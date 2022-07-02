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Розуэлльский инцидент

Розуэлльский инцидент - РИА Новости, 02.07.2022

Розуэлльский инцидент

2 июля 1947 года недалеко от города Розуэлла в американском штате Нью-Мексико разбился некий летательный аппарат, который многие считают "летающей тарелкой"... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:23

2022-07-02T03:23

2022-07-02T03:23

справки

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2 июля 1947 года недалеко от города Розуэлла в американском штате Нью-Мексико разбился некий летательный аппарат, который многие считают "летающей тарелкой". Это событие называют "Розуэллский инцидент". Через несколько дней, 8 июля 1947 года, служба общественной информации армейского аэродрома Розуэлла (RAAF) сообщила о крушении "летающего диска". Он был передан персоналу армейских ВВС на авиабазу Розуэлл. На следующий день, местная газета написала, что фермер и его восьмилетний сын нашли примерно в 11 километрах от дома на ранчо яркие обломки "из полосок резины, фольги и жесткой бумаги". Тогда мужчина торопился и не придал значения увиденному, однако, 4 июля он вернулся к тому месту, где видел обломки и собрал их. На следующий день, отправившись в город продавать шерсть, фермер услышал о некоем диске, который упал в окрестностях города. Тогда он поделился находкой с шерифом, который, в свою очередь, связался с представителями военной базы в Розуэлле. Местные военные, шериф и фермер отправились на ранчо, где попытались собрать обломки в одно целое, но у них ничего не получилось. Затем майор разведки из ВВС Джесси Марсел увез обломки на базу. Чуть позже они были перемещены с базы. 9 июля 1947 года пресса сообщила, что командующий Восьмой воздушной армии США в Форт-Уэрте, штат Техас, объявил, что военнослужащие обнаружили разбившийся метеозонд и его радиолокационный отражатель – устройство в виде двух перекрещивающихся металлических пластин фольги, а не "летающий диск". Однако сразу после первых сообщений о некой аварии в окрестностях Розуэлла СМИ раздули сенсацию, и события начали обрастать выдуманными подробностями. Сообщалось, что в районе плато Сан-Августин западнее города Соккоро был найден круглый металлический летательный аппарат – его падение наблюдали с Земли. В нем были фигурки пришельцев. По другим данным, на месте катастрофы якобы обнаружили объект яйцевидной формы около четырех метров длиной и пару трупов. Головы у них были больше, чем у обычного человека, а тела как у 10-летних детей. Даже была обнародована кинопленка, на которой снято их вскрытие. Правительство США позднее объявило ее мистификацией. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблем, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. В конце 1970-х годов майор Джесси Марсел, который в 1947 году был начальником разведки базы ВВС США, дал сенсационное интервью, в котором заявил, что история с зондом была выдумана для прикрытия. По его словам, обнаруженные на ранчо предметы были "неземного происхождения". Марсел сказал, что материал "не горел, он практически ничего не весил, он был не толще фольги из сигаретной пачки, он не сгибался". Но никаких свидетельств того, чтобы Розуэлльский инцидент имел какое бы то ни было отношение к инопланетянам, найти не удалось. Не обнаружилось и свидетельств сокрытия данных со стороны властей. Напротив, результаты опросов и документы подтвердили версию о крушении зонда. Военные особо подчеркнули, что никаких намеков на обнаруженные "тела инопланетян" или внеземные артефактов в документах не было. Многих заявление военных устроили. Однако эксперты по сей день спорят о том, что же именно упало в 1947 году на ранчо недалеко от Розуэлла. Сторонники теории "посещения" Земли инопланетянами утверждают, что тогда при попытке посадки разбился космический корабль неизвестной цивилизации. Во время полета он сначала задел поверхность каменистой пустыни в одной точке штата Нью-Мексико, а затем, перелетев на расстояние около 30 километров, упал на землю. На борту корабля якобы находились несколько инопланетян, тела которых были извлечены американскими военными с ближайшей базы Розуэлл. Министерство обороны США в категорической форме отрицает подобную интерпретацию инцидента. В то же время, его притягательность для многих сторонников НЛО (неопознанный летающий объект) во многом сохраняется благодаря непоследовательности американского военного ведомства. Сначала оно говорило о падении в 1947 году воздушного шара, принадлежавшего службе наблюдения за погодой. В 1994 году Пентагон объявил, что в рамках секретного "Проекта "Могол" в 1947 году в этом штате потерпел катастрофу высотный стратостат, используемый для поиска следов ядерных испытаний, проводимых в СССР. В 1997 году Министерство обороны США впервые заговорило, что в июле 1947 года в Нью-Мексико проходили секретные учения с применением воздушных аэростатов и использованием человеческих манекенов голубоватого цвета и полутораметрового "роста", сбрасываемых с большой высоты для исследования аэродинамических характеристик высотных парашютных прыжков. Манекены могли быть приняты за пришельцев. Ситуация осложняется еще и тем, что в 1995 году контрольная служба Конгресса США, проводившая собственное расследование, подтвердила отсутствие в американских военных архивах документов с базы Розуэлл, относящихся ко времени инцидента. Служба установила, что все эти документы были уничтожены еще 40 лет назад, но не смогла выяснить причину такого решения. Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения в Розуэлле НЛО, в начале июля в городе проводят ежегодный фестиваль в память о событиях 1947 года. В 2022 году он проходит с 1 по 3 июля. Кроме того, в Розуэлле есть памятник инциденту 1947 года и Международный музей и исследовательский центр НЛО, открытый в 1992 году. "Розуэлльский инцидент" спровоцировал увлеченность НЛО. Появилась целая наука уфология (от аббревиатуры UFO (НЛО) – Unidentified Flying Object (неопознанный летающий объект). Специалисты-уфологи начали собирать и исследовать информацию о наблюдениях инопланетной жизни на всей Земле. 2 июля уфологи стали отмечать Международный день НЛО. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки