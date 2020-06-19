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Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:43
дональд трамп
нью-мексико
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, нью-мексико, сша, в мире

Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО

07:57 19.06.2020 (обновлено: 08:43 19.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.
Трамп подключился к обсуждению "розуэлльского инцидента" во время интервью, которое взял у него сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который в США отмечается 19 июня.
"Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно", - приводит слова президента агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я подумаю об этом", - ответил Трамп на вопрос, будет ли когда-нибудь рассекречена эта информация.
Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.
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Дональд ТрампНью-МексикоСШАВ мире
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