Международная промышленная выставка "Иннопром"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНа Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Международная промышленная выставка "Иннопром" – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в городе Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Промышленная выставка "Иннопром" является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.
Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.
Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти.
Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций "Иннопром-2010". В мероприятии приняли участие более 500 компаний из 30 стран мира.
В дни выставки было подписано 21 соглашение на сумму более 43 миллиардов рублей. В рамках выставки были представлены инновационные разработки российских и зарубежных производителей в сфере машино- и станкостроения, энергоэффективности, транспорта, медицины, информационных технологий.
Начиная с 2011 года, выставка "Иннопром" проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
В 2013 году "Иннопром" приобрел статус международной федеральной выставки.
Каждый год для экспозиции и деловой программы "Иннопрома" определяется главная тема. В 2021 году главной темой выставки стало "Гибкое производство. Максимальная адаптация".
С 2015 года "Иннопром" проводится при участии страны-партнера, в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея, Турция.
В 2021 году страной-партнером выступила Италия.
В рамках международной выставки "Иннопром" вручается Национальная промышленная премия "Индустрия", учредитель премии – правительство РФ. В 2021 году лауреатом премии стала компания "С-Инновации" – создатель технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников.
В 2021 году в "Иннопром" приняли участие более 500 компаний (из них 35% – иностранные), а всего свои делегации прислали более 1800 компаний, ассоциаций и регионов России. За четыре дня выставку посетили 20 тысяч человек.
Национальные экспозиции представили 11 иностранных государств – страна-партнер Италия, Япония, Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Зимбабве, Казахстан, Польша, Чехия, Узбекистан. Региональные экспозиции сформировали 18 субъектов Российской Федерации.
В рамках выставки прошло более 100 деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам промышленного развития, в том числе цифровизации промышленности, автоматизации производства, кибербезопасности, роботизации, энергосбережению и энергоэффективности, обращению с отходами и утилизации, развитию водородных технологий, подготовке кадров и другие.
В 2022 году выставка "Иннопром" состоится 4-7 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Основной темой выставки и деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". Страной-партнером станет республика Казахстан. На выставке будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
В выставке примут участие эксперты, представители бизнеса из более 20 стран, в том числе из Китая, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и других государств.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников