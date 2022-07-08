https://ria.ru/20220708/sochi-1801182704.html

Температура воды в Сочи: сейчас и по месяцам

Температура воды в море в Сочи 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июль и август

Температура воды в Сочи: сейчас и по месяцам

Температура воды в Сочи меняется в зависимости от месяца и погодных условий. Когда море самое теплое в 2022 году, какая температура сейчас: прогноз на сегодня , РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:15

2022-07-08T13:15

2022-07-08T17:33

сочи

черное море

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Температура воды в Сочи меняется в зависимости от месяца и погодных условий. Когда море самое теплое в 2022 году, какая температура сейчас: прогноз на сегодня , на июль, на десять дней и по месяцам, в том числе осенью - в материале РИА Новости.Температура воды в СочиЛетний отдых в Сочи прекрасно подходит любителям жаркой погоды. Уже в начале июня вода в море обычно прогревается до +19...+22°С, а воздух до +25°С."Купальный сезон на Черноморском побережье в этом году начался в середине июня. К этому времени температура воды приблизилась к 20 градусам", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.СейчасВода у побережья прогрелась настолько, что можно комфортно отдыхать всей семьей.Средняя температура по месяцамКупальный сезон в этом курортном городе начинается в июне и заканчивается в октябре. Среднегодовая температура воды на побережье составляет +17.5°C:Минимальная обычно в феврале, максимальная - в июле.По данным метеобюро “Фобос”, температура воздуха в первые 10 дней июля будет в среднем составлять +27°C, солнечные дни будут сменяться летними грозами.МайПоследний месяц весны привлекает любителей морских и пляжных развлечений, это комфортное время для круизов и принятия солнечных ванн. Температура воздуха обычно составляет +18°С, а вода редко прогревается выше +15°С, купаться в таких условиях нежелательно. Погода в это время очень нестабильна, теплые дни могут сменяться похолоданием, дождями и пронизывающими ветрами.ИюньНа этот месяц приходится официальное открытие пляжного сезона, с каждым днем становится все жарче, а вода у побережья прогревается до +20°С. Такая температура кажется прохладной и бодрящей, но для многих отдыхающих уже достаточно комфортна для купания. Минимальная температура воды в июне обычно составляет +17.0°C, максимальная +25.0°C.ИюльИюль в Сочи жаркий, воздух прогревается до стабильных +28, +32°C, солнечные дни перемежаются проливными дождями. Средняя температура воды на пляжах города равняется + 26.2°C и подходит для длительного купания не только взрослым, но и детям. Минимальные значения для этого месяца +25°C, максимальные + 27.8°C.АвгустКонец лета на Черноморском побережье Сочи более сухой и жаркий. Правда, субтропический климат может способствовать появлению кратковременных проливных дождей, но они лишь усиливают духоту, а теплые ночи (около +25 °C) не приносят облегчения любителям прохлады. Минимальная температура воды в этом месяце равняется +25.0°C, максимальная +29.0°C. К концу августа жара начинает постепенно спадать.СентябрьС первым осенним месяцем на курорте начинается бархатный сезон. В это время туристов становится меньше, погода уже не знойная, но теплая, а вода по-прежнему комфортная. Днем столбик термометра поднимается в среднем до +23°C, но ночью уже достаточно прохладно (около +15°C). Вода в Черном море остывает долго и держится на уровне +23°C.ОктябрьПервую половину месяца еще можно посвятить пляжному отдыху, но вторая подходит больше для экскурсий по достопримечательностям города и прилегающих поселков. Днем температура воздуха еще достаточно теплая, до +18°C, по ночам опускается до +11°C. Вода в октябре не располагает к купанию (температура ее около +18°C), но некоторые отдыхающие еще принимают непродолжительные водные ванны. В этом месяце в Сочи усиливается влажность, идут проливные дожди, возможен шторм на море.Когда в Сочи самое теплое мореСамое теплое море в Сочи в августе, когда температуры воздуха и воды достигают своего пика. Особенно приятно в это время купаться по ночам, когда вода ощущается теплее, чем воздух.Что влияет на температуру водыНа температуру воды влияет множество факторов:Побережье Сочи находится в зоне влажных субтропиков, в окружении Кавказских гор. Это гарантирует мягкий климат и теплую воду в море.

https://ria.ru/20220707/kurorty-1800484132.html

https://ria.ru/20220630/temperatura-1799383670.html

https://ria.ru/20220706/zagar-1800658694.html

https://ria.ru/20220705/anapa-1800410399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/moshenniki-1798708572.html

сочи

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, черное море, отдых на море, гидрометцентр, новости - туризм, туризм