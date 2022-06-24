https://ria.ru/20220624/argentina-1797934776.html

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2022

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС

Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:34

2022-06-24T17:34

2022-06-24T17:34

брикс

в мире

аргентина

альберто фернандес

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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Аргентина стремится стать полноправным членом группы БРИКС, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения."Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта", — сказал политик в ходе виртуального выступления, слова Фернандеса приводит агентство Telam.По словам аргентинского лидера, его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики."Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей", - добавил Фернандес, выступая перед лидерами БРИКС.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.

https://ria.ru/20220624/putin-1797912967.html

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аргентина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, в мире, аргентина, альберто фернандес