В Швеции заявили о "неприятном сюрпризе" от Эрдогана для НАТО
Журналист SVT Сильвер: слова Эрдогана о курдах стали сюрпризом для Швеции и НАТО
© AFP 2022 / Gabriel BouysПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) стало "неприятным сюрпризом" для Швеции, Финляндии и НАТО, такое мнение выразил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.
Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
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"Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО", - считает Сильвер. По его словам, своим высказыванием в конце саммита альянса турецкий лидер "удивил весь пресс-корпус".
"Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО", — отмечает журналист.
Как напоминает Сильвер, в следующем году в Турции пройдут президентские выборы, поэтому заявления Эрдогана, по его мнению, были продиктованы внутриполитическими причинами.
"Если все это устраивает его по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию", — резюмирует он.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.