https://ria.ru/20220710/lednik-1801567875.html

В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник

В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник - РИА Новости, 10.07.2022

В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник

В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:16

2022-07-10T19:16

2022-07-10T19:54

киргизия

происшествия

обнаружены останки погибшего при сходе ледника в кармадонском ущелье

туристы

туризм

новости - туризм

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БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.По его словам, на место выехали два сотрудника Джеты-Огузского районного отдела МЧС и бригада службы, отвечающей за состояние пастбищ. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия у себя в социальной сети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.Ущелье Джууку - одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.

https://ria.ru/20220706/kabardino-balkariya-1800500400.html

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киргизия, происшествия, обнаружены останки погибшего при сходе ледника в кармадонском ущелье, туристы, новости - туризм