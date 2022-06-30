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Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией - РИА Новости, 30.06.2022
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Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией
Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией - РИА Новости, 30.06.2022
Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией
Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:23
2022-06-30T17:39
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
швеция
финляндия
россия
нато
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО.Американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита альянса рассказал о телефонных разговорах с лидерами Финляндии и Швеции."Глава Швейцарии. Швейцарии — мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", — поправил сам себя президент.Глава Белого дома не первый раз попал в неловкую ситуацию на этом саммите. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.В мае Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине передали Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала процесс их рассмотрения, но в начале этой недели Хельсинки, Стокгольм и Анкара подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности последней. Турция, в свою очередь, сняла возражения по поводу вступления двух новых стран в НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он сообщил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html
https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, финляндия, россия, нато, йенс столтенберг, педро санчес
16:23 30.06.2022 (обновлено: 17:39 30.06.2022)
 
Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией

Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО.
Американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита альянса рассказал о телефонных разговорах с лидерами Финляндии и Швеции.
"Глава Швейцарии. Швейцарии — мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", — поправил сам себя президент.
Глава Белого дома не первый раз попал в неловкую ситуацию на этом саммите. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.
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Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он сообщил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.
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