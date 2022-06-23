https://ria.ru/20220623/briks-1797227081.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T00:26

2022-06-23T00:26

2022-06-23T00:26

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БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). Совокупное население государств БРИКС составляет около 3,23 миллиардов человек, что составляет более 40% населения мира. Ожидается, что с 2000 по 2026 год население стран БРИКС вырастет на 625 миллионов человек, и большая часть из них будет проживать в Индии и Китае. К 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 25% от общемирового (21 триллион долларов), а доля в международном товарообороте составила почти 20% (6,7 триллиона долларов). По данным на 2021 год, совокупный ВВП стран, входящих в блок БРИКС, оценивался в 23,5 триллиона долларов. Прогнозируется, что к 2030 году доля "пятерки" в мировой торговле превысит совокупную долю США и стран Европы, достигнув 37%.Согласно оценкам на 2020 год, на долю стран БРИКС приходится 19% в мировом экспорте товаров, 16% в мировом импорте товаров, 19% входящих и почти столько же исходящих прямых инвестиций. Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами.Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности.В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР), в 2019 году в столице Бразилии.Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на устойчивое развитие стран-членов БРИКС проекты (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов). В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. По состоянию на май 2021 года по линии НБР было одобрено 76 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 28 миллиардов долларов. Своевременно реагируя на нужды стран БРИКС в условиях кризиса, Банк запустил программу содействия по борьбе с пандемией СOVID-19 и преодолению ее социально-экономических последствий общим объемом 10 миллиардов долларов. В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019 и 2020 годах аналогичные структуры учреждены в Бразилии и России соответственно.За последнее десятилетие БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон.Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.).Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом.Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп.В 2020 году в БРИКС председательствовала Россия. "Российский" год прошел под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Было проведено свыше 130 мероприятий, включая порядка 25 заседаний министерского уровня. Большинство из них состоялись в формате видеоконференций. Центральным событием стал XII саммит БРИКС 17 ноября 2020 года (прошел в видеоформате). По его итогам была принята Московская декларация, в которой были переподтверждены совпадение или близость подходов стран "пятерки" по актуальным вопросам глобальной повестки дня, намечены задачи и ориентиры дальнейшего пятистороннего сотрудничества. Все участники БРИКС выступили за повышение эффективности институтов глобального управления, включая ВТО, ВОЗ и МВФ, укрепление голоса развивающихся стран и государств с формирующимися рынками в процессе принятия ключевых решений.В 2021 году в БРИКС председательствовала Индия. Тема года – "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса". В рамках БРИКС было проведено более 150 встреч, 20 из них ‒ министерского уровня.9 сентября 2021 года лидеры стран БРИКС провели саммит в формате видеосвязи, по итогам которого была согласована Нью-Делийская декларация.Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых борьба с пандемией коронавируса, реформирование главных органов ООН, содействие международному и региональному миру и безопасности.Страны БРИКС договорились усилить сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах.Кроме того, страны признали необходимость расширения возможностей Международного валютного фонда (МВФ) во время кризисных ситуаций.БРИКС также выступила за безотлагательную реформу Всемирной торговой организации (ВТО), которая сохранила бы центральную роль организации, ее ключевые ценности и принципы, а также учитывала бы интересы всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны. Страны БРИКС также обсудили кризис в Афганистане и призвали все стороны воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.В 2022 году в БРИКС председательствует Китай. Саммит лидеров БРИКС состоится 24 июня. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, брикс, россия, бразилия, индия, китай, юар