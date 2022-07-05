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Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач - РИА Новости, 05.07.2022
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Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач
Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач - РИА Новости, 05.07.2022
Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач
Спецоперация России на Украине завершится полным выполнением всех задач, основной приоритет сегодня это жизни и здоровье российских военных и гражданских,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:50
2022-07-05T22:56
сергей шойгу
андрей марочко
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
новошахтинский завод нефтепродуктов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине завершится полным выполнением всех задач, основной приоритет сегодня это жизни и здоровье российских военных и гражданских, заявил министр обороны России Сергей Шойгу; украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы они перестали угрожать населению Донбасса, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией.Ход операцииКак сообщил во время селекторного совещания в Москве министр обороны Сергей Шойгу, спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. По его же словам, Россия создала два гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях, полностью разминирован порт Мариуполя. Также, по сообщению Шойгу, за последние 10 дней в ходе СВО на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Министр во время совещания также повторил, что военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции.За сутки российские воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня в ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Помимо этого, в Херсонской области российский истребитель сбил украинский самолет Су-25. Кроме того, также по сообщению Минобороны РФ, в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Подразделения Донецкой Народной Республики, оказывавшие помощь в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, сообщил корреспондент РИА Новости.Освобожденные территорииУкраинские войска вечером в понедельник выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Жителям Мариуполя, чьи дома получили повреждения в ходе ведения боевых действий, бесплатно восстановят жилье, сообщили в министерстве информации ДНР.Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.Обстрелы ДонецкаВ течение вторника украинская армия неоднократно обстреливала Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра.В результате одного из обстрелов около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Кроме того, по сообщению штаба территориальной обороны ДНР, шахта имени Засядько оказалась обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей остались 66 горняков.По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Петровского района города погибла мирная жительница. Помимо этого, как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела украинской армией центрального Ворошиловского района Донецка погибла 10-летняя девочка. Также, по его словам, четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.Обстрелы территории РоссииГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные пункты Глушковского района Курской области вновь были обстреляны: речь о деревне Марково и селе Теткино. По его словам, обстрел начался утром вторника. Пострадавших при обстреле не оказалось – повреждены только дома. В Теткино и Попово-Лежачах из-за обстрела перестало работать электричество. Всего, как позднее сообщил Старовойт, пострадали восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети.Кроме того, во вторник со стороны Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев, атакованный две недели назад беспилотниками Новошахтинский завод нефтепродуктов возобновит работу в полном объеме до конца июля. По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html
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сергей шойгу, андрей марочко, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, новошахтинский завод нефтепродуктов, су-25
22:50 05.07.2022 (обновлено: 22:56 05.07.2022)
 
Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач

Спецоперация, 5 июля: СВО на Украине завершится выполнением всех задач, заявил Шойгу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине завершится полным выполнением всех задач, основной приоритет сегодня это жизни и здоровье российских военных и гражданских, заявил министр обороны России Сергей Шойгу; украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы они перестали угрожать населению Донбасса, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией.

Ход операции

Как сообщил во время селекторного совещания в Москве министр обороны Сергей Шойгу, спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. По его же словам, Россия создала два гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях, полностью разминирован порт Мариуполя. Также, по сообщению Шойгу, за последние 10 дней в ходе СВО на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Министр во время совещания также повторил, что военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 08:00
Украина родила национальную военную школу
За сутки российские воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня в ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Помимо этого, в Херсонской области российский истребитель сбил украинский самолет Су-25. Кроме того, также по сообщению Минобороны РФ, в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.
Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Подразделения Донецкой Народной Республики, оказывавшие помощь в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, сообщил корреспондент РИА Новости.

Освобожденные территории

Украинские войска вечером в понедельник выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Жителям Мариуполя, чьи дома получили повреждения в ходе ведения боевых действий, бесплатно восстановят жилье, сообщили в министерстве информации ДНР.
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.

Обстрелы Донецка

В течение вторника украинская армия неоднократно обстреливала Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра.
В результате одного из обстрелов около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Кроме того, по сообщению штаба территориальной обороны ДНР, шахта имени Засядько оказалась обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей остались 66 горняков.
По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Петровского района города погибла мирная жительница. Помимо этого, как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела украинской армией центрального Ворошиловского района Донецка погибла 10-летняя девочка. Также, по его словам, четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.
Строящийся жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:19Специальная военная операция на Украине
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе

Обстрелы территории России

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные пункты Глушковского района Курской области вновь были обстреляны: речь о деревне Марково и селе Теткино. По его словам, обстрел начался утром вторника. Пострадавших при обстреле не оказалось – повреждены только дома. В Теткино и Попово-Лежачах из-за обстрела перестало работать электричество. Всего, как позднее сообщил Старовойт, пострадали восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети.
Кроме того, во вторник со стороны Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Пострадавших нет.
Как сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев, атакованный две недели назад беспилотниками Новошахтинский завод нефтепродуктов возобновит работу в полном объеме до конца июля. По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
Сергей ШойгуАндрей МарочкоДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККНовошахтинский завод нефтепродуктовСу-25
 
 
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