https://ria.ru/20220711/steny-1801824477.html

Гипсокартон или штукатурка: как выровнять стены в квартире своими руками

Выравнивание стен в квартире или доме своими руками: все способы и технологии

Гипсокартон или штукатурка: как выровнять стены в квартире своими руками

Выравнивание стен и потолка - вид отделочных работ, при котором им придается правильная вертикаль и горизонталь, при наличии определенных навыков можно... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:36

2022-07-11T21:36

2022-07-11T21:36

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строительство

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Выравнивание стен и потолка - вид отделочных работ, при котором им придается правильная вертикаль и горизонталь, при наличии определенных навыков можно выполнить своими руками. Как выбрать материал, в каких случаях подойдет гипсокартон, штукатурка и шпатлевка, чему отдать предпочтение, если стены в квартире или доме очень кривые, советы экспертов, - в материале РИА Новости.Выравнивание стенС наступлением теплого времени года многие жители нашей страны традиционно занимаются ремонтом. Так, по данным Авито Услуг, в мае этого года по сравнению с мартом россияне стали на 44% чаще обращаться к мастерам по ремонту. Объявлений от исполнителей за это же время стало больше на 13%. Чаще всего пользователи искали специалистов по отделочным работам (+24%) и ремонту ванной комнаты (+14%). А свои объявления активнее остальных размещали мастера, занимающиеся поклейкой обоев (+32%) и монтажом полов и стен (+41%).Стены в любом помещении играют важную роль не только с инженерной, но и с эстетической точки зрения, для того, чтобы квартира в целом выглядела аккуратно, необходимы ровные вертикальные поверхности. Для достижения идеального результата при ремонте, если он делается своими руками, необходимо приложить не только усилия, но и иметь некоторые знания.Для чего нужноПо словам Михаила Сакова, генерального директора дизайн-студии "Ремэлль", ровные стены необходимы для того, чтобы:Способы выравнивания поверхностейВыбор способа выравнивания поверхностей зависит от их кривизны. Для ее измерения можно использовать строительный уровень и прави́ло — инструмент, который прикладывают к углам стен параллельно полу и потолку. Кривизна будет равна максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют отвесом. Его вешают на гвоздь под потолком и определяют с расстояния 1-1,5 метра, насколько стена параллельна шнуру.Если перепады уровня более 5 см - лучше использовать гипсокартон, его преимущества в быстром монтаже и возможности уложить тепло- и звукоизоляцию за каркасом, спрятать проводку и другие коммуникации. Главный недостаток конструкции в том, что она сильно “крадет” место. Если перепады уровня меньше 5 см, то лучше использовать гипсовые штукатурки. Они дешевле и не так уменьшают площадь помещения. Минус работы со смесями в том, что она более трудоемкая, раствор будет сохнуть не менее недели.ШтукатуркойШтукатурка позволяет убрать довольно значительные перепады и отклонения, может быть гипсовой (для сухих помещений) и цементной (можно использовать в помещениях с любой степенью влажности и на наружных фасадах зданий). Гипсовая штукатурка высыхает быстрее, слой нанесения не более 15 мм, цементная сохнет дольше, максимальная толщина слоя - 50 мм.Выбор материалаВыбор зависит от режима эксплуатации помещения (во влажных можно использовать только цементную штукатурку), материала стены.По маякамВ качестве маяков используются перфорированные металлические профили или деревянные рейки. С первыми не так хлопотно: их не нужно вытаскивать из стены, когда штукатурка высохнет, а следовательно нет нужды замазывать ямки. Два маяка вставляют на две стороны стены так, чтобы получилась вертикаль (для точности необходимо воспользоваться уровнем (специальный измерительный прибор)). Между ними натягивают три нити: в верхней части стены, посередине и внизу. Срединные метки выставляются с ориентацией на эти нити.Для получения идеально ровной поверхности без установки маяков не обойтись. Чтобы обезопасить себя от появления рыжих пятен от них, рекомендуется вынимать их после нанесения штукатурки. Появившиеся углубления заполняются смесью.Без маяковШтукатурка без маяков - это нанесение материала на стену и разравнивание на глаз мастера.В каких случаях целесообразно штукатурить без маяков:ГипсокартономВыравнивание стен гипсокартоном выигрывает у штукатурки только в том случае, если кривизна стен излишняя и придется наносить несколько слоев штукатурки.Бескаркасный способ монтажаПри бескаркасной технологии листы гипсокартона приклеиваются прямо к стене.Стены очищаются от пыли и обрабатываются грунтовкой для улучшения сцепления. Готовится клеевая смесь, которая наносится на гипсокартонный лист. Затем лист устанавливается вертикально на специальные подкладки на полу и прижимается к стене. При помощи правила с уровнем выравнивается сегмент облицовки. После высыхания клея стыки между листами шпаклюются, зазоры c потолком заполняются шпаклевкой.Каркасный способ монтажаПри выравнивании стен каркасным способом используются два основных типа каркаса: с закреплением стоек на прямых подвесах к стене и с относом каркаса от стены.Облицовка на металлическом каркасе первого типа состоит из следующих этапов:Облицовка на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены, имеет те же этапы, кроме установки угловых профилей и их шпаклевания.ШпатлевкойЕсли неровности в стене не превышают 15 мм, можно воспользоваться только шпатлевкой (цементной, полимерной или гипсовой).Гипсовая шпатлевка может применяться для выравнивания самых небольших неровностей, вплоть до 1 мм. Минусом такого варианта можно назвать невозможность ее использования во влажных помещениях.Полимерная шпатлевка лишена недостатков, присущих гипсу, но она значительно дороже. Окончательное покрытие хорошо выравнивается шлифовкой, что позволяет исправлять случайно допущенные ошибки.Цементная шпатлевка хорошо подходит для отделки стен как стартовая, а также выравнивания поверхности ванных и кухонь. Она имеет высокую прочность и пластичность.Методы определения неровности поверхностиВыявить неровность поверхности можно с помощью механического (правило, строительный уровень, отвес) или электронного (нивелир, лазерный уровень) инструмента."Правило, на мой взгляд, более практичный инструмент, поскольку при его длине в 2-3 м можно с легкостью и без особых навыков приложить его к стене и тем самым выявить визуальные отклонения. Также можно воспользоваться строительным отвесом со шнуром. За отклонение при этом необходимо принять разницу расстояний между образовавшейся отвесной линией и внутренней поверхностью стены в нижней, средней и верхней точках. Для такого метода нужно два человека. Использование нивелира требует определенной подготовки, хотелось бы выделить лазерный уровень - прибор, который позволит измерить отклонение стены наиболее быстро и точно, а разобраться с ним легко", - объясняет Дмитрий Мамин."Измерения лазером проводить не всегда объективно, так как у лазеров толщина луча 1-1,5 мм, что дает погрешность. Оптимально комбинировать лазерный уровень и правило. Когда под рукой нет никаких подходящих инструментов, можно использовать фонарик. Надо его приложить боком, чтобы свет был косой. Этот способ не даст понимания насколько стена кривая, но будет видно что она неровная", - уточняет Михаил Саков.Подготовка поверхностей к выравниваниюДля подготовки поверхностей к выравниванию, стены сначала очищают от обоев, краски и шпатлевки, обеспыливают и покрывают соответствующей грунтовкой.Необходимо простучать стену и отбить старую и рыхлую штукатурку. Если со штукатурным слоем все в порядке, можно приступать к грунтовке поверхности. Грунтовка необходима для улучшения сцепляемости с будущим отделочным слоем. Поэтому качественный результат возможно получить лишь на хорошо очищенной от песка, пыли и остатков старой штукатурки поверхности. Лучше всего выполнять грунтовку опрыскиванием, а не кистью, поскольку необходимо, чтобы поверхность хорошо пропиталась.Последовательность работРаботы по выравниванию происходят в три этапа:Замешать штукатурку можно с помощью строительного миксера или вручную. В емкость наливают чистую холодную воду (идеальная температура — 15-20°C), затем постепенно высыпают в нее смесь для предотвращения образования комков. Должен получиться однородный и пластичный раствор. Приготовленную смесь наносят на поверхность слоем от 5 до 50 мм в течение 20 минут, пока она не схватилась. После нанесения штукатурки ее разравнивают h-образным правилом. Это необходимо сделать сразу, пока смесь еще мягкая. Как только она начинает схватываться, штукатурный слой выравнивают трапециевидным правилом, срезая излишки и заполняя углубления. Через 10-15 минут проводится вторая подрезка — широким шпателем. Дальнейшие работы зависят от финишного покрытия. Если поверхность не будет увлажняться, достаточно нанести плиточный клей и смонтировать плитку. Если вода будет попадать на плитку, рекомендуется нанести гидроизоляцию.При использовании гипсокартона, после подготовки стен, листы приклеиваются к поверхности или монтируются на каркас, стыки замазываются шпатлевкой.Что нужно для выравнивания стенКакие инструменты могут понадобиться при работе с шпатлевкой:Со штукатуркой:С гипсокартоном на клею:С гипсокартоном на каркасе:Как выровнять стены под обоиЕсли планируется оклейка обоями, нужно загладить стены. Поверхность смачивают и с помощью губчатой терки делают круговые движения. Затем снова проходятся широким шпателем, сглаживая все неровности. Для нанесения тонких обоев и покраски водоэмульсионной краской штукатурку повторно заглаживают. Если будут клеиться толстые обои или наноситься фактурная краска, высохшую поверхность шпаклевать не требуется. Под венецианской штукатуркой или тонкими обоями нужно проводить шпаклевку.Штукатурка слоем 15 мм высыхает за неделю, при условии, что температура в помещении —20°C, влажность воздуха — 60%. Для лучшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить вентиляцию, но не устраивать сквозняки. На штукатурку не должен попадать солнечный свет. Это важно для того, чтобы исключить неравномерный нагрев поверхности и появление трещин. При использовании тепловых пушек не следует направлять их непосредственно на оштукатуренную поверхность, так как это может привести к появлению трещин.Как выровнять угол стеныВыравнивание углов - последний этап выравнивания стен. При этом штукатурный раствор приготавливается более густым, смесь наносится на поверхности, формирующие угол. После этого в штукатурку вдавливается перфорированный уголок, отрезанный по высоте, на него растягивается штукатурка при помощи углового шпателя, при необходимости, раствор можно добавить узким шпателем. После того, как штукатурка подсохла, веерными движениями наносится финишный слой, который потом шлифуется абразивными затирочными сетками.Советы экспертовСуществует машинное и ручное нанесение штукатурки. Варианты отличаются способом замешивания и набрасывания штукатурного раствора на стену.Если работа планируется с помощью мастера, Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" Авито Услуг советует обращать на его опыт и квалификацию. 67% россиян отмечают важность наличия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя."Кроме того, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы в личном диалоге, если вы не обнаружили в объявлении необходимой информации. Читайте отзывы от других пользователей. Часто они помогают определиться с выбором подходящего специалиста. Если в отзывах на мастера повторяется одна и та же существенная жалоба — имеет смысл поискать другого. После оказанной услуги не забывайте и сами оставить отзыв человеку, качественно выполнившему свою работу: так вы поможете остальным пользователям сделать правильный выбор", - советует эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, строительство