https://ria.ru/20220630/polyankin-1799186734.html

Биография Анатолия Полянкина

Биография Анатолия Полянкина - РИА Новости, 30.06.2022

Биография Анатолия Полянкина

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Евсеевич Полянкин родился 2 февраля 1952 года. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:41

2022-06-30T10:41

2022-06-30T10:41

справки

анатолий полянкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799188897_0:170:2829:1761_1920x0_80_0_0_3d181749435cfad1ade633915dbf075f.jpg

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Евсеевич Полянкин родился 2 февраля 1952 года. С 1970 года по 1987 год служил в качестве актера и режиссера в региональных театрах СССР. В 1987-1992 годах – генеральный директор и художественный руководитель театрально-производственного объединения "САММИ". В 1987-1990 годах – главный режиссер Башкирского национального драматического театра (Стерлитамак, Башкортостан).В 1992-1996 годах был первый директором и художественным руководителем Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова – Чехов-Центр (Южно-Сахалинск). В 1993-1996 годах являлся руководителем и преподавателем семинаров по театральному менеджменту на факультете театра, музыки и танца Университета Анкориджа (США. Аляска). В 1994 году основал и был первым руководителем профессионального учреждения специального среднего образования "Сахалинский театральный колледж" (Южно-Сахалинск).В 1996-2019 годах – директор Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина (Москва). В 1999-2000 годах был доцентом Кафедры менеджмента сценических искусств "Российской академии театрального искусства – ГИТИС" (Москва).С 2000 года по 2004 год руководил проектом по реализации программы обучения "Менеджер по продаже театральных услуг" в Школе-студии (институт) им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова. В 2003 году Анатолий Полянкин учредил и был управляющим директором Инвестиционной компании по строительству театрально-гостиничного комплекса и здания Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина - Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Инвест" (Москва). В 2004-2006 годах – доцент Высшей Школы деятелей сценического искусства профессора Г.Г. Дадамяна (Москва). С 2012 года Полянкин – ректор "Высшей школы сценических искусств" (Театральной школы Константина Райкина). Анатолий Полянкин был вице-президентом, исполняющим обязанности президента – председателя правления Российского национального центра Международного института театра ЮНЕСКО (с 2008 года), членом правления и художественного совета Сети высшего образования в области сценических искусств ITI/UNESCO программы UNITWIN ЮНЕСКО (2017), являлся учредителем, президентом – председателем правления Гильдии театральных менеджеров России (2010). Полянкин – Заслуженный работник культуры РФ (2012). С 1996 года он был председателем Совета "Фонда поддержки и развития культуры" имени А.И. Райкина – Благотворительный Фонд (Москва).По составленному в декабре 2021 года заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, против Анатолия Полянкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2022 года суд отправил его под домашний арест. На фоне уголовного преследования у Полянкина обострились заболевания и в июне 2022 года он был госпитализирован.В ночь на 30 июня 2022 года Анатолий Полянкин скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, анатолий полянкин, россия