванием, а не кистью, поскольку необходимо, чтобы поверхность хорошо пропиталась.
Последовательность работ
Работы по выравниванию происходят в три этапа:
- 1Подготовка основания.
- 2Приготовление смеси (если выравнивание стен будет производиться штукатуркой или шпатлевкой).
- 3Нанесение состава.
Замешать штукатурку можно с помощью строительного миксера или вручную. В емкость наливают чистую холодную воду (идеальная температура — 15-20°C), затем постепенно высыпают в нее смесь для предотвращения образования комков. Должен получиться однородный и пластичный раствор. Приготовленную смесь наносят на поверхность слоем от 5 до 50 мм в течение 20 минут, пока она не схватилась. После нанесения штукатурки ее разравнивают h-образным правилом. Это необходимо сделать сразу, пока смесь еще мягкая. Как только она начинает схватываться, штукатурный слой выравнивают трапециевидным правилом, срезая излишки и заполняя углубления. Через 10-15 минут проводится вторая подрезка — широким шпателем. Дальнейшие работы зависят от финишного покрытия. Если поверхность не будет увлажняться, достаточно нанести плиточный клей и смонтировать плитку. Если вода будет попадать на плитку, рекомендуется нанести гидроизоляцию.
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
При использовании гипсокартона, после подготовки стен, листы приклеиваются к поверхности или монтируются на каркас, стыки замазываются шпатлевкой.
Что нужно для выравнивания стен
Какие инструменты могут понадобиться при работе с шпатлевкой:
- —шпатели шириной 10 и 35 см;
- —грунтовка;
- —валик или кисть;
- —миксер и емкость для замеса;
- —абразивная сетка.
Со штукатуркой:
- —маяки;
- —дюбели и шурупы;
- —перфоратор или дрель;
- —шпатели шириной 10 и 35 см;
- —прави́ло на 2 м и уровень;
- —карандаш и малярный скотч;
- —валик или кисть;
- —миксер и емкость для замеса.
Инструменты для выравнивания стен
С гипсокартоном на клею:
- —армирующая лента;
- —шпатель на 10 см и нож;
- —прави́ло на 2 м и уровень;
- —карандаш;
- —клей и грунтовка;
- —валик или кисть;
- —миксер и емкость для замеса.
С гипсокартоном на каркасе:
- —дюбели и шурупы;
- —перфоратор или дрель;
- —уровень и карандаш;
- —малярный скотч;
- —профили;
- —подвесы и шурупы;
- —ножницы по металлу и нож;
- —рубанок и отвёртка;
- —шпаклёвка и грунтовка;
- —валик или кисть;
- —миксер и емкость для замеса.
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Как выровнять стены под обои
Если планируется оклейка обоями, нужно загладить стены. Поверхность смачивают и с помощью губчатой терки делают круговые движения. Затем снова проходятся широким шпателем, сглаживая все неровности. Для нанесения тонких обоев и покраски водоэмульсионной краской штукатурку повторно заглаживают. Если будут клеиться толстые обои или наноситься фактурная краска, высохшую поверхность шпаклевать не требуется. Под венецианской штукатуркой или тонкими обоями нужно проводить шпаклевку.
Штукатурка слоем 15 мм высыхает за неделю, при условии, что температура в помещении —20°C, влажность воздуха — 60%. Для лучшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить вентиляцию, но не устраивать сквозняки. На штукатурку не должен попадать солнечный свет. Это важно для того, чтобы исключить неравномерный нагрев поверхности и появление трещин. При использовании тепловых пушек не следует направлять их непосредственно на оштукатуренную поверхность, так как это может привести к появлению трещин.
Как выровнять угол стены
Выравнивание углов - последний этап выравнивания стен. При этом штукатурный раствор приготавливается более густым, смесь наносится на поверхности, формирующие угол. После этого в штукатурку вдавливается перфорированный уголок, отрезанный по высоте, на него растягивается штукатурка при помощи углового шпателя, при необходимости, раствор можно добавить узким шпателем. После того, как штукатурка подсохла, веерными движениями наносится финишный слой, который потом шлифуется абразивными затирочными сетками.
"Углы при тщательном выравнивании стен становятся и так ровными. Важно обратить внимание на геометрию стен. Потому что выравнивание - это создание ровной плоскости, а также вертикальности без отклонений. Но в некоторых случаях, важно сделать угол 90 градусов. Например, в ванной комнате или на кухне, для установки ванны, кухонного гарнитура", - говорит Михаил Саков.
Советы экспертов
Существует машинное и ручное нанесение штукатурки. Варианты отличаются способом замешивания и набрасывания штукатурного раствора на стену.
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"Машинное нанесение рационально с экономической точки зрения, если площадь стен более 100 квадратных метров. Такой способ применяется в новостройках либо при комплексном ремонте. При любом способе нанесения толщина штукатурного слоя должна быть от 5-6 мм до 40-60 мм (в зависимости от выбранного материала). Шпатлевка наносится тонкими слоями, она может выровнять только небольшие по площади перепады и неровности, так как специфика нанесения материала - это работа с маленьким инструментом ~ 50 см, и работа производится "на умении" мастера. Шпатлевка это больше подготовка под чистовую отделку", - объясняет Михаил Саков.
Если работа планируется с помощью мастера, Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" Авито Услуг советует обращать на его опыт и квалификацию. 67% россиян отмечают важность наличия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя.
"Кроме того, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы в личном диалоге, если вы не обнаружили в объявлении необходимой информации. Читайте отзывы от других пользователей. Часто они помогают определиться с выбором подходящего специалиста. Если в отзывах на мастера повторяется одна и та же существенная жалоба — имеет смысл поискать другого. После оказанной услуги не забывайте и сами оставить отзыв человеку, качественно выполнившему свою работу: так вы поможете остальным пользователям сделать правильный выбор", - советует эксперт.
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