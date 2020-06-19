Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.

В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.

Трамп подключился к обсуждению "розуэлльского инцидента" во время интервью, которое взял у него сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который в США отмечается 19 июня.

"Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно", - приводит слова президента агентство Ассошиэйтед Пресс

"Я подумаю об этом", - ответил Трамп на вопрос, будет ли когда-нибудь рассекречена эта информация.