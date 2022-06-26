РИА Новости презентует проекты в VR & AR на Дне молодежи
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Четыре проекта платформы иммерсивной журналистики RIA Lab в составе РИА Новости можно будет увидеть в понедельник на нон-стоп акции "Бессонница в РГБМ" в рамках Дня молодежи в Российской государственной библиотеке для молодежи.
В Зале визуальных искусств 27 июня, с 16:00 до 20:00, каждый из посетителей библиотеки сможет погрузиться в виртуальный мир "Музея исчезнувших картин", где собраны утраченные, сожженные или украденные шедевры русского искусства, совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, взять на себя управление прототипом космического аппарата "Спутник-мусорщик" для сбора, уничтожения и переработки опасного космического мусора, а также понять механику лунных затмений, как и пережить исчезновение Луны.
Нон-стоп акция "Бессонница в РГБМ" пройдет с полудня 27 июня до полудня следующего дня, 28 июня, и включит лекции, мастер-классы, кинопоказы, викторины, игротеки, а также бесшумную дискотеку и музыкальный квартирник. Полная программа опубликована на сайте библиотеки.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для молодёжи" (РГБМ) — самая крупная в стране библиотека, ориентированная на эту возрастную категорию, одна из 8 российских библиотек федерального уровня. Однако посещать её могут все граждане старше 14 лет независимо от места проживания.