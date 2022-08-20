https://ria.ru/20220820/zamok-1810971096.html

Замена личинки замка: как установить цилиндровый механизм своими руками

Замена личинки замка входной двери самостоятельно: как поменять своими руками

Замена личинки замка: как установить цилиндровый механизм своими руками

После поломки замка во входной двери возникает необходимость заменить в нем личинку. Как сделать это самостоятельно, своими руками, не вызывая мастера – в... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:02

2022-08-20T15:02

2022-08-20T15:03

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. После поломки замка во входной двери возникает необходимость заменить в нем личинку. Как сделать это самостоятельно, своими руками, не вызывая мастера – в материале РИА Новости.Замена личинкиЗамок на двери используется ежедневно, поэтому он выходит из строя куда чаще, чем другие дверные элементы. Пытаясь заменить заедающий или сломанный замок, можно столкнуться с множеством видов личинок.Виды личинок замкаДля того, чтобы поменять замок своими руками, сначала нужно понять, к какому типу он относится. Чаще всего в металлических дверях используются цилиндровые замки, а реже встречаются дисковые, ригельные и крестообразные. Определить, что это за замок, можно по ключу.ДисковыеИх отличительной особенностью являются вращающиеся диски вместо штифтов, которые при открывании замка должны выстроиться в линию под определенным углом. Ключ же в свою очередь представляет собой полукруг с вырезами, которые соответствуют положению дисков. Заменить личинку с дисковым сечением куда сложнее, так как ее узлы не такие универсальные, как у других механизмов.КрестообразныеКрестообразная форма личинки является не самым надежным вариантом. Штифты располагаются внутри с четырех сторон, поэтому используя отвертку можно легко открыть замок. Также такая форма личинки не дает извлечь только сердечник, и весь механизм нужно разбирать полностью, что затрудняет процесс.ЦилиндровыеЦилиндровые механизмы имеют отличную степень защиты. Такие личинки производятся в соответствии со стандартами, а также они взаимозаменяемы. Сердечники же выбираются в зависимости от толщины дверного полотна и расположения крепежных материалов внутри.ШтифтовыеВ основе штифтового замка лежит сердечник с разъемами. Он имеет кодовые каналы, в которых располагаются штифты и пружина, из-за чего происходит выдвижение кодового штифта. Количество каналов соответствует количеству прорезей на ключе. При вставлении ключа в скважину под каждую прорезь располагается штифт.Когда пора менять личинкуДверные замки не нуждаются в частом уходе и обслуживании, их достаточно смазывать два раза в год. Специалисты рекомендуют менять замки раз в 7 лет, но иногда это случается не из-за износа, а по другим причинам:Возможна ли замена личинкиЗаменить съемный модуль замочной скважины можно почти на каждом типе замка. Чаще всего это применяется к тем, которые скрыты в дверном полотне. Чтобы определить, возможна ли замена, достаточно посмотреть на свой ключ. Если он выполнен в форме полукруга или плоского прямоугольника с вырезами, такой замок считает дисковым и его личинку можно заменить.Если же замок врезной, то нужно осмотреть торец двери, где находятся запорные язычки (защелки, которые имеют скос с одной стороны). Под ними располагается винт, который крепит личинку. Если же он отсутствует, то механизм заменить нельзя. Также может оказаться, что замок не предусматривает смену личинки. Это характерно для многих типов европейских замков (врезные или накладные). В этом случае придется полностью заменить замок, а не только личинку.Как поменять личинку замка двериЕсли же в личинке обнаружились посторонние предметы (булавки, металлические спицы и т.д.), то в таком случае их нужно аккуратно достать и продуть отверстие с помощью пылесоса. Чтобы изъять металлические предметы, можно воспользоваться магнитом. Также рекомендуется незамедлительно сменить личинку, так как таким образом замок пытались взломать.Одна из самых неприятных ситуаций, что может произойти с замочной скважиной, это попадание в нее жидких смесей (цемент, монтажная пена и т.д.). После того как материал застывает, его невозможно извлечь. Такие случаи не обходятся без замены личинки.Необходимые инструментыЧтобы быстро извлечь личинку из корпуса замка, нужны следующие инструменты:Фиксирующие болты расположены на замковой планке. Чтобы определить точные размеры личинки, используется линейка и штангенциркуль, ведь иногда случается, что личинка немного больше, чем толщина двери. В таком случае появляется больший риск проникновения в жилище, так как выступающую часть можно спилить или разбить.Демонтаж старой личинкиДля извлечения неисправной личинки нужно:Если же возникли технические сложности (в замке остался ключ или механизм был сломан), то в таком случае лучше всего использовать электрическую дрель. Нужно полностью высверлить сердечник, повернуть поворотный механизм и извлечь остатки замка. Так как чаще всего личинки изготавливаются из металла (латуни или сплава), то он отлично поддается сверлу.Выбор новой личинкиПроизводятся механизмы с использованием нескольких сплавов:Исходя из этого, лучше всего выбирать личинку из латуни, так как она будет более долговечна. Но самый надежный способ подобрать новую личинку – это вынуть ее из двери и приобрести в магазине ее копию. Так как большинство замков производятся крупными фирмами, на них ставят маркировку. Консультант в магазине разбирается в символьных обозначениях и артикулах, поэтому поможет подобрать совместимую личинку. Если же возможности снять личинку и отнести в магазин нет, то в таком случае можно сфотографировать ее и вернуть на место. Также можно сделать несколько замеров длины и толщины, чтобы удостовериться в правильности подобранных компонентов. Ведь если отверстие резьбы будет в другом месте, то правильно зафиксировать личинку невозможно. По мнению некоторых специалистов, самым оптимальным вариантом является сердцевина из нержавеющих материалов. Ведь такие металлы не имеют сроков эксплуатации, отлично смотрятся на любой двери, а также выдерживают взломы. Покрытие из никеля или хрома защитит личинку от ржавчины.Установка новой личинкиПосле того как неработающая личинка была извлечена, на ее место устанавливается новая. Для этого нужно вставить в скважину ключ и привести цилиндр в положение, когда язычок толкателя будет погружен в личинку. Далее:Иногда бывают случаи, когда декоративные накладки мешают замене личинки. В таком случае нужно дополнительно удалить мешающие элементы. Они все имеют основной болт, который следует открутить и снять декор.Чтобы механизм правильно работал, нужно подобрать сердечник, который будет полностью соответствовать параметрам ранее установленного. Также все работы стоит проводить максимально точно, так как можно повредить остальные элементы замка и понадобится полная замена запорного устройства.Возможные ошибки при заменеПервая ошибка, которая может возникнуть – попадание основного винта в личинку, что приведет к ее перекосу. Чтобы этого не случилось, нужно держать винт напротив торца двери, а также медленно вводить его по часовой стрелке. Еще одна ошибка при замене – несовпадение размера. В таком случае придется заново покупать замок или подкорректировать личинку.Важно следить за тем, чтобы личинка не провалилась в дверь, так как достать ее будет весьма проблематично, а иногда и вовсе невозможно.Не следует переусердствовать и сильно затягивать крепежный винт, так как можно сорвать резьбу. Достаточно провернуть винт на 2 оборота, чтобы он надежно зафиксировал замок.Уход за личинкойДля долгой службы замка и его работы без заклиниваний скважину нужно очищать от грязи: пыль, влага, высокие температуры – это все плохо влияет на работоспособность, из-за чего происходят заклинивания. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать промывку полости личинки. Для этого есть специальные растворы, которые можно приобрести в каждом специализированном магазине. Процедура промывки состоит из нескольких этапов:Проделывать эту процедуру нужно до тех пор, пока ключ не будет чистым. С внутренней стороны двери нужно проделать то же самое. Что важно, вращать ключ во время процедуры очистки нельзя. Это может привести к распространению мусора по всей скважине. Можно только поступательные движения вперед и назад. После того как замок будет очищен от грязи, ключ нужно окунуть в смазочный материал и вставить в личинку и провернуть его несколько раз в разные положения. При таком смазывании масло сможет проникнуть в пружины, винты, а также к сердечнику. В качестве смазки иногда используется машинное масло. Но лучше применять специальный смазочный материал, который разрабатывается именно для подобных конструкций.Советы экспертовПри самостоятельной замене личинки замка, лучше прислушаться к советам экспертов, чтобы избежать лишних проблем и несостыковок во время работы. Замочные механизмы цилиндрового типа устанавливаются одинаково на все виды дверей. Это могут быть как входные, так и межкомнатные двери. Дверную личинку нужно выбирать правильно. Ведь на подбор влияет множество факторов, один из которых это способ монтажа. Эксперты не рекомендуют покупать некачественные личинки, которые состоят из мягких сплавов, так как они прослужат недолго. Также не стоит сразу менять личинку. Для начала ее нужно прочистить и смазать, возможно все дело в скопившемся мусоре или несмазанных деталях. При потере ключей лучше сменить личинку. Не стоит подвергать себя риску, так как потерянную вещь могут найти злоумышленники, которые будут иметь отмычку от входной двери.

https://realty.ria.ru/20220309/zamki-1776787389.html

https://realty.ria.ru/20220419/remont-1784138306.html

https://realty.ria.ru/20220522/krazhi-1789865514.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, замок, общество, россия