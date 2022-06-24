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Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2022
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Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС
Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2022
Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС
Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:34
2022-06-24T17:34
брикс
в мире
аргентина
альберто фернандес
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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения."Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта", — сказал политик в ходе виртуального выступления, слова Фернандеса приводит агентство Telam.По словам аргентинского лидера, его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики."Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей", - добавил Фернандес, выступая перед лидерами БРИКС.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
https://ria.ru/20220624/putin-1797912967.html
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брикс, в мире, аргентина, альберто фернандес
17:34 24.06.2022
 
Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении страны вступить в БРИКС

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентинской Республики Альберто Фернандес
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения.
"Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта", — сказал политик в ходе виртуального выступления, слова Фернандеса приводит агентство Telam.
По словам аргентинского лидера, его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.
"Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей", - добавил Фернандес, выступая перед лидерами БРИКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:51
Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок, заявил Путин
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:25
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
 
БРИКСВ миреАргентинаАльберто Фернандес
 
 
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