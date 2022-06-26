https://ria.ru/20220626/proekty-1797818728.html

РИА Новости презентует проекты в VR & AR на Дне молодежи

РИА Новости презентует проекты в VR & AR на Дне молодежи - РИА Новости, 26.06.2022

РИА Новости презентует проекты в VR & AR на Дне молодежи

в рамках Дня молодежи в Российской государственной библиотеке для молодежи. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:22

2022-06-26T13:22

2022-06-26T13:22

риа новости

миа "россия сегодня"

новости агентства

космос - риа наука

космос

луна

технологии

российская государственная библиотека для молодежи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797809032_0:51:3218:1861_1920x0_80_0_0_71b22961488ed7848c51b64da9a021c3.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Четыре проекта платформы иммерсивной журналистики RIA Lab в составе РИА Новости можно будет увидеть в понедельник на нон-стоп акции "Бессонница в РГБМ" в рамках Дня молодежи в Российской государственной библиотеке для молодежи.В Зале визуальных искусств 27 июня, с 16:00 до 20:00, каждый из посетителей библиотеки сможет погрузиться в виртуальный мир "Музея исчезнувших картин", где собраны утраченные, сожженные или украденные шедевры русского искусства, совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, взять на себя управление прототипом космического аппарата "Спутник-мусорщик" для сбора, уничтожения и переработки опасного космического мусора, а также понять механику лунных затмений, как и пережить исчезновение Луны.Нон-стоп акция "Бессонница в РГБМ" пройдет с полудня 27 июня до полудня следующего дня, 28 июня, и включит лекции, мастер-классы, кинопоказы, викторины, игротеки, а также бесшумную дискотеку и музыкальный квартирник. Полная программа опубликована на сайте библиотеки.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для молодёжи" (РГБМ) — самая крупная в стране библиотека, ориентированная на эту возрастную категорию, одна из 8 российских библиотек федерального уровня. Однако посещать её могут все граждане старше 14 лет независимо от места проживания.

https://ria.ru/20220412/stantsiya-1783178250.html

https://ria.ru/20220411/proekty-1781359136.html

космос

луна

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства, космос - риа наука, космос, луна, технологии, российская государственная библиотека для молодежи, земля, москва