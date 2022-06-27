https://ria.ru/20220627/zarplaty-1798284275.html

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских городах

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских городах - РИА Новости, 27.06.2022

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских городах

Наиболее высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты, занятые в отрасли финансовых услуг, IT-технологий, а также на госслужбе, при этом... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:08

2022-06-27T00:08

2022-06-27T13:09

россия

москва

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты, занятые в отрасли финансовых услуг, IT-технологий, а также на госслужбе, при этом самыми высокооплачиваемыми оказались москвичи, работающие в банках и страховых компаниях, свидетельствует исследование РИА Новости*.Региональные различияСогласно статистике, в 2021 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация оказалась очень неоднородной. В отраслевом разрезе также наблюдалась большая разница в темпах роста.На водном транспорте, в торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в кожевенном производстве и деревообработке отмечался высокий рост зарплат — более чем на 15%. При этом в отрасли "Деятельность трубопроводного транспорта" зарплаты снизились на 2,4%, что, вероятно, связано с эффектом базы из-за больших компенсационных выплат в 2020 году, считают эксперты.Они отмечают, что если сравнить зарплаты в лидирующих (добыча нефти и газа) и отстающих (производство одежды) отраслях, то получается, что они отличаются в 6,5 раза. В разрезе городов также наблюдается значительная дифференциация.Как известно, экономический уклад города во многом определяет структуру рынка труда. Там, где есть природные ресурсы, работники в большинстве своем массово заняты их добычей. В приморских регионах много рыбаков, а если в городе преобладает обрабатывающая промышленность, большинство заняты именно в производстве промышленных товаров. Таким образом, в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами.Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены заработки постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).Финансы и ITРезультаты исследования свидетельствуют: среди 100 крупнейших городов почти в четверти случаев самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Финансовые услуги". В первую очередь это сотрудники банков и страховых компаний.Такой же результат показала отрасль "Профессиональная и научная деятельность" (включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие), которая в 24 городах дает самые высокие заработки. Эксперты уверяют: такая картина выглядит достаточно оптимистично, интеллектуальный труд оплачивается достаточно неплохо.Несколько реже высокие заработки фиксируются в сфере госслужбы. В этой отрасли самые высокие зарплаты получают работники в 19 городах, а в 53 (то есть больше чем в половине случаев) госслужба входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Аналитики отмечают, что такая картина в основном наблюдается во многих экономически слабых населенных пунктах, где общий уровень зарплат невысокий. При этом в "небогатых" городах относительно высокие зарплаты можно отыскать в транспортной отрасли и энергетике.Московские банкиры и мурманские рыбакиАнализ зарплат в разрезе городов выявляет явного лидера: в Москве, согласно данным статистики, в отрасли "Финансовые услуги" чистая зарплата составляет более 210 тысяч рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты в секторах "IT и связи" — 169 тысяч рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности" — 153 тысячи рублей.На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Мурманск. В этом северном морском городе в отрасли "Рыболовство и сельское хозяйство" можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге занимают также рыбаки, но уже из Магадана, где в этой отрасли средние зарплаты дотягивают до 169 тысяч рублей. Еще в двух городах в первой десятке зарплаты в рыболовстве обеспечили второе место среди всех отраслей.Петропавловск-Камчатский расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 164 тысячи рублей в месяц в отрасли "Обрабатывающая промышленность". А отрасль "Рыболовство" в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату — 135 тысяч рублей в месяц.Помимо четырех выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск. Таким образом, почти все лидеры — это два крупнейших города страны и северные города, либо связанные с добычей полезных ископаемых, либо специализирующиеся на рыболовстве.Согласно исследованию, в 16 городах даже в "выигрышных" с точки зрения зарплат отраслях специалисты в большинстве своем не могут зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 11 получают менее 55 тысяч рублей. Последние места занимают Элиста, Нижний Тагил, Саранск, Йошкар-Ола и Стерлитамак.Исследование также показало, что и внутри городов зачастую наблюдается достаточно заметная разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 34%. При этом в ряде регионов разница еще больше. Например, в Астрахани зарплаты в отрасли "Добыча полезных ископаемых" почти в 2,5 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Обрабатывающие производства". Также более чем в два раза отличаются зарплаты в ведущей отрасли в Мурманске (за счет высоких зарплат в рыболовстве) и Костроме, где расположен головной офис одного из крупнейших банков страны, что определяет высокие зарплаты в финансовой сфере.В то же время в ряде городов зарплаты очень незначительно отличаются в различных отраслях. Например, в Нижнем Тагиле ведущая отрасль лишь на 1% опережает по средней зарплате третью, а в Благовещенске, Ангарске, Сочи и Кургане эта разница не превышает 8%.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220627/zarplata-1798286152.html

https://ria.ru/20220624/zarplata-1797717469.html

https://ria.ru/20220623/kuban-1797667905.html

https://ria.ru/20220623/zarplaty-1797554385.html

https://ria.ru/20220527/vakansii-1791150451.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, москва, общество, экономика