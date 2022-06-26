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Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022
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Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"
Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче"... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T18:41
2022-06-26T19:08
в мире
владимир путин
борис джонсон
джастин трюдо
россия
великобритания
канада
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, передает France-Presse."Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?" — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол.Глава правительства Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина"."Мы устроим показ верховой езды с голым торсом", — ответил британскому премьеру Трюдо."Мы должны показать им наши грудные мышцы", — добавил Джонсон.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.
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в мире, владимир путин, борис джонсон, джастин трюдо, россия, великобритания, канада, санкции в отношении россии
18:41 26.06.2022 (обновлено: 19:08 26.06.2022)
 
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"

Франс Пресс: лидеры "Большой семерки" обсуждали фотосессии Путина

© AFP 2022 / POOL / Kenny HolstonЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / POOL / Kenny Holston
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, передает France-Presse.
"Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?" — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол.
Глава правительства Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".
"Мы устроим показ верховой езды с голым торсом", — ответил британскому премьеру Трюдо.
"Мы должны показать им наши грудные мышцы", — добавил Джонсон.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на отдыхе в Республике Тыве
Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыве. Архивное фото
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В миреВладимир ПутинБорис ДжонсонДжастин ТрюдоРоссияВеликобританияКанадаСанкции в отношении России
 
 
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