Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин: некоторые страны искусственно создают раскол и конфронтацию
© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, сооружают "маленькие дворики с высокими стенами" и вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию", – заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".
В то же время, добавил он, люди всех стран все сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит под темой выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.