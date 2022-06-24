Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин
Президент Путин: участники "БРИКС плюс" выступили за демократический многополярный порядок
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости, заявил президент России Владимир Путин .
"Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
Президент отметил, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
15 апреля, 17:12В миреВ США заявили, что Россия вернула мир к многополярности