Международный день борьбы с наркотиками

26.06.2022

Международный день борьбы с наркотиками

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года резолюцией 42/112, принятой в знак выражения решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитываетдеятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие. Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2021), в мире около 275 миллионов человек употребляют наркотики, при этом более 36 миллионов человек страдают от расстройств, связанных с их употреблением. Кроме того, более 11 миллионов человек во всем мире употребляют инъекционные наркотики. При этом около половины из них живут с гепатитом С.Согласно последним глобальным оценкам, около 5,5% населения в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики хотя бы один раз за последний год.Текущие прогнозы, основанные только на демографических изменениях, предполагают 11-процентный рост числа людей, употребляющих наркотики во всем мире, к 2030 году.Авторы доклада отмечают, что после первоначального сбоя в начале пандемии рынки сбыта наркотиков быстро возобновили свою нелегальную деятельность. Увеличение спроса привело к расширению поставок запрещенных веществ, увеличению количества наземных и водных маршрутов доставки, более частому использованию частных самолетов для наркотрафика и росту использования бесконтактных методов доставки конечным потребителям. По мнени ю экспертов, объем ежегодных продаж наркотиков через "даркнет" достиг по меньшей мере 315 миллионов долларов и продолжает расти – за последние четыре года этот показатель увеличился в четыре раза.В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет по 3,6 триллиона рублей – порядка 3,8% ВВП. В июне 2010 года была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.Согласно стратегии, Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной" и сокращению смертей от употребления наркотиков с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек.В октябре 2020 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в стране растет доля расстройств, вызванных употреблением спайсов, хотя в целом в стране отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией. Согласно оценкам, общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тысяч человек, при этом эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" называют "более близким к реальности" число свыше пяти миллионов человек, 3,5% от населения страны. Такие расхождения объясняются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один. По данным организации, число несовершеннолетних наркоманов за последние пять лет выросло более чем на 60%. По данным Росстата, в 2016-2018 годах из-за проблем с наркотиками в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тысячи человек. В 2020 году на фоне пандемии этот показатель вырос на 60% и составил 7316 человек. Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками. В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках". В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной.В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц. В декабре 2020 года в России был принят закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. В феврале 2021 года президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет.Ежегодно в Международный день борьбы с наркотиками во всем мире проводятся мероприятия, посвященные определенным темам. В 2022 году он пройдет под девизом "Решение проблем, связанных с наркотиками, в условиях кризиса в области здравоохранения и гуманитарной помощи" (Addressing drug challenges in health and humanitarian crises).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

