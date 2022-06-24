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Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета - РИА Новости, 24.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220624/turizm-1797735419.html
Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета
Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета - РИА Новости, 24.06.2022
Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета
Российские туристы раскупили почти все места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета, дефицит номеров фиксируется и в Калининградской области, Карелии... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:55
2022-06-24T08:55
туризм
новости - туризм
сергей ромашкин
абхазия
сочи
анапа
интурист
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туристы раскупили почти все места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета, дефицит номеров фиксируется и в Калининградской области, Карелии и на Алтае, рассказали РИА Новости представители отрасли."Уже очень сложно найти места до конца летнего сезона в известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке отелях Сочи и соседней Абхазии, а также приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая. Очень сложно с местами в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане также до конца сезона. То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод", - рассказали в туроператоре "Интурист".В туроператоре "Русский экспресс" рассказали, что мест в качественных отелях Абхазии на лето практически не осталось. "Наиболее заполненные курорты сегодня - это Сочи и Абхазия, что объясняется наличием авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - пояснили в туркомпании.С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета. Туристам надо все же поторопиться с выбором", - указал он.Гендиректор "Дельфина" также подчеркнул, что Крым и Анапа уже прошли "нижнюю точку" по бронированиям, и сейчас спрос на июль-август сопоставим с прошлогодним. "Сезон здесь все же будет неплохим. В итоге топ-5 и доли на лето распределились так: Краснодарский край - 38%, Абхазия - 18%, Крым - 9%, Санкт-Петербург - 6%, Кавминводы - 3,5%, Подмосковье - 2%", - добавил Ромашкин.Он также отметил рост интереса к экскурсионным направления в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса. "Средняя продолжительность пляжных туров уменьшилась с 12 до 10 дней, возможно, по экономическим причинам, но экскурсионные туры остались в границах 3-4 дней на поездку", - добавил Ромашкин.Ближе к датеРоссийские туроператоры отметили, что в этом году путешественники чаще всего бронируют туры максимально за две недели до вылета. "Сейчас глубина продаж не очень большая, чаще бронируют туры на близкие даты за 10-14 дней до заезда", - рассказали в "Русском экспрессе".Говоря о росте цен на популярных российских курортах, гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что разброс цен по отношению к 2021 году велик. "От минус 6% пока - но будет дороже - в Крыму, до плюс 14% в Санкт-Петербурге. В среднем мы можем говорить о 10%-ном удорожании к 2021 году. Однако все регионы находятся в разных рыночных условиях, и цены движутся разнонаправленно", - сказал Ромашкин.Он также рассказал, что общие продажи туров по России идут на уровне 2021 года. При этом есть регионы, где турпоторок растет - Москва, Санкт-Петербург и Кавминоды, есть также регионы, где турпоток ниже, чем в прошлом году - Крым, Анапа и Калининград.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220620/sochi-1796729183.html
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новости - туризм, сергей ромашкин, абхазия, сочи, анапа, интурист, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
08:55 24.06.2022
 
Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета

Туроператоры: россияне раскупили все места в отелях Сочи и Абхазии до конца лета

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туристы раскупили почти все места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета, дефицит номеров фиксируется и в Калининградской области, Карелии и на Алтае, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Уже очень сложно найти места до конца летнего сезона в известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке отелях Сочи и соседней Абхазии, а также приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая. Очень сложно с местами в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане также до конца сезона. То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод", - рассказали в туроператоре "Интурист".
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В туроператоре "Русский экспресс" рассказали, что мест в качественных отелях Абхазии на лето практически не осталось. "Наиболее заполненные курорты сегодня - это Сочи и Абхазия, что объясняется наличием авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - пояснили в туркомпании.
С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета. Туристам надо все же поторопиться с выбором", - указал он.
Гендиректор "Дельфина" также подчеркнул, что Крым и Анапа уже прошли "нижнюю точку" по бронированиям, и сейчас спрос на июль-август сопоставим с прошлогодним. "Сезон здесь все же будет неплохим. В итоге топ-5 и доли на лето распределились так: Краснодарский край - 38%, Абхазия - 18%, Крым - 9%, Санкт-Петербург - 6%, Кавминводы - 3,5%, Подмосковье - 2%", - добавил Ромашкин.
Он также отметил рост интереса к экскурсионным направления в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса. "Средняя продолжительность пляжных туров уменьшилась с 12 до 10 дней, возможно, по экономическим причинам, но экскурсионные туры остались в границах 3-4 дней на поездку", - добавил Ромашкин.
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Ближе к дате

Российские туроператоры отметили, что в этом году путешественники чаще всего бронируют туры максимально за две недели до вылета. "Сейчас глубина продаж не очень большая, чаще бронируют туры на близкие даты за 10-14 дней до заезда", - рассказали в "Русском экспрессе".
Говоря о росте цен на популярных российских курортах, гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что разброс цен по отношению к 2021 году велик. "От минус 6% пока - но будет дороже - в Крыму, до плюс 14% в Санкт-Петербурге. В среднем мы можем говорить о 10%-ном удорожании к 2021 году. Однако все регионы находятся в разных рыночных условиях, и цены движутся разнонаправленно", - сказал Ромашкин.
Он также рассказал, что общие продажи туров по России идут на уровне 2021 года. При этом есть регионы, где турпоторок растет - Москва, Санкт-Петербург и Кавминоды, есть также регионы, где турпоток ниже, чем в прошлом году - Крым, Анапа и Калининград.
Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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