От окна или от двери: как выбрать и поклеить обои самостоятельно
Поклейка обоев
Оглавление
- Поклейка обоев
- Выбор обоев
- Флизелиновые
- Виниловые
- Бумажные
- Фотообои
- Выбор клея
- Выбор инструментов
- Как клеить обои
- Подготовительный этап
- Откуда начинать клеить
- При какой температуре клеить
- Как отмерять и резать обои
- Невидимые стыки
- Поклейка углов
- Поклейка в сложных местах
- Оклейка гипсокартона
- Оклейка потолка
- Возможные проблемы при поклейке
- Обои пузырятся
- Обои просвечивают
- Обои рвутся
- Исправление недочетов после поклейки
- Сколько сохнут обои
- Советы профессионала
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Поклейка обоев – трудоемкий процесс, при котором важна аккуратность и последовательность действий. Нужно выяснить, какие обои и на каких основах существуют, подготовить стену и инвентарь и многое другое. Как правильно клеить обои в комнате, откуда начать, какой клей выбрать и как поклеить флизелиновые или виниловые полотна – в материале РИА Новости.
Поклейка обоев
Это один из самых популярных видов отделки помещений. Обои не требуют большого профессионального опыта, чрезмерных затрат и помогают создать любой дизайн интерьера. Но при этом поклейка обоев требует следования определенному алгоритму и правилам.
Выбор обоев
Прежде чем разбираться, как клеить обои, важно их правильно выбрать и учесть особенности каждого материала.
© Фото : Pixabay / Carola68Обои
© Фото : Pixabay / Carola68
Обои
Флизелиновые
Флизелин – это композитный нетканый целлюлозный материал, который изначально использовался только для изготовления тканей, но нашел применение и в производстве отделочных материалов. В его составе почти 70 % целлюлозы, но при этом он отличается эластичностью и прочностью. Внешне флизелиновые обои очень похожи на бумажные, но отличаются рядом преимуществ:
- —они упругие, но могут незначительно растягиваться без последующей деформации, поэтому их выгодно использовать в новостройках и новых частных домах, не боясь усадки и возможных трещин на стенах;
- —им не страшна высокая влажность воздуха. Они высохнут и сохранят изначальный внешний вид. Именно такая влагостойкость позволяет использовать флизелиновые обои практически в любых помещениях;
- —из-за целлюлозных волокон в составе они отлично пропускают воздух и считаются экологичными, что позволяет их клеить в детских комнатах;
- —у них высокий уровень пожаробезопасности;
- —клеить флизелиновые обои очень просто, так как клей можно наносить только на стену. К тому же, они прекрасно держаться на любом основании, например штукатурке, дереве, гипсокартоне и шпаклевке;
- —рельефная поверхность таких обоев помогает визуально скрыть мелкие неровности, трещины и другие дефекты стены;
- —продолжительный срок службы (в зависимости от производителя и технологии изготовления до 10 и даже до 20 лет).
Виниловые
Винил – универсальный материал, который применяется в разных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, медицине и в том числе в производстве отделочных материалов. Виниловые обои состоят из двух слоев: первый – это бумага или флизелин, а второй – ПВХ, или поливинилхлорид. Он, в свою очередь, может быть вспененным или простым, что влияет на фактуру обоев. За счет нижнего слоя виниловые обои делятся на два типа, каждый из которых имеет свои особенности, а также плюсы и минусы:
- 1На флизелиновой основе. Главной их особенностью и одновременно преимуществом является то, что клей наносить на сами обои не нужно, только на стену, что упрощает процесс оклеивания, к тому же это достаточно прочный материал. К минусам можно отнести низкую пластичность, что может усложнить работу с арками, розетками и другим рельефом. Также такие обои достаточно прозрачные, поэтому важно тщательно подготовить поверхность, удалив все старое покрытие.
- 2На бумажной основе. В отличие от флизелина, бумага более пластична, поэтому ее легче клеить в местах с выступающим рельефом и вокруг фигурных дверных проемов. Ее плотность также нивелирует второй недостаток первого вида обоев, она прекрасно скроет остатки старого покрытия. К недостаткам можно отнести большой расход клея, так как его придется наносить и на стену, и на отрезы обоев. Также работа с ними потребует оперативности и скорости: нижний слой достаточно быстро впитывает клей. При этом следует действовать осторожно, так как такие обои легко деформируются и рвутся.
Бумажные
Бумажные обои являются самыми распространенными. Они максимально экологичны, так как в их составе природная целлюлоза с добавлением других натуральных компонентов. Бумажные обои условно делятся на две большие группы: однослойные (симплексные) и двухслойные (дуплексные). Такой отделочный материал выбирают из-за его неоспоримых преимуществ:
- —низкая цена. Во многом именно она определяет высокий спрос на такой тип отделочных материалов. При этом самыми дешевыми считаются однослойные обои, стоимость дуплексных выше в полтора-два раза, но зачастую они все равно оказываются дешевле флизелиновых и виниловых;
- —широкий ассортимент. Бумажные обои славятся огромным разнообразием, начиная с простых геометрических рисунков заканчивая орнаментами в стиле бохо и прованс. Также нередко можно увидеть стилизацию под камень и дерево или однотонные варианты;
- —высокий уровень воздухопроницаемости. Свободная циркуляция воздуха защищает стены от влаги и, как следствие, от появления грибка и плесени;
- —при соблюдении осторожности бумажные обои легко клеить.
Фотообои
Это обои с фотографическим изображением - природные пейзажи, городские виды или более дизайнерские варианты, например макросъемка листьев, художественная съемка звезд или облаков. Фотообои отличаются по материалу: тканевые, бумажные, флизелиновые и виниловые. А также по способу печати:
- —Традиционная офсетная печать. Она осуществляется типографскими красками и, как правило, на бумажных обоях. Такие фотообои имеют низкую стоимость и при этом невысокое разрешение.
- —Цифровая печать. Она осуществляется с использованием широкоформатных печатающих плоттеров, именно они дают высокое разрешение изображения. При такой печати используются разные виды чернил, придающие фотообоям дополнительные свойства. Например, для солнечной комнаты подойдут изображения, отпечатанные чернилами, устойчивыми к УФ-лучам, экосольвентные дают плавность цвета и четкое изображение, также существуют сольвентные чернила, на латексной основе и другие. Цифровая печать осуществляется практически на любых материалах.
Выбор клея
Клей выбирают только исходя из материала купленных обоев. Производители на упаковке нередко подробно пишут расход, по которому легко посчитать, сколько потребуется пачек для каждого конкретного случая.
Выбор инструментов
Для работы с обоями мало только запастись кистью и тряпкой, список необходимых инструментов достаточно широк. Для работы необходимы:
- —стремянка, ведро для разведения клея и кювета для набора клея валиком или кистью;
- —отвес или, при наличии, лазерный нивелир для разметки на стене линии, от которой начнется процесс наклеивания;
- —рулетка, длинная линейка и карандаш для раскроя полос обоев;
- —острый канцелярский нож;
- —валик со средним ворсом, кисть или щетка;
- —резиновый валик или пластиковый треугольный шпатель;
- —гладкий валик для стыков;
- —мягкая ткань для удаления остатков клея.
Как клеить обои
Весь процесс поклейки обоев состоит из нескольких этапов.
Подготовительный этап
Чтобы обои надежно сцепились со стеной и продержались на ней достаточно долго, поверхность важно хорошо подготовить.
Удаление старого покрытия
Если на стенах есть старое покрытие, его обязательно нужно убрать. Если были поклеены обои – их полностью снимают. Чтобы было проще это сделать, их можно увлажнить, например, из пульверизатора. Размокший материал проще всего снимать шпателем, остатки также можно размочить и окончательно убрать. Если стены были окрашены, то технология зависит от типа краски. Водоэмульсионка снимается мыльной водой, масляная и аналогичные краски – специальными растворами. Также их можно убирать механическим способом, используя шлифовальную машину, перфоратор, молоток и стамеску или дрелью со специальной насадкой.
После того, как покрытие снято, стену нужно осмотреть на предмет трещин и сколов. Если такие имеются, лучше всего убрать отслаивающиеся куски стены. В случае если таких дефектов очень много, то старую штукатурку придется снять полностью.
Выравнивание поверхности
Дмитрий Цюрупа, руководитель продукт-менеджмента группы КНАУФ в России и Беларуси, отмечает, что данный этап очень важен для конечного результата. Если выбрать некачественные материалы и не соблюсти технологию нанесения, то наклеенные на неровные стены обои только подчеркнут все дефекты. Кроме того, некачественная отделка значительно сократит срок их службы.
© Фото : Pixabay / AlexanderVlasovКотенок на старых обоях
© Фото : Pixabay / AlexanderVlasov
Котенок на старых обоях
Выравнивать стены можно "мокрым" или "сухим" способом. При первом способе на стены наносят грунтовку для хорошей адгезии и штукатурку. При втором стены обшивают гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, а в конце зашпаклевывают стыки листов и наносят грунтовку на поверхность. Как "мокрый", так и "сухой" способ подходят для любых видов финишной отделки (поклейки обоев, покраски и т.д.).
При выравнивании стен штукатуркой лучше всего использовать гипсовую смесь. Она удобна в работе, позволяет добиться максимально гладкой поверхности и обеспечивает прочное сцепление раствора со стеной. На оштукатуренную стену можно клеить как гладкие, так и структурные обои или использовать другие виды финишной отделки.
Для удобства можно воспользоваться системой Q1-Q4, разработанной КНАУФ. Она поможет в оценке качества поверхностей под финишную отделку. Система делит качество отделки на 4 уровня (от низшего к высшему), помогает точно определить уровень подготовки поверхностей и правильно подобрать необходимые материалы. Эта градация разработана как для систем на базе листовых материалов, так и для систем на базе штукатурок. Структурные, жидкие, тяжелые виниловые обои и стеклообои требуют уровня качества поверхности Q2 и соответствия обычным требованиям к декоративным свойствам поверхности. Тонкие обои нуждаются в повышенном качестве черновой отделки (Q3). Под тонкие обои необходимо дополнительно наносить шпаклевку, которая позволит избежать отслаивания обоев.
Поклейка обоев
Грунтование стены
Непрофессионалы часто пропускают этот этап, но делать этого ни в коем случае не рекомендуется. Грунтовка позволяет закрыть поры на поверхности, отчего клей не будет впитываться, что снизит его расход. После высыхания образуется пленка, которая улучшает сцепление обоев и стен. Некоторые составы грунтовки также могут слегка улучшить качество основания, не давая образовываться трещинам. Ее подбирают под конкретный материал. Как правило, на самой упаковке производители указывают, для каких поверхностей она подходит.
Процесс грунтования достаточно прост и не требует особых навыков: основание необходимо очистить от пыли и загрязнений, нанести грунтовку валиком по всей поверхности, дать высохнуть (согласно инструкции) и нанести второй слой. Как правило, этого достаточно, но лучше опираться на рекомендации производителя.
Откуда начинать клеить
Схема оклейки и, соответственно, место начала зависит от типа обоев. Бумажные лучше всего клеить от окна и двигаться в разные стороны до места пересечения. Для других видов подойдет как и этот вариант, так и схема по кругу, когда начало и конец встречаются. В этом случае местом начала может быть:
- —окно;
- —дверь. В этом случае можно ориентироваться на коробку как на начальную вертикальную линию;
- —угол. В этом случае нужно с помощью отвеса провести вертикаль;
- —нанесенная с помощью отвеса вертикальная линия в любом месте.
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Если обои с рисунком, которому нужно совпасть на стыках, то начинать оклеивание лучше в незаметном месте, например, где будет стоять шкаф. Может случиться такое, что по окончании расстояние между первым и последним полотном будет слишком узким, чтобы свести рисунок идеально ровно.
При какой температуре клеить
Идеальной температурой для поклейки обоев считается +23–25°С, но такие условия зачастую могут быть только летом, когда здания достаточно прогреваются. Если работы планируются зимой, то температура должна быть +18–20°С.
Клеить обои в неотапливаемых помещениях зимой, в межсезонье и прохладным летом не рекомендуется.
Как отмерять и резать обои
Работа облегчается в разы, если обои не требуют стыковки рисунка. В таком случае нужно просто измерить высоту стены и отрезать соответствующее полотно обоев. Лучше всего предварительно раскатать рулон на полу. Если обои с рисунком, то алгоритм схожий, но отрезать полотна лучше сразу от двух рулонов. Так легче совместить рисунок и расход будет ниже, чем при подгоне кусков из одного рулона.
Резать обои лучше всего по длинной линейке, резким и четким движением. Если резать планируется ножницами, то лучше всего найти вариант с длинными лезвиями.
Поклейка обоев
Невидимые стыки
Невидимые стыки при поклейке обоев могут не получиться по трем причинам:
- 1Слишком жидкий клей. В этом случае края полотна начинают пузыриться и отставать и их сложно четко свести друг к другу.
- 2Не учтены особенности выбранных обоев. Некоторый материал под воздействием влаги от клея растягивается, а при высыхании стягивается обратно, поэтому стыковой шов становится видимым.
- 3Допущена ошибка при расчетах и обои поклеены внахлест.
Первая ошибка решается осторожным выравниванием обоев после поклейки и сглаживанием краев резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Но это актуально только в процессе, когда клей еще не успел схватиться. Вторая проблема решается прокатыванием стыка узким обойным валиком, но если проблема обнаружилась уже после полного высыхания полотен, то видимый шов можно закрасить корректирующей краской. Если обои были поклеены внахлест, то сначала нужно подождать 10 часов с момента поклейки и потом с помощью металлической линейки и канцелярского (или строительного) ножа разрезать посередине места совмещения обоев и удалить обрезанные кусочки.
Поклейка углов
Поклейка обоев в углах может вызвать трудности, но если разобраться в технологии, проблем быть не должно.
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Внутренние
Технология практически не отличается от наружных углов. Первое полотно заводится за угол, а второе клеится внахлест. Разница лишь в том, что при внутренних углах в любом случае нужно по линейке провести канцелярским ножом линию прямо по углу и удалить обрезки.
Наружные
Необходимо приклеить сначала первую полосу и завести ее за угол на 1–2 см, второе полотно клеить от угла, внахлест. В случае если выбраны плотные обои, то двойная полоса будет видна. Чтобы это убрать, нужно шпателем плотно прижать обои в месте, где они наклеены друг на друга, и провести линию канцелярским ножом. После этого убрать отрезанные полоски, провести валиком и получится ровный стык без объема.
Поклейка в сложных местах
Если с поклейкой на ровной стене сложностей возникнуть не должно, то в некоторых местах это может быть затруднительно.
Возле окон и дверей
Когда процесс оклеивания дойдет до окна или двери, полотно клеится так же, как и остальные куски, излишки удаляются с помощью линейки и канцелярского ножа.
За батареями
Процесс поклейки за батареями нельзя привести к единому алгоритму, все зависит от того, какой радиатор и как он установлен. Вокруг него обои клеятся как обычно. Далее измеряются пустые куски с небольшим припуском за саму батарею. Пространство смазывается клеем тонкой кистью (включая 4–5 см за радиатором). Отдельные куски обоев подставляются в соответствующие места и приглаживаются тряпкой.
За трубами
Полотно сначала клеится как обычно, а в месте начала трубы делается надрез. Обои заводятся за трубу, разравниваются, а излишки удаляются.
Вокруг розеток и выключателей
На полотне углы розеток и выключателей отмечаются диагональными линиями. Далее линейкой необходимо продолжить диагонали, соединив углы крест-накрест, и провести по ним канцелярским ножом. При поклейке "продеть" розетки и выключатели в соответствующие разрезы, обои разровнять, излишки удалить.
Оклейка гипсокартона
Гипсокартон – идеальная основа под обои, приклеиваются они без сложностей, но ГКЛ нуждается в предварительной подготовке. Для начала заделываются все стыковочные швы между плитами. Для этого их промазывают шпаклевкой, накладывают серпянку, выравнивают и зачищают. Далее проверяют крепежи. Если есть перекрученные – их удаляют и ставят новые. Если есть не полностью утопленные – их закручивают. Все вмятины также заделывают шпаклевкой и выравнивают. Но лучше всего зашпаклевать полностью все листы. Если этого не сделать, обойная основа склеится с картоном и, если потребуется удалить покрытие, часть ГКЛ разрушится. Поэтому можно наложить шпаклевку, чтобы потом вместе с ней удалить обои.
Ремонт в квартире
Оклейка потолка
Никаких ограничений по типу основания для поклейки обоев нет, поэтому для потолка они тоже подходят. Правила выбора клея и грунтовки тоже не меняются. Единственная разница – схема оклейки, которых существует две. Первая подразумевает расположение полотен параллельно окну. В этом случае клеить стоит от стены. Разметка наносится параллельно линии стены с шагом равным ширине обоев минут 1,5 см – это припуск, заходящий на угол.
Вторая схема подразумевает оклейку от центра потолка. В этом случае полотна располагаются перпендикулярно окну. Сначала находится центр потолка, от него в разные стороны отмеряют половину ширины полотна и рисуют линии-ориентиры. Дальнейшая технология не отличается от поклейки обоев на стены.
Возможные проблемы при поклейке
В процессе поклейки можно столкнуться с проблемами, но многие из них можно решить, не переделывая всю работу полностью.
Обои пузырятся
Даже у профессионалов нередко встречается такая проблема. Пузыри на обоях – это не только неэстетично, но и потенциально опасно, так как в полостях может образовываться грибок. Есть несколько способов решить эту проблему в зависимости от размеров пузырей:
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- —Если пузыри слишком большие, то придется полностью переклеивать полотно. Любые иные манипуляции с крупными дефектами будут слишком заметными.
- —При средних пузырях будет иметь значение внешний вид обоев. Однотонные также лучше переклеить, а если обои с рисунком, то их можно разрезать канцелярским ножом посредине полости. Ее края осторожно отделить от стены, а внутрь тонкой кисточкой нанести клей. Обои прижать, тканью осторожно "разогнать" внутри клей. Оставить на 5–10 минут и прокатать шов валиком. Если такая манипуляция проводится с бумажными обоями, но "новый" шов должен быть внахлест, если флизелиновые или виниловые – встык.
- —Мелкие пузыри успешно убираются шприцом. Для этого в него набирается клей и полость прокалывается со всех сторон – от краев к центру. Это позволит захватить всю сухую поверхность, а при сглаживании выпустить излишки клея. После этого проблемный участок разглаживается тканью. Если образовались небольшие складки – они исчезнут при высыхании.
Обои просвечивают
Эта проблема решается только полной переделкой всей работы. Поэтому, чтобы этого не допустить, лучше подстраховаться заранее:
- —загрунтовать стены непрозрачной грунтовкой;
- —приобрести плотные обои;
- —если все-таки выбор пал на тонкие и средние обои, то их сначала надо проверить на просвечивание. Для этого достаточно приложить материал к любому яркому пятну.
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Обои рвутся
Такая проблема может возникнуть по двум причинам:
- —выбран неподходящий клей. Важно первым делом обращать внимание, для какого материала он предназначен;
- —слишком много клея. Такое часто случается при нанесении кистью, лучше использовать валик, он равномерно распределяет клеящий состав по полотну.
Исправление недочетов после поклейки
После поклейки можно исправить лишь самые незначительные недочеты. Если после высыхания у обоев отошли края, следует осторожно промазать их клеем тонкой кисточкой, разровнять тканью полотно и прижать его к стене на несколько минут. Если по каким-либо причинам между полотнами осталась широкая щель, а переклеивать полностью нет возможности, можно вырезать подходящей ширину полосу и осторожно приклеить. Узкие щели можно исправить только фломастером или корректирующей краской.
Сколько сохнут обои
Единого ответа на этот вопрос нет, все зависит от материала, какой клей использовался, какие температура и влажность воздуха в помещении. Полное высыхание варьируется в пределах от 12 до 72 часов. Дольше всего сохнут бумажные дуплекс и флизелиновые на бумажной основе – им потребуется около 72 часов. Флизелиновые на другой основе и виниловые должны сохнуть около 48 часов.
Девушка выбирает обои
Советы профессионала
Василиса Павлова, дизайнер интерьера, отмечает, что для отличного результата следует придерживаться нескольких советов:
- —при выборе обоев важно обращать внимание на их плотность. Для светлых тонов лучше выбрать обои потолще, иначе все огрехи по подготовке стены будут видны;
- —нужно изучать руководство по оклеиванию от производителя (при наличии), даже для однотонных обоев. Возможно их нужно клеить реверсивно (в разном направлении), чтобы не было видно стыков;
- —при выборе обоев в магазине можно посмотреть их при разном освещении (обычно в магазинах есть специальные установки с разной теплотой света). В зависимости от освещения обои могут выглядеть по-разному. Также лучше взять с собой в магазин образец покрытия пола и дополнительные цвета, используемые в интерьере. Материалы нужно смотреть вместе, так как один оказывает воздействие на другой;
- —если бюджет небольшой, можно обратиться к акционной корзине, где продают остатки обоев. Необязательно оклеивать все стены одной моделью, можно красиво скомбинировать до трех видов обоев в одной комнате;
- —не надо бояться клеить обои в ванной комнате. Это сделает помещение необычным и уютным. Обои можно сочетать с любой нейтральной плиткой: однотонной, под бетон, мрамор, дерево.