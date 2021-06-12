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Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2021
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек
Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:11
2021-06-12T13:11
2021-06-12T13:44
коронавирус covid-19
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религия и мировоззрение
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тысяч человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства."Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тысяч человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении.В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только десять тысяч человек.Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман, хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.
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коронавирус covid-19, медина, мекка, религия, саудовская аравия
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек
13:11 12.06.2021 (обновлено: 13:44 12.06.2021)
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек из-за COVID-19