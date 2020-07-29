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Религия и мировоззрение
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Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:23
религия и мировоззрение
хадж
новости - религия и мировоззрение
рушан аббясов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хадж, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, саудовская аравия, мекка, в мире

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

19:23 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
Паломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 тысячи долларов, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Средняя цена едина, плюс-минус может быть у каждого региона, в зависимости от пакета - где-то есть питание, где-то нет, где-то ближе к местам паломничества, где-то чуть подальше - в целом, где-то 3200 долларов составляет поездка", - сказал Аббясов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также он сообщил, что Саудовская Аравия еще вводит дополнительный налог, повышая НДС до 15%, тогда как в прошлом году налог на добавленную стоимость составлял только 5%. "Поэтому естественно и подорожание в следующем году. Потому что за все нужно будет платить плюс 10%", - сказал Аббясов.
По его словам, тем, кто не смог поехать в хадж в этом году из-за введенных Саудовской Аравией ограничений в связи с угрозой коронавируса, туроператоры предлагают заключить спецсоглашение, перенеся поездку на следующий год. "С тем чтобы у них были скидки, какие-то максимальные условия", - пояснил Аббясов.
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Кроме того, уже, предположительно, с октября можно будет совершить умру - малое паломничество в Мекку.
"Если откроют границы и эпидемиологическая обстановка будет позволять, и саудовские власти примут такое решение, то начиная с октября наши паломники уже готовы, уже записываются в группы на совершение данного паломничества", - сказал замглавы Совета муфтиев.
После окончания хаджа дается один-два месяца на санитарную обработку, и затем уже обычно начинается умра, уточнил он.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж можно совершить в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
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Религия и мировоззрениехаджНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовСаудовская АравияМеккаВ мире
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