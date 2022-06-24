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Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 24.06.2022
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Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов
Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 24.06.2022
Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов
Российская энергетика держит удар санкций стран Запада, продолжает успешно функционировать и работает над перенаправлением энергопотоков, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:42
2022-06-24T09:42
в мире
россия
иран
индия
шос
санкции в отношении россии
николай шульгинов
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ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Российская энергетика держит удар санкций стран Запада, продолжает успешно функционировать и работает над перенаправлением энергопотоков, заявил в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Ташкенте, где в пятницу открылось второе совещание министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Российская энергетика и экономика держат удар (международных санкций - ред.) и продолжает устойчивое функционирование. Важнейшей задачей для России остается обеспечения внутреннего рынка и стабильные отношения с надежными партнерами из дружественных стран", - сказал Шульгинов, выступая на заседании.Министр также отметил, что российская энергетика успешно работает над перенаправлением энергопотоков с Запада на Восток и Юг.По его мнению, беспрецедентное давление и нелегитимные санкции западных стран привели к нарушению глобальных логистических цепочек и искажению энергетического рынка. "Своими решениями Запад подрывает глобальную, а для многих стран и национальную энергетическую безопасность... Действия западных стран не дадут ожидаемого эффекта, речь идет лишь о перераспределении глобальных энергопотоков, возможно, вместе с ростом транзакционных издержек", - заключил Шульгинов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели в ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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в мире, россия, иран, индия, шос, санкции в отношении россии, николай шульгинов
09:42 24.06.2022
 
Российская энергетика держит удар западных санкций, заявил Шульгинов

Министр энергетики Шульгинов: энергетика успешно функционирует в условиях санкций

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Российская энергетика держит удар санкций стран Запада, продолжает успешно функционировать и работает над перенаправлением энергопотоков, заявил в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Ташкенте, где в пятницу открылось второе совещание министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Российская энергетика и экономика держат удар (международных санкций - ред.) и продолжает устойчивое функционирование. Важнейшей задачей для России остается обеспечения внутреннего рынка и стабильные отношения с надежными партнерами из дружественных стран", - сказал Шульгинов, выступая на заседании.
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Министр также отметил, что российская энергетика успешно работает над перенаправлением энергопотоков с Запада на Восток и Юг.
По его мнению, беспрецедентное давление и нелегитимные санкции западных стран привели к нарушению глобальных логистических цепочек и искажению энергетического рынка. "Своими решениями Запад подрывает глобальную, а для многих стран и национальную энергетическую безопасность... Действия западных стран не дадут ожидаемого эффекта, речь идет лишь о перераспределении глобальных энергопотоков, возможно, вместе с ростом транзакционных издержек", - заключил Шульгинов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели в ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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В миреРоссияИранИндияШОССанкции в отношении РоссииНиколай Шульгинов
 
 
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