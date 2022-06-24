https://ria.ru/20220624/energetika-1797743840.html

Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов

Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 24.06.2022

Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов

Российская энергетика держит удар санкций стран Запада, продолжает успешно функционировать и работает над перенаправлением энергопотоков, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:42

2022-06-24T09:42

2022-06-24T09:42

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санкции в отношении россии

николай шульгинов

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ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Российская энергетика держит удар санкций стран Запада, продолжает успешно функционировать и работает над перенаправлением энергопотоков, заявил в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Ташкенте, где в пятницу открылось второе совещание министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Российская энергетика и экономика держат удар (международных санкций - ред.) и продолжает устойчивое функционирование. Важнейшей задачей для России остается обеспечения внутреннего рынка и стабильные отношения с надежными партнерами из дружественных стран", - сказал Шульгинов, выступая на заседании.Министр также отметил, что российская энергетика успешно работает над перенаправлением энергопотоков с Запада на Восток и Юг.По его мнению, беспрецедентное давление и нелегитимные санкции западных стран привели к нарушению глобальных логистических цепочек и искажению энергетического рынка. "Своими решениями Запад подрывает глобальную, а для многих стран и национальную энергетическую безопасность... Действия западных стран не дадут ожидаемого эффекта, речь идет лишь о перераспределении глобальных энергопотоков, возможно, вместе с ростом транзакционных издержек", - заключил Шульгинов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели в ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

https://ria.ru/20220622/ssha-1797442854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, индия, шос, санкции в отношении россии, николай шульгинов