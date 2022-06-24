https://ria.ru/20220624/kitay-1797895884.html

Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин

Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.06.2022

Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин

Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:11

2022-06-24T16:11

2022-06-24T16:11

в мире

си цзиньпин

владимир путин

нарендра моди

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китай

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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Некоторые страны политизируют вопросы развития, вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, сооружают "маленькие дворики с высокими стенами" и вводят санкции, искусственно создают раскол и конфронтацию", – заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".В то же время, добавил он, люди всех стран все сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит под темой выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797334773.html

https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс