https://ria.ru/20220702/nato-1799737156.html

В Швеции заявили о "неприятном сюрпризе" от Эрдогана для НАТО

В Швеции заявили о "неприятном сюрпризе" от Эрдогана для НАТО - РИА Новости, 02.07.2022

В Швеции заявили о "неприятном сюрпризе" от Эрдогана для НАТО

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T04:48

2022-07-02T04:48

2022-07-02T04:48

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

швеция

финляндия

турция

рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) стало "неприятным сюрпризом" для Швеции, Финляндии и НАТО, такое мнение выразил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК."Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО", - считает Сильвер. По его словам, своим высказыванием в конце саммита альянса турецкий лидер "удивил весь пресс-корпус"."Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО", — отмечает журналист.Как напоминает Сильвер, в следующем году в Турции пройдут президентские выборы, поэтому заявления Эрдогана, по его мнению, были продиктованы внутриполитическими причинами."Если все это устраивает его по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию", — резюмирует он.В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.

https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

https://ria.ru/20220630/ssha-1799317355.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, финляндия, турция, рабочая партия курдистана, нато, реджеп тайип эрдоган