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Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек

Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2021

Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:11

2021-06-12T13:11

2021-06-12T13:44

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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тысяч человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства."Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тысяч человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении.В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только десять тысяч человек.Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман, хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

https://ria.ru/20200729/1575130273.html

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коронавирус covid-19, медина, мекка, религия, саудовская аравия