https://ria.ru/20220711/shos-1801795537.html

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС - РИА Новости, 11.07.2022

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:01

2022-07-11T19:01

2022-07-11T19:08

узбекистан

шос

белоруссия

самарканд

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС, заявил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220711/shos-1801794234.html

узбекистан

белоруссия

самарканд

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узбекистан, шос, белоруссия, самарканд