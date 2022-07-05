https://ria.ru/20220705/shoygu-1800549143.html

Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач

Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач - РИА Новости, 05.07.2022

Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач

Спецоперация России на Украине завершится полным выполнением всех задач, основной приоритет сегодня это жизни и здоровье российских военных и гражданских,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:50

2022-07-05T22:50

2022-07-05T22:56

сергей шойгу

андрей марочко

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

новошахтинский завод нефтепродуктов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине завершится полным выполнением всех задач, основной приоритет сегодня это жизни и здоровье российских военных и гражданских, заявил министр обороны России Сергей Шойгу; украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы они перестали угрожать населению Донбасса, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией.Ход операцииКак сообщил во время селекторного совещания в Москве министр обороны Сергей Шойгу, спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. По его же словам, Россия создала два гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях, полностью разминирован порт Мариуполя. Также, по сообщению Шойгу, за последние 10 дней в ходе СВО на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Министр во время совещания также повторил, что военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции.За сутки российские воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня в ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Помимо этого, в Херсонской области российский истребитель сбил украинский самолет Су-25. Кроме того, также по сообщению Минобороны РФ, в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Подразделения Донецкой Народной Республики, оказывавшие помощь в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, сообщил корреспондент РИА Новости.Освобожденные территорииУкраинские войска вечером в понедельник выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Жителям Мариуполя, чьи дома получили повреждения в ходе ведения боевых действий, бесплатно восстановят жилье, сообщили в министерстве информации ДНР.Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.Обстрелы ДонецкаВ течение вторника украинская армия неоднократно обстреливала Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра.В результате одного из обстрелов около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Кроме того, по сообщению штаба территориальной обороны ДНР, шахта имени Засядько оказалась обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей остались 66 горняков.По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Петровского района города погибла мирная жительница. Помимо этого, как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела украинской армией центрального Ворошиловского района Донецка погибла 10-летняя девочка. Также, по его словам, четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.Обстрелы территории РоссииГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные пункты Глушковского района Курской области вновь были обстреляны: речь о деревне Марково и селе Теткино. По его словам, обстрел начался утром вторника. Пострадавших при обстреле не оказалось – повреждены только дома. В Теткино и Попово-Лежачах из-за обстрела перестало работать электричество. Всего, как позднее сообщил Старовойт, пострадали восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети.Кроме того, во вторник со стороны Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев, атакованный две недели назад беспилотниками Новошахтинский завод нефтепродуктов возобновит работу в полном объеме до конца июля. По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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