https://ria.ru/20220707/khadzh-1800355579.html

Основные обряды хаджа

Основные обряды хаджа - РИА Новости, 07.07.2022

Основные обряды хаджа

Хадж (в переводе с арабского – сильное желание, намерение и посещение того, кого возвеличили) является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:03

2022-07-07T07:03

2022-07-07T07:03

справки

мекка

медина

саудовская аравия

хадж

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Хадж (в переводе с арабского – сильное желание, намерение и посещение того, кого возвеличили) является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине (Саудовская Аравия) предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название "зу-ль-хиджжа" – "обладающий паломничеством".В этом месяце ежегодно 10-го числа отмечается праздник жертвоприношения (Курбан-байрам). Хадж отмечает три знаменательных события в истории ислама: прощение и воссоединение Адама и Хаввы (Евы) после их изгнания из рая, принесение в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего сына Исмаила и жизнь пророка Мухаммеда как пример смирения и покорности Всевышнему. Духовное значение хаджа заключается в том, что он совершается добровольно и индивидуально. Во время хаджа паломники становятся "гостями Аллаха" в его доме, к которому мусульмане всего мира обращаются пять раз в день во время молитвы. Закон шариата определяет следующие условия для совершения хаджа. Человек должен быть совершеннолетним, пребывать в ясном уме, быть свободным, иметь достаточно средств для паломничества и содержания семьи, оставшейся дома, быть здоровым, обеспечить свою безопасность в пути.Обязательным условием для женщин является наличие провожатого (мужчины). Это могут быть муж или близкий родственник. Существует три вида хаджа.Хадж-ифрад – это совершение хаджа без умры (посещение мечети аль-Харам в Мекке в установленном порядке). Совершающий хадж после облачения в ихрам (специальную одежду) делает намерение только на хадж и выполняет только действия хаджа. Для того, кто выполняет хадж-ифрад, жертвоприношение (курбан) не является необходимым.Хадж-таматту – это совершение умры и хаджа, входя в ихрам отдельно для каждого. Совершающий хадж вначале входит в ихрам для умры, потом, совершив ее, выходит из ихрама и с наступлением времени хаджа вновь входит в ихрам для совершения хаджа. Для совершающих хадж-таматту жертвоприношение (курбан) является необходимым.Хадж-кыран – это совершение хаджа и умры в одном ихраме. При вхождении в ихрам верующий делает намерение и на хадж, и на умру. Сначала паломник совершает умру, а затем, не выходя из ихрама, хадж. Совершающему хадж-кыран жертвоприношение (курбан) также является необходимым.Тот, кто собрался совершить хадж, по своему усмотрению может сделать намерение на любой из этих трех видов хаджа. При соблюдении всех условий каждый из них является правильным. Основные обряды хаджа были установлены пророком Мухаммедом во время "прощального паломничества", которое он совершил в 632 году – в девятом году хиджры. Паломники вступают в хадж в специальных местах на въезде в Мекку (микат), где совершают полное омовение перед облачением в ихрам. Ихрам представляет собой два больших куска ткани: одну часть повязывают вокруг пояса так, что ткань закрывает тело от пояса до середины голени, а другую накидывают на плечи. Как правило, используют махровую ткань. Главное условие – ткань обязательно должна быть белого цвета. Ихрамом для женщин является любая скромная одежда, которая соответствует понятию "хиджаб", то есть одежда, покрывающая все тело, кроме лица, кистей рук и стоп ног.Никаких ограничений по использованию обуви для женщин нет. Но обувь мужчины не должна покрывать пальцы и лодыжки. Закрытая обувь и носки в ихраме недопустимы.Облачившись в ихрам, паломник выражает намерение на совершение хаджа особой молитвой – тальбийя. С этого момента паломник находится в состоянии ихрама и должен соблюдать его запреты. Нельзя: стричь ногти и волосы на любой части тела; пользоваться духами, благовониями; иметь любые интимные контакты, включая объятия и поцелуи с супругами; жениться и выходить замуж; мужчинам запрещается покрывать голову, носить сшитую одежду; женщинам запрещается надевать никаб (головной убор) и перчатки.Прибыв в Мекку паломники идут в мечеть аль-Харам, где совершают семикратный обход вокруг Каабы – святыни в виде кубической постройки. Это строение из черного камня, расположенное в самом сердце мечети.По преданию, этот камень прибыл из Рая вместе с пророком Адамом. Вначале камень был белым и таким ярким, что освещал восток и запад, но от прикосновений рук грешных людей он почернел. Завершив обход Каабы, паломники приступают к совершению обряда сай – бегу между холмами Сафа и Марва. Они поднимаются на холм Сафа, поворачиваются лицом к Каабе и обращаются к Аллаху с молитвой о милости и просьбой защитить их от несчастий. Затем паломники спускаются с холма до столба, установленного у его подножия, и бегут до другого столба, стоящего у холма Марва, и поднимаются на этот холм. Там они вновь поворачиваются к Каабе и совершают молитву, после чего возвращаются к Сафе. Бег между этими холмами повторяется семикратно. Согласно преданию, этот обряд установлен в память о страданиях матери пророка Исмаила Хаджар, которая металась между холмами в поисках воды для сына. На этом заканчивается "малое паломничество" (умра).Восьмого числа месяца зу-ль-хиджжа паломник в состоянии ихрама прибывает в долину Мина и ночует. После утреннего намаза он направляется к горе Арафат, где остается до захода солнца. Это основное действие хаджа. Это время он должен провести в поклонении Аллаху, покаянии и молитве. После захода солнца паломник отправляется в долину Муздалифа. Здесь они собирают камешки размером с горошину для последующего бросания в джамараты (высокие стены, обитые каучуком; ранее джамараты представляли собой небольшие столбы). Согласно самой распространенной версии богословов, паломнику необходимо собрать 49 камней. После ночевки в Муздалифе, совершив утренний намаз, паломник возвращается в долину Мина, где бросают семь камней только в самый большой джамарат. Этот обряд символизирует сопротивление дьяволу, который всегда пытается искушать людей, сбивать их с верного пути и т.п. После бросания камешков, паломник отправляется на место забоя скота, где совершает жертвоприношение. Как правило, в современных условиях забой скота осуществляется специально обученным персоналом и входит в стоимость поездки. Поэтому паломники возвращаются в Мину и ждут сообщения о завершении жертвоприношения. Получив его, мужчины стригут волосы (женщинам достаточно отстричь или укоротить одну прядь) или бреют голову (предпочтительнее). Так знаменуется окончание первой стадии хаджа и выход из ихрама. С паломника снимаются все ограничения, кроме половой близости.Вечером того же дня паломники отправляются в Мекку для выполнения тавафа (обхода Каабы). После совершения тавафа и дополнительных ритуалов, паломники возвращаются в Мину, где находятся еще два дня Ташрик (11 и 12 числа месяца зу-ль-хиджжа). Некоторые остаются еще на один день. На протяжении дней Ташрик, паломники вновь посещают джамараты, где бросают камешки уже во все три стены.Перед отъездом из Мекки верующему нужно совершить прощальный обход вокруг Каабы. Это называется прощальным тавафом, так как он образно прощается с Каабой, мечетью аль-Харам, Меккой и хаджем.Мусульманский календарь является лунным, поэтому время хаджа ежегодно меняется.В 2022 году основные обряды хаджа пройдут с 7 по 12 июля.День Арафа приходится на 8 июля. Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам празднуется 9 июля. 10, 11 и 12 июля являются днями Ташрик. После завершения хаджа паломники обретают титул хаджи. Многие мусульмане по возможности повторяют хадж и совершают его многократно.Как правило, в сезон паломничества Мекку, Медину и обрядовые маршруты в предместьях святой исламской столицы посещают более двух миллионов человек.В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны только 10 тысяч человек.В 2021 году власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тысяч человек. В 2022 году впервые с начала пандемии власти разрешили паломникам из-за рубежа совершить хадж и увеличили их число до миллиона. На хадж могут приехать полностью привитые одобренными в королевстве вакцинами люди моложе 65 лет. Они должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в королевство.Согласно официальным данным, хадж и умра ежегодно приносят королевству около 12 миллиардов долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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медина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, мекка, медина, саудовская аравия, хадж