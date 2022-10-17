https://ria.ru/20221017/oboi-1824732765.html

От окна или от двери: как выбрать и поклеить обои самостоятельно

Как правильно клеить обои: пошаговая инструкция по поклейке на стену в комнате

От окна или от двери: как выбрать и поклеить обои самостоятельно

Поклейка обоев – трудоемкий процесс, при котором важна аккуратность и последовательность действий. Нужно выяснить, какие обои и на каких основах существуют,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:35

2022-10-17T21:35

2022-10-17T21:35

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Поклейка обоев – трудоемкий процесс, при котором важна аккуратность и последовательность действий. Нужно выяснить, какие обои и на каких основах существуют, подготовить стену и инвентарь и многое другое. Как правильно клеить обои в комнате, откуда начать, какой клей выбрать и как поклеить флизелиновые или виниловые полотна – в материале РИА Новости.Поклейка обоевЭто один из самых популярных видов отделки помещений. Обои не требуют большого профессионального опыта, чрезмерных затрат и помогают создать любой дизайн интерьера. Но при этом поклейка обоев требует следования определенному алгоритму и правилам.Выбор обоевПрежде чем разбираться, как клеить обои, важно их правильно выбрать и учесть особенности каждого материала.ФлизелиновыеФлизелин – это композитный нетканый целлюлозный материал, который изначально использовался только для изготовления тканей, но нашел применение и в производстве отделочных материалов. В его составе почти 70 % целлюлозы, но при этом он отличается эластичностью и прочностью. Внешне флизелиновые обои очень похожи на бумажные, но отличаются рядом преимуществ:ВиниловыеВинил – универсальный материал, который применяется в разных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, медицине и в том числе в производстве отделочных материалов. Виниловые обои состоят из двух слоев: первый – это бумага или флизелин, а второй – ПВХ, или поливинилхлорид. Он, в свою очередь, может быть вспененным или простым, что влияет на фактуру обоев. За счет нижнего слоя виниловые обои делятся на два типа, каждый из которых имеет свои особенности, а также плюсы и минусы:БумажныеБумажные обои являются самыми распространенными. Они максимально экологичны, так как в их составе природная целлюлоза с добавлением других натуральных компонентов. Бумажные обои условно делятся на две большие группы: однослойные (симплексные) и двухслойные (дуплексные). Такой отделочный материал выбирают из-за его неоспоримых преимуществ:ФотообоиЭто обои с фотографическим изображением - природные пейзажи, городские виды или более дизайнерские варианты, например макросъемка листьев, художественная съемка звезд или облаков. Фотообои отличаются по материалу: тканевые, бумажные, флизелиновые и виниловые. А также по способу печати:Выбор клеяКлей выбирают только исходя из материала купленных обоев. Производители на упаковке нередко подробно пишут расход, по которому легко посчитать, сколько потребуется пачек для каждого конкретного случая.Выбор инструментовДля работы с обоями мало только запастись кистью и тряпкой, список необходимых инструментов достаточно широк. Для работы необходимы:Как клеить обоиВесь процесс поклейки обоев состоит из нескольких этапов.Подготовительный этапЧтобы обои надежно сцепились со стеной и продержались на ней достаточно долго, поверхность важно хорошо подготовить.Удаление старого покрытияЕсли на стенах есть старое покрытие, его обязательно нужно убрать. Если были поклеены обои – их полностью снимают. Чтобы было проще это сделать, их можно увлажнить, например, из пульверизатора. Размокший материал проще всего снимать шпателем, остатки также можно размочить и окончательно убрать. Если стены были окрашены, то технология зависит от типа краски. Водоэмульсионка снимается мыльной водой, масляная и аналогичные краски – специальными растворами. Также их можно убирать механическим способом, используя шлифовальную машину, перфоратор, молоток и стамеску или дрелью со специальной насадкой.После того, как покрытие снято, стену нужно осмотреть на предмет трещин и сколов. Если такие имеются, лучше всего убрать отслаивающиеся куски стены. В случае если таких дефектов очень много, то старую штукатурку придется снять полностью.Выравнивание поверхностиДмитрий Цюрупа, руководитель продукт-менеджмента группы КНАУФ в России и Беларуси, отмечает, что данный этап очень важен для конечного результата. Если выбрать некачественные материалы и не соблюсти технологию нанесения, то наклеенные на неровные стены обои только подчеркнут все дефекты. Кроме того, некачественная отделка значительно сократит срок их службы.Выравнивать стены можно "мокрым" или "сухим" способом. При первом способе на стены наносят грунтовку для хорошей адгезии и штукатурку. При втором стены обшивают гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, а в конце зашпаклевывают стыки листов и наносят грунтовку на поверхность. Как "мокрый", так и "сухой" способ подходят для любых видов финишной отделки (поклейки обоев, покраски и т.д.).При выравнивании стен штукатуркой лучше всего использовать гипсовую смесь. Она удобна в работе, позволяет добиться максимально гладкой поверхности и обеспечивает прочное сцепление раствора со стеной. На оштукатуренную стену можно клеить как гладкие, так и структурные обои или использовать другие виды финишной отделки.Для удобства можно воспользоваться системой Q1-Q4, разработанной КНАУФ. Она поможет в оценке качества поверхностей под финишную отделку. Система делит качество отделки на 4 уровня (от низшего к высшему), помогает точно определить уровень подготовки поверхностей и правильно подобрать необходимые материалы. Эта градация разработана как для систем на базе листовых материалов, так и для систем на базе штукатурок. Структурные, жидкие, тяжелые виниловые обои и стеклообои требуют уровня качества поверхности Q2 и соответствия обычным требованиям к декоративным свойствам поверхности. Тонкие обои нуждаются в повышенном качестве черновой отделки (Q3). Под тонкие обои необходимо дополнительно наносить шпаклевку, которая позволит избежать отслаивания обоев.Грунтование стеныНепрофессионалы часто пропускают этот этап, но делать этого ни в коем случае не рекомендуется. Грунтовка позволяет закрыть поры на поверхности, отчего клей не будет впитываться, что снизит его расход. После высыхания образуется пленка, которая улучшает сцепление обоев и стен. Некоторые составы грунтовки также могут слегка улучшить качество основания, не давая образовываться трещинам. Ее подбирают под конкретный материал. Как правило, на самой упаковке производители указывают, для каких поверхностей она подходит.Процесс грунтования достаточно прост и не требует особых навыков: основание необходимо очистить от пыли и загрязнений, нанести грунтовку валиком по всей поверхности, дать высохнуть (согласно инструкции) и нанести второй слой. Как правило, этого достаточно, но лучше опираться на рекомендации производителя.Откуда начинать клеитьСхема оклейки и, соответственно, место начала зависит от типа обоев. Бумажные лучше всего клеить от окна и двигаться в разные стороны до места пересечения. Для других видов подойдет как и этот вариант, так и схема по кругу, когда начало и конец встречаются. В этом случае местом начала может быть:Если обои с рисунком, которому нужно совпасть на стыках, то начинать оклеивание лучше в незаметном месте, например, где будет стоять шкаф. Может случиться такое, что по окончании расстояние между первым и последним полотном будет слишком узким, чтобы свести рисунок идеально ровно.При какой температуре клеитьИдеальной температурой для поклейки обоев считается +23–25°С, но такие условия зачастую могут быть только летом, когда здания достаточно прогреваются. Если работы планируются зимой, то температура должна быть +18–20°С.Клеить обои в неотапливаемых помещениях зимой, в межсезонье и прохладным летом не рекомендуется.Как отмерять и резать обоиРабота облегчается в разы, если обои не требуют стыковки рисунка. В таком случае нужно просто измерить высоту стены и отрезать соответствующее полотно обоев. Лучше всего предварительно раскатать рулон на полу. Если обои с рисунком, то алгоритм схожий, но отрезать полотна лучше сразу от двух рулонов. Так легче совместить рисунок и расход будет ниже, чем при подгоне кусков из одного рулона.Резать обои лучше всего по длинной линейке, резким и четким движением. Если резать планируется ножницами, то лучше всего найти вариант с длинными лезвиями.Невидимые стыкиНевидимые стыки при поклейке обоев могут не получиться по трем причинам:Первая ошибка решается осторожным выравниванием обоев после поклейки и сглаживанием краев резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Но это актуально только в процессе, когда клей еще не успел схватиться. Вторая проблема решается прокатыванием стыка узким обойным валиком, но если проблема обнаружилась уже после полного высыхания полотен, то видимый шов можно закрасить корректирующей краской. Если обои были поклеены внахлест, то сначала нужно подождать 10 часов с момента поклейки и потом с помощью металлической линейки и канцелярского (или строительного) ножа разрезать посередине места совмещения обоев и удалить обрезанные кусочки.Поклейка угловПоклейка обоев в углах может вызвать трудности, но если разобраться в технологии, проблем быть не должно.ВнутренниеТехнология практически не отличается от наружных углов. Первое полотно заводится за угол, а второе клеится внахлест. Разница лишь в том, что при внутренних углах в любом случае нужно по линейке провести канцелярским ножом линию прямо по углу и удалить обрезки.НаружныеНеобходимо приклеить сначала первую полосу и завести ее за угол на 1–2 см, второе полотно клеить от угла, внахлест. В случае если выбраны плотные обои, то двойная полоса будет видна. Чтобы это убрать, нужно шпателем плотно прижать обои в месте, где они наклеены друг на друга, и провести линию канцелярским ножом. После этого убрать отрезанные полоски, провести валиком и получится ровный стык без объема.Поклейка в сложных местахЕсли с поклейкой на ровной стене сложностей возникнуть не должно, то в некоторых местах это может быть затруднительно.Возле окон и дверейКогда процесс оклеивания дойдет до окна или двери, полотно клеится так же, как и остальные куски, излишки удаляются с помощью линейки и канцелярского ножа.За батареямиПроцесс поклейки за батареями нельзя привести к единому алгоритму, все зависит от того, какой радиатор и как он установлен. Вокруг него обои клеятся как обычно. Далее измеряются пустые куски с небольшим припуском за саму батарею. Пространство смазывается клеем тонкой кистью (включая 4–5 см за радиатором). Отдельные куски обоев подставляются в соответствующие места и приглаживаются тряпкой.За трубамиПолотно сначала клеится как обычно, а в месте начала трубы делается надрез. Обои заводятся за трубу, разравниваются, а излишки удаляются.Вокруг розеток и выключателейНа полотне углы розеток и выключателей отмечаются диагональными линиями. Далее линейкой необходимо продолжить диагонали, соединив углы крест-накрест, и провести по ним канцелярским ножом. При поклейке "продеть" розетки и выключатели в соответствующие разрезы, обои разровнять, излишки удалить.Оклейка гипсокартонаГипсокартон – идеальная основа под обои, приклеиваются они без сложностей, но ГКЛ нуждается в предварительной подготовке. Для начала заделываются все стыковочные швы между плитами. Для этого их промазывают шпаклевкой, накладывают серпянку, выравнивают и зачищают. Далее проверяют крепежи. Если есть перекрученные – их удаляют и ставят новые. Если есть не полностью утопленные – их закручивают. Все вмятины также заделывают шпаклевкой и выравнивают. Но лучше всего зашпаклевать полностью все листы. Если этого не сделать, обойная основа склеится с картоном и, если потребуется удалить покрытие, часть ГКЛ разрушится. Поэтому можно наложить шпаклевку, чтобы потом вместе с ней удалить обои.Оклейка потолкаНикаких ограничений по типу основания для поклейки обоев нет, поэтому для потолка они тоже подходят. Правила выбора клея и грунтовки тоже не меняются. Единственная разница – схема оклейки, которых существует две. Первая подразумевает расположение полотен параллельно окну. В этом случае клеить стоит от стены. Разметка наносится параллельно линии стены с шагом равным ширине обоев минут 1,5 см – это припуск, заходящий на угол.Вторая схема подразумевает оклейку от центра потолка. В этом случае полотна располагаются перпендикулярно окну. Сначала находится центр потолка, от него в разные стороны отмеряют половину ширины полотна и рисуют линии-ориентиры. Дальнейшая технология не отличается от поклейки обоев на стены.Возможные проблемы при поклейкеВ процессе поклейки можно столкнуться с проблемами, но многие из них можно решить, не переделывая всю работу полностью.Обои пузырятсяДаже у профессионалов нередко встречается такая проблема. Пузыри на обоях – это не только неэстетично, но и потенциально опасно, так как в полостях может образовываться грибок. Есть несколько способов решить эту проблему в зависимости от размеров пузырей:Обои просвечиваютЭта проблема решается только полной переделкой всей работы. Поэтому, чтобы этого не допустить, лучше подстраховаться заранее:Обои рвутсяТакая проблема может возникнуть по двум причинам:Исправление недочетов после поклейкиПосле поклейки можно исправить лишь самые незначительные недочеты. Если после высыхания у обоев отошли края, следует осторожно промазать их клеем тонкой кисточкой, разровнять тканью полотно и прижать его к стене на несколько минут. Если по каким-либо причинам между полотнами осталась широкая щель, а переклеивать полностью нет возможности, можно вырезать подходящей ширину полосу и осторожно приклеить. Узкие щели можно исправить только фломастером или корректирующей краской.Сколько сохнут обоиЕдиного ответа на этот вопрос нет, все зависит от материала, какой клей использовался, какие температура и влажность воздуха в помещении. Полное высыхание варьируется в пределах от 12 до 72 часов. Дольше всего сохнут бумажные дуплекс и флизелиновые на бумажной основе – им потребуется около 72 часов. Флизелиновые на другой основе и виниловые должны сохнуть около 48 часов.Советы профессионалаВасилиса Павлова, дизайнер интерьера, отмечает, что для отличного результата следует придерживаться нескольких советов:

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, россия, ремонт