16:23 30.06.2022 (обновлено: 17:39 30.06.2022)
Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией
Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении НАТО.
Американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита альянса рассказал о телефонных разговорах с лидерами Финляндии и Швеции.
"Глава Швейцарии. Швейцарии — мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", — поправил сам себя президент.
Глава Белого дома не первый раз попал в неловкую ситуацию на этом саммите. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.
В мае Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине передали Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала процесс их рассмотрения, но в начале этой недели Хельсинки, Стокгольм и Анкара подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности последней. Турция, в свою очередь, сняла возражения по поводу вступления двух новых стран в НАТО.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он сообщил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.