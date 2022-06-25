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Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений России и Белоруссии

Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2022

Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:18

2022-06-25T00:18

2022-06-25T00:18

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры планируют поднять вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальная часть общения пройдет в Константиновском дворце.В четверг и в пятницу в Завидово у президентов состоялось неформальное общение, которое прерывалось выступлением Путина на четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видео-конференц-связи.Ранее Лукашенко заявлял, что в ближайшее время обсудит с Путиным ситуацию на Украине, в том числе и в связи с недавним визитом в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.В 2022 году Россия и Белоруссия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.Интеграция и укрепление отношенийВ ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе недавнего рабочего визита в Минск, Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, при этом в республике прогнозируют увеличение перечня таких проектов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество. Он заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства в сложившихся обстоятельствах и подчеркнул, что российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".На встрече со своим белорусским коллегой в мае этого года в Сочи Путин заявил, что строительство Союзного государства идет "спокойно, без всякой спешки", каждый шаг выверяется для того, чтобы укреплять Россию и Белоруссию, создавать фундаментальную базу для экономического развития стран. Он также не раз говорил о том, что страны являются не просто близкими соседями и партнерами, а по-настоящему братскими народами.Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства, и говорил, что в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. Он утверждал, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам, и отмечал, что Белоруссия будет Россию "всячески поддерживать". В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко назвал Путина своим "старшим братом" и заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним.Проблемы на границахВизит Лукашенко в Россию проходит на фоне сложностей на российско-литовской границе, в том числе связанных с ограничением транзита в Калининградскую область.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее выразил мнение, что приоритетным вариантом для обеспечения Калининграда необходимыми грузами является полное снятие литовской стороной ограничений по работе Сувалкского транспортного коридора. Это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.Сложности с зерномСитуация на Украине, где Россия проводит специальную операцию, вызывала разговоры о грядущем глобальном кризисе продовольствия в мире. Запад обвиняет Москву в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, в то время как она категорически отвергает такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Путин говорил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. По словам российского лидера, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, самый дешевый - через Белоруссию.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна - через Белоруссию, тогда как маршруты через Польшу и Румынию более затратны. По его словам, для этого нужно "обеспечить всю логистику и финансовые цепочки". При этом представитель Еврокомиссии Майя Бакран, выступая перед членами транспортного комитета Европарламента, заявила, что Евросоюз не рассматривает вариант экспорта украинского зерна через Белоруссию. В Вашингтоне считают, что белорусский вариант "крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска", и предлагают путь через Одессу.Поддержка в условиях санкцийПоддержка Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года, вызвала новый виток санкций в отношении Белоруссии. Лукашенко заявлял, что страны Запада, проводя санкционную политику, подтолкнули Белоруссию и Россию к более интенсивному развитию. Он убежден, что промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию, однако в отдельных отраслях требуется улучшить качество, чтобы оно было на мировом уровне, и на это понадобится время.Тем не менее, по его словам, барьеры на внешнем контуре затронули все этапы производственного процесса в республике: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, экспорт.В июне Лукашенко заявил, что в соответствии с договоренностями с Путиным Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. Как сообщал РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, уровень взаимодействия РФ и Белоруссии позволяет рассчитывать, что запрос Минска на поддержку Москвы в реализации приоритетных для республики социально-экономических программ будет поддержан.

https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796246003.html

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https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709944.html

https://ria.ru/20220624/tranzit-1797825732.html

https://ria.ru/20220624/zerno-1797902681.html

https://ria.ru/20220617/importozameschenie-1796035495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, белоруссия, в мире