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Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
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Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин
Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин
Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:51
2022-06-24T16:51
в мире
владимир путин
нарендра моди
жаир болсонару
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китай
россия
брикс
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости, заявил президент России Владимир Путин ."Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".Президент отметил, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/evstafev-1797709572.html
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в мире, владимир путин, нарендра моди, жаир болсонару, индия, китай, россия, брикс
16:51 24.06.2022
 
Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин

Президент Путин: участники "БРИКС плюс" выступили за демократический многополярный порядок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости, заявил президент России Владимир Путин .
"Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Президент отметил, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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В миреВладимир ПутинНарендра МодиЖаир БолсонаруИндияКитайРоссияБРИКС
 
 
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