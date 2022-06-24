Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/kitay-1797895884.html
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.06.2022
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин
Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:11
2022-06-24T16:11
в мире
си цзиньпин
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
китай
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, сооружают "маленькие дворики с высокими стенами" и вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию", – заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".В то же время, добавил он, люди всех стран все сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит под темой выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797334773.html
https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс
16:11 24.06.2022
 
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин: некоторые страны искусственно создают раскол и конфронтацию

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, сооружают "маленькие дворики с высокими стенами" и вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию", – заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 15:35
Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин
В то же время, добавил он, люди всех стран все сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит под темой выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:43Петербургский международный экономический форум — 2022
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом
 
В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинНарендра МодиИндияРоссияКитайБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала