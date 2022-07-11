https://ria.ru/20220711/kirgiziya-1801693424.html

В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист

В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист - РИА Новости, 11.07.2022

В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист

Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:02

2022-07-11T14:02

2022-07-11T15:10

туризм

туризм

киргизия

иссык-куль (озеро)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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БИШКЕК, 11 июл — РИА Новости. Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.Накануне МЧС республики сообщило об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

киргизия

иссык-куль (озеро)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, киргизия, иссык-куль (озеро), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм