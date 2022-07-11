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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС - РИА Новости, 11.07.2022
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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС - РИА Новости, 11.07.2022
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:01
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узбекистан
шос
белоруссия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС, заявил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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узбекистан, шос, белоруссия, самарканд
19:01 11.07.2022 (обновлено: 19:08 11.07.2022)
 
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

МИД Узбекистана: на саммите ШОС могут начать процедуру приема Белоруссии в организацию

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС, заявил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
"В настоящее время Белоруссия подала заявку (о вступлении - ред.). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии", - заявил Норов на круглом столе в Москве.
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
18:57
Иран примут в ШОС в этом году, заявил МИД Узбекистана
 
УзбекистанШОСБелоруссияСамарканд
 
 
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