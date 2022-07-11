Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220711/kirgiziya-1801693424.html
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист - РИА Новости, 11.07.2022
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист
Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:02
2022-07-11T15:10
туризм
туризм
киргизия
иссык-куль (озеро)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785664194_0:124:1920:1204_1920x0_80_0_0_b1801002a41062f0478e3690496cf50f.jpg
БИШКЕК, 11 июл — РИА Новости. Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.Накануне МЧС республики сообщило об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
киргизия
иссык-куль (озеро)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785664194_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_f164a5ffa0f429d98d8844920be56f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, киргизия, иссык-куль (озеро), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
14:02 11.07.2022 (обновлено: 15:10 11.07.2022)
 
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист

В Киргизии в результате обрушения ледника турист из Великобритании получил травму ноги

© Pixabay / AndreiGarmГоры Киргизии
Горы Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Pixabay / AndreiGarm
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 июл — РИА Новости. Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.
Накануне МЧС республики сообщило об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.
Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.
Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.
Озеро Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00Туризм
Жемчужины Киргизии. Что посмотреть в Бишкеке и окрестностях
 
ТуризмТуризмКиргизияИссык-Куль (озеро)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала