https://ria.ru/20220626/putin-1798255596.html

Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"

Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022

Лидеры G7 решили сфотографироваться "круче Путина"

Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче"... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T18:41

2022-06-26T18:41

2022-06-26T19:08

в мире

владимир путин

борис джонсон

джастин трюдо

россия

великобритания

канада

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, передает France-Presse."Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?" — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол.Глава правительства Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина"."Мы устроим показ верховой езды с голым торсом", — ответил британскому премьеру Трюдо."Мы должны показать им наши грудные мышцы", — добавил Джонсон.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20220618/dzhonson-1796461436.html

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в мире, владимир путин, борис джонсон, джастин трюдо, россия, великобритания, канада, санкции в отношении россии