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Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"
Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче"... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T18:41
2022-06-26T18:41
2022-06-26T19:08
в мире
владимир путин
борис джонсон
джастин трюдо
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канада
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, передает France-Presse."Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?" — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол.Глава правительства Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина"."Мы устроим показ верховой езды с голым торсом", — ответил британскому премьеру Трюдо."Мы должны показать им наши грудные мышцы", — добавил Джонсон.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220618/dzhonson-1796461436.html
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в мире, владимир путин, борис джонсон, джастин трюдо, россия, великобритания, канада, санкции в отношении россии
18:41 26.06.2022 (обновлено: 19:08 26.06.2022)
Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"
Франс Пресс: лидеры "Большой семерки" обсуждали фотосессии Путина