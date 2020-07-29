Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 тысячи долларов, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов

"Средняя цена едина, плюс-минус может быть у каждого региона, в зависимости от пакета - где-то есть питание, где-то нет, где-то ближе к местам паломничества, где-то чуть подальше - в целом, где-то 3200 долларов составляет поездка", - сказал Аббясов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Также он сообщил, что Саудовская Аравия еще вводит дополнительный налог, повышая НДС до 15%, тогда как в прошлом году налог на добавленную стоимость составлял только 5%. "Поэтому естественно и подорожание в следующем году. Потому что за все нужно будет платить плюс 10%", - сказал Аббясов.

По его словам, тем, кто не смог поехать в хадж в этом году из-за введенных Саудовской Аравией ограничений в связи с угрозой коронавируса, туроператоры предлагают заключить спецсоглашение, перенеся поездку на следующий год. "С тем чтобы у них были скидки, какие-то максимальные условия", - пояснил Аббясов.

Кроме того, уже, предположительно, с октября можно будет совершить умру - малое паломничество в Мекку

"Если откроют границы и эпидемиологическая обстановка будет позволять, и саудовские власти примут такое решение, то начиная с октября наши паломники уже готовы, уже записываются в группы на совершение данного паломничества", - сказал замглавы Совета муфтиев.

После окончания хаджа дается один-два месяца на санитарную обработку, и затем уже обычно начинается умра, уточнил он.