https://ria.ru/20220711/kirgiziya-1801693424.html
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист - РИА Новости, 11.07.2022
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист
Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:02
2022-07-11T14:02
2022-07-11T15:10
туризм
туризм
киргизия
иссык-куль (озеро)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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БИШКЕК, 11 июл — РИА Новости. Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.Накануне МЧС республики сообщило об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
киргизия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, киргизия, иссык-куль (озеро), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
14:02 11.07.2022 (обновлено: 15:10 11.07.2022)
В Киргизии в результате обрушения ледника пострадал иностранный турист
В Киргизии в результате обрушения ледника турист из Великобритании получил травму ноги
БИШКЕК, 11 июл — РИА Новости. Британец пострадал в результате обрушения ледника в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"Один из туристов, снимавший и фотографировавший момент движения ледника, получил легкую травму ноги и в тот же день попал на лечение к врачам предприятия "Кумтор", — сказал представитель ведомства.
Накануне МЧС республики сообщило
об обрушении ледника в ущелье Джууку вблизи южного побережья курортного озера Иссык-Куль. Объем сошедшего льда превысил два миллиона кубометров. В результате стихийного бедствия был поврежден мост для перегона скота.
Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия в соцсети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.
Ущелье Джууку — одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.