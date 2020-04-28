Пентагон официально опубликовал видеозаписи полета НЛО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пентагон опубликовал на своем сайте видео, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры сняты экипажами боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов.

На этих записях видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам. В 2007 и 2017 годах ролики попали в Сеть без разрешения Министерства обороны, но в ВМС признали их подлинность.

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"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", — говорится в заявлении Пентагона.

Как пишет издание Hill , Минобороны сочло возможным опубликовать видеоролики, так как в них нет никакой конфиденциальной информации, а следовательно, их обнародование не повлияет на дальнейшее исследование неопознанных летающих объектов. Британская газета Guardian , напротив, пишет, что публикация добавляет им легитимности и тем самым "спровоцирует больше спекуляций относительно недавних контактов людей с внеземными существами".

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"Синяя книга"

Истерия вокруг НЛО началась в 1947 году, после того как неподалеку от американского городка Розуэлл (штат Нью-Мексико ) разбился некий летательный аппарат, который многие считают "летающей тарелкой".

Согласно официальному объяснению, это было не НЛО, а аппаратура сверхсекретного зонда программы "Могул" для слежения за советскими ядерными испытаниями. Однако через несколько лет майор Джесс Марсел, который в 1947 году был начальником разведки базы ВВС, дал сенсационное интервью, в котором заявил, что история с зондом была выдумана для прикрытия: по словам Марсела, "это были предметы неземного происхождения".

Но никаких свидетельств того, чтобы Розуэлльский инцидент имел какое бы то ни было отношение к инопланетянам, найти не удалось. Не обнаружилось и свидетельств сокрытия данных со стороны властей. Напротив, результаты опросов и документы подтвердили версию о крушении зонда. Военные особо подчеркнули, что никаких намеков на обнаруженные "тела инопланетян" или внеземные артефактов в документах не было.

В 1952 году стартовал проект "Синяя книга" — по исследованию сообщений о неопознанных летающих объектах. Вплоть до 1969 года американские военные зафиксировали более 12,5 тысячи случаев наблюдения НЛО, и лишь примерно в 700 случаях объект остался "неопознанным". Впрочем, как следует из доклада военных, никакие НЛО не угрожали национальной безопасности США . Кроме того, в неопознанных объектах не нашли признаков того, чтобы они были космическими кораблями, прилетевшими из-за пределов земной атмосферы, как и продвинутых технологий за рамками тогдашних научных знаний.

В 1968 году комиссия в Университете Колорадо пришла к выводу, что никакой научной ценности изучение НЛО не несет, проект "Синяя книга" закрыли, а его документы передали в Национальный архив. Всего это около 85 тысяч страниц.

Как изучали НЛО в СССР

Сообщение о неопознанных летающих объектах появлялись не только в США, но и в других странах. В СССР этими явлениями увлеклись в 1960-е годы. Основоположником отечественной уфологии считают известного советского популяризатора астрономии, преподавателя МАИ Феликса Зигеля.

А официальному изучению НЛО положило начало "петрозаводское чудо", произошедшее 20 сентября 1977 года — в то утро жители северо-западных районов страны наблюдали необычное явление. Сообщали и о мощном взрыве в атмосфере, после чего в оконных стеклах некоторых домов появились оплавленные дырки. Корреспондент журнала "Химия и жизнь" Вячеслав Жвирблис провел расследование и вычислил точку вылета взорвавшегося шара. Она оказалась там, где располагался секретный космодром Плесецк . Несмотря на отсутствие официальных объяснений, установлено, что в этот день в четыре утра там запустили ракету со спутником "Космос-955" на борту.