Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении страны вступить в БРИКС
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес. Архивное фото
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения.
"Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта", — сказал политик в ходе виртуального выступления, слова Фернандеса приводит агентство Telam.
По словам аргентинского лидера, его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.
"Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей", - добавил Фернандес, выступая перед лидерами БРИКС.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.