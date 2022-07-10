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В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник
В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник - РИА Новости, 10.07.2022
В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник
В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:16
2022-07-10T19:16
2022-07-10T19:54
киргизия
происшествия
обнаружены останки погибшего при сходе ледника в кармадонском ущелье
туристы
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новости - туризм
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БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.По его словам, на место выехали два сотрудника Джеты-Огузского районного отдела МЧС и бригада службы, отвечающей за состояние пастбищ. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия у себя в социальной сети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.Ущелье Джууку - одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.
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киргизия, происшествия, обнаружены останки погибшего при сходе ледника в кармадонском ущелье, туристы, новости - туризм
19:16 10.07.2022 (обновлено: 19:54 10.07.2022)
В популярном у туристов ущелье в горах Киргизии обрушился огромный ледник
МЧС Киргизии сообщило об обрушении огромного ледника в популярном у туристов ущелье Джууку