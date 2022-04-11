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Саудовская Аравия разрешила мусульманам из-за рубежа приехать на хадж - РИА Новости, 11.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220411/khadzh-1782865037.html
Саудовская Аравия разрешила мусульманам из-за рубежа приехать на хадж
Саудовская Аравия разрешила мусульманам из-за рубежа приехать на хадж - РИА Новости, 11.04.2022
Саудовская Аравия разрешила мусульманам из-за рубежа приехать на хадж
Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии впервые с начала пандемии коронавируса разрешило паломникам из-за рубежа совершить хадж в этом году и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:12
2022-04-11T11:12
религия
саудовская аравия
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ДОХА, 11 апр - РИА Новости. Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии впервые с начала пандемии коронавируса разрешило паломникам из-за рубежа совершить хадж в этом году и увеличить до миллиона допустимое число паломников, которые смогут посетить священные места в Мекке и Медине, сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на министерство."Решение разрешить до миллиону паломников, как из королевства, так и из-за рубежа, совершить хадж в этом году отражает интерес Саудовской Аравии способствовать непрерывности хаджа, чтобы мусульмане мира могли выполнить обряды хаджа и умры, посетив мечеть пророка и другие места", - отмечается в сообщении.В этом году на хадж смогут приехать полностью привитые одобренными в королевстве вакцинами люди моложе 65 лет. Они должны буду предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного в течение 72 часов до въезда в королевство.В первый год пандемии Саудовская Аравия разрешила совершить хадж только проживающим в стране мусульманам, ограничив их число тысячей человек. В прошлом году в хадже тоже приняли участие только жители королевства, хотя их число было увеличено до 60 тысяч.
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саудовская аравия
11:12 11.04.2022
 
Саудовская Аравия разрешила мусульманам из-за рубежа приехать на хадж

Саудовская Аравия впервые с начала пандемии разрешила иностранцам совершить хадж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Мекке
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 11 апр - РИА Новости. Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии впервые с начала пандемии коронавируса разрешило паломникам из-за рубежа совершить хадж в этом году и увеличить до миллиона допустимое число паломников, которые смогут посетить священные места в Мекке и Медине, сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на министерство.
"Решение разрешить до миллиону паломников, как из королевства, так и из-за рубежа, совершить хадж в этом году отражает интерес Саудовской Аравии способствовать непрерывности хаджа, чтобы мусульмане мира могли выполнить обряды хаджа и умры, посетив мечеть пророка и другие места", - отмечается в сообщении.
В этом году на хадж смогут приехать полностью привитые одобренными в королевстве вакцинами люди моложе 65 лет. Они должны буду предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного в течение 72 часов до въезда в королевство.
В первый год пандемии Саудовская Аравия разрешила совершить хадж только проживающим в стране мусульманам, ограничив их число тысячей человек. В прошлом году в хадже тоже приняли участие только жители королевства, хотя их число было увеличено до 60 тысяч.
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