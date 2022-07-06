https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html

Муфтий Гайнутдин: за каждым испытанием последует благоприятная развязка

Муфтий Гайнутдин: за каждым испытанием последует благоприятная развязка - РИА Новости, 06.07.2022

Муфтий Гайнутдин: за каждым испытанием последует благоприятная развязка

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — главный праздник у мусульман всего мира. Он отмечается в десятый день месяца РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T14:02

интервью

россия

равиль гайнутдин

московская соборная мечеть

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сулейман керимов

донбасс

религия

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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — главный праздник у мусульман всего мира. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и длится три дня. В этом году его начало приходится на 9 июля. Курбан-байрам также знаменует завершение ежегодного паломничества мусульман со всего мира к святыням ислама в Мекку и Медину, основные обряды которого начнутся 7 июля. Об особенностях религиозных торжеств в 2022 году, гуманитарной помощи единоверцам, возможности отправить в хадж жителей Донбасса, о справедливости распределения квоты Саудовской Аравии и противоэпидемических мерах, а также о молитвах российских последователей ислама в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.— Уважаемый муфтий, почему хадж считается одним из столпов ислама, обязанностью мусульманина?— Хадж — большое паломничество — это один из пяти столпов ислама. Одна из сур (глав) священного Корана названа "Аль-Хаджж (Паломничество)", именно в ней Всевышний, обращаясь к пророку Ибрахиму (Аврааму), говорит следующее: "И возвести людям о хадже...". Поскольку именно Авраам – Ибрахим, по велению Господа, восстановил Каабу и именно он, повинуясь Создателю, призвал людей совершать хадж, с таким же призывом обращался к людям и пророк Мухаммад.По сей день мусульмане со всего мира, следуя велению Творца и призыву пророков стремятся посетить священные земли Мекки и Медины, совершить обряды, тем самым выражая свою искреннюю веру, преданность и любовь к Богу. В жизни каждого правоверного мусульманина хадж и стремление посетить святые земли ислама имеет большое значение. Совершение хаджа является одним из пяти столпов ислама, обязательным к исполнению, но с оговоркой – для того, кто имеет физическую и материальную для этого возможность.Российские мусульмане также издавна уделяли паломничеству особое внимание, совершали его задолго до появления хадж-операторов и комфортабельных условий, буквально проходя весь путь пешком. И даже во времена советского атеистического периода истории нашего государства единоверцы не забывали об этой неотъемлемой части ислама.— Как обеспечить справедливость, чтобы совершать паломничество могли не только богатые, причем чуть ли не каждый год, но и бедные люди?— Ежегодно Саудовская Аравия выделяет каждой стране квоту. Внутри страны квота распределяется между духовными управлениями мусульман, которые, в свою очередь, обрабатывают все запросы от будущих паломников, справедливо распределяя места. На протяжении нескольких лет, по милости Всевышнего, наше Духовное управление мусульман Российской Федерации дает возможность совершить великое паломничество тем братьям и сестрам, которые, по тем или иным обстоятельствам, не имеют материальной возможности, а также тем, кто вносит вклад в развитие и благополучие уммы: имамам, врачам, волонтерам, активным членам мусульманских общин. В этом благородном деле огромную роль играет великодушие и щедрость семьи Керимовых во главе с благотворителем и попечителем мусульманских общин России Сулейманом Абусаидовичем Керимовым.— Какие эпидемиологические меры сохраняются во время хаджа-2022? Что предпринимается, чтобы российские паломники не заразились коронавирусом или обезьяньей оспой, будут ли соответствующие проверки по возвращении на родину?— Мы в ДУМ РФ ответственно относимся к здоровью наших паломников и выполняем все требования, необходимые при совершении паломничества в современных реалиях, четко осознавая, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла. Для совершения хаджа в текущем году паломникам необходимо пройти вакцинацию. Саудовская сторона одобрила нашу вакцину "Спутник V", что является несомненным плюсом. Разумеется, паломники допускаются к обрядам хаджа при условии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. При этом, в связи с эпидемиологическими мерами, паломничество пока не могут совершить мусульмане старше 65 лет.В этом году в составе одной из групп официального хадж-оператора "Муслим Тур" в паломничество отправились наши единоверцы — врачи, входящие в наш комитет по здравоохранению, которые также по мере необходимости будут оказывать психологическую и медицинскую помощь в специально оборудованных помещениях на весь период хаджа.— На прошлой неделе в хадж отправились более 12 000 мусульман из России – это случилось впервые в постпандемийное время. При этом Саудовская Аравия вдвое сократила квоту для всех стран. Россияне с пониманием отнеслись к данному шагу саудовской стороны?— Даже при том, что квоты сокращены фактически на половину, Королевство Саудовская Аравия принимает в дни хаджа не менее миллиона человек. Таким образом, хадж – одно из крупнейших и массовых международных событий в ежегодном календаре всего человечества. Мы не только с пониманием относимся к совершенно оправданным ограничениям, но и выражаем большую признательность Королевству и лично Хранителю двух святынь Его величеству королю Салману Абдель Азизу ас-Сауду за то, с какой высокой долей ответственности, вниманием и заботой они относятся к сохранению жизни и здоровья паломников. Мы в полной мере осознаем, что резкое ограничение доступа к святыням ислама – это болезненная мера прежде всего для Саудовской Аравии, которой Самим Всевышним было предначертано хранить и оберегать исламские святыни.В условиях, когда многие столкнулись со многими сложностями организационного характера, мы признательны всем нашим зарубежным партнерам, в особенности из числа стран исламского мира, за поддержку и помощь в организации перелетов и других вопросов проведения обрядов хаджа.Хадж – это всегда единение уммы, сбор в одной точке мусульман из десятков стран ради единой общей цели. В предыдущий раз таким массовым составом хадж был проведен в 2019 году, а затем настали два пандемийных года. Возобновление хаджа и возможность единения – большая радость для всех наших единоверцев, а нас – мусульман России – воспринимают как неотъемлемую и уважаемую часть мусульманского мира.— С помощью ДУМ РФ в Мекку и Медину отправились и паломники Донбасса, и уехали они именно из Соборной мечети Москвы. Как вы оцениваете это событие и какими подробностями можете поделиться?— Мы воспринимаем как большую честь и милость Всевышнего возможность помочь, поддержать единоверцев в Донбассе. Как умма верующих, мы с мусульманами Донбасса – единый организм, разделяющий общую историю, традиции, одинаковый духовный и цивилизационный код. В постсоветское время наше общение никогда не прекращалось, но сегодня единоверцы в ДНР и ЛНР нуждаются в поддержке и участии как никогда.В дни священного месяца Рамадан было учреждено Духовное управление мусульман ДНР – Мухтасибат Донбасса. Председатель ДУМ ДНР Рашид Брагин и имам-мухтасиб Рушан Таиров посещали нашу Московскую Соборную мечеть, принимали участие в крупнейших мероприятиях в рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.Сегодня Мухтасибат Донбасса это уже организационная единица, через которую мы можем оказать поддержку единоверцам по широкому кругу вопросов – от обеспечения духовной литературой и помощи в подготовке кадров, до многоплановой гуманитарной помощи. Для нас было естественным выделить благотворительные путевки в хадж единоверцам из Донбасса, большинству из которых это — настоящая милость Всевышнего и исполнение заветного желания совершить хадж.— Заключительные дни хаджа совпадают с праздником Курбан-байрам. В чем заключается его смысл? Как его встречают мусульмане России? О чем они молятся?— Благословенный праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) знаменует завершение обрядов паломничества — хаджа. Корни праздника восходят к истории праотца монотеизма — пророка Ибрахима (Авраама). Курбан-байрам напоминает нам о морально-нравственных заповедях человечества. В Священном Коране сказано: "Ни мясо, ни кровь их [жертвенных животных] не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность". Всевышний Аллах остановил пророка Ибрахима, и повелел ему вместо сына принести в жертву жертвенное животное. Таким образом, история из жизни пророка Ибрахима, в первую очередь, символизирует святость человеческой жизни и учит нас беречь ее.В день празднования Курбан-байрама миллионы российских мусульман соберутся в домах Аллаха — мечетях, чтобы в едином духовном настрое совершить коллективную праздничную молитву. И вместе с миллионами паломников, которые будут пребывать в Досточтимой Мекке, будут просить Всевышнего Аллаха укрепить общечеловеческое братство и уберечь от всевозможных смут и конфликтов, наполнить сердца чувствами взаимной любви, уважения и сострадания, даровать мир и благополучие всему человечеству, принести благодать и здоровье в дома и семьи, излечить больных, даровать пропитание и достаток бедным и неимущим.После праздничной молитвы мусульмане накрывают праздничные столы, угощают родных и соседей, раздают мясо жертвенных животных беднякам и нуждающимся, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности.— Как в праздник ДУМ РФ помогает беженцам с Донбасса, Украины?— Благотворительность – одна из основ нашей деятельности и проводим мы ее круглогодично. Разумеется, в дни великих праздников Ислама – Ураза-байрам и Курбан-байрам мы усиливаем эту работу. Ярким тому свидетельством служат уже давно ставшие традиционными акции "Рамадан Керим" и "Курбан Керим", которые ДУМ РФ при поддержке семьи благотворителя Сулеймана Керимова проводит на федеральном уровне, в том числе помогая беженцам из ДНР и ЛНР и тем, кто остался в Донбассе.— Где в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, других крупных городах будут приносить в жертву животных? Допустимо ли это на улицах, рынках, на виду у верующих иных религий или неверующих?— Праздник Курбан-байрам длится три дня, и на протяжении всего этого времени у верующих есть возможность совершить ритуальное заклание жертвенного животного. Заклание происходит на специальных площадках, как правило, это фермы. В одной только Московской области ежегодно утверждается более 30 мест для совершения ритуала. Канонически дозволено проводить ритуал не самому, а поручить это другому человеку. При этом можно не посещать площадку физически.Например, московские мусульмане могут обратиться в наш благотворительный фонд "Закят", передать денежные средства в размере стоимости жертвенного животного и оставить свои имя и фамилию. В свою очередь, фонд передает деньги и сведения о человеке, совершающем обряд, на ферму, где производится заклание. Ровно так же поступают наши паломники, совершающие сейчас хадж – они передают деньги и имена тех, за кого делается заклание, представителям своего туроператора, а те, в свою очередь, берут все организационные вопросы по закланию животных на себя.Безусловно, совершать обряд заклания в непредназначенных для этого местах, например, общественных, недопустимо.— На праздник Курбан-байрам, как и на Уразу-байрам, в мечетях Москвы, других городов и сел страны собираются тысячи верующих как для коллективной молитвы, так и для того, чтобы выслушать наставления религиозного деятеля. Какие акценты вы планируете сделать в своей проповеди на Курбан-байрам?— В духовном обращении к единоверцам традиционно звучат наставления о значении праздника, гуманизме и общечеловеческом братстве. По милости Аллаха, у мусульман всего мира после двухлетнего перерыва вновь появилась возможность совершить хадж. В этом мы видим назидание и мудрость Всевышнего – за тяжелыми временами неизменно, по милости Аллаха, наступают и дни радости. На разных этапах жизни человека или даже целого общества нас постигают испытания, в которых требуется проявить и стойкость, и смирение. Но за каждым испытанием, по милости Всевышнего, последует и благоприятная развязка, щедрость и милосердие Господа миров.

https://ria.ru/20220411/khadzh-1782865037.html

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https://ria.ru/20220527/mecheti-1791257293.html

https://ria.ru/20220222/musulmane-1774289812.html

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Екатерина Зайцева

интервью, россия, равиль гайнутдин, московская соборная мечеть, саудовская аравия, сулейман керимов, донбасс, религия, интервью - религия и мировоззрение