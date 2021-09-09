https://ria.ru/20210909/briks-1749390964.html
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита - РИА Новости, 09.09.2021
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:16
2021-09-09T17:16
2021-09-09T18:25
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи.Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Президент России Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности"."Уход США и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил он.Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.
https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html
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в мире, иран, афганистан, брикс, бразилия, китай, здоровье - общество, россия
17:16 09.09.2021 (обновлено: 18:25 09.09.2021)
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию тринадцатого саммита организации
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита, который прошел по видеосвязи.
Они призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.
Президент России Владимир Путин
отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США
навязать свои ценности".
"Уход США
и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил он.
Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.
Как считают в БРИКС, важную роль в борьбе с пандемией коронавируса сыграет сотрудничество в вопросе изучения его происхождения.
Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.
"Мы подтверждаем приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств и вновь заявляем о необходимости урегулирования всех конфликтов мирным путем посредством политических и дипломатических усилий в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН", — гласит документ.
Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более заметную роль в ООН
и указали на необходимость реформирования ее главных органов управления, в частности Генеральной Ассамблеи, Экономического и социального совета.
Тринадцатый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС прошел под председательством Индии. Ему исполнилось 15 лет.