https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800028019.html

"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска

"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска - РИА Новости, 04.07.2022

"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска

Союзные войска взяли под контроль последний в ЛНР город, в котором находились украинские боевики. Освобожденный Лисичанск — в фотоленте Rua.ru. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:40

2022-07-04T13:40

2022-07-04T14:33

фото

специальная военная операция на украине

лисичанск

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

народная милиция лнр

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Союзные войска взяли под контроль последний в ЛНР город, в котором находились украинские боевики. Освобожденный Лисичанск — в фотоленте Rua.ru.

лисичанск

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2022

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