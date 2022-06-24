https://ria.ru/20220624/putin-1797912967.html

Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин

Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022

Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин

Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:51

2022-06-24T16:51

2022-06-24T16:51

в мире

владимир путин

нарендра моди

жаир болсонару

индия

китай

россия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости, заявил президент России Владимир Путин ."Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".Президент отметил, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/evstafev-1797709572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783771272.html

индия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, нарендра моди, жаир болсонару, индия, китай, россия, брикс